|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:05
Letusrock написав: pesikot написав:
Але ж тоді розмова була про громадянство, а не про військовий облік, як ти сьогодні написав.
ні, мова була про те що будь в нього штамп про зняття з обліку в ТЦК, він міг їздити туда/сюда хоч кожен день
Як зняли, так і поставити знову. Ставлять знову навіть і виключених, не просто знятих.
Легко.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:08
M-Audio написав: Vadim_ написав: vitaliiangel написав:
quote]⚡️Чоловіки, зняті з військового обліку через виїзд за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК— постанова Кабміну
Вони мають це зробити до 16 червня для постановки на облік.
[/quot
этого следовало ожидать. А то щас все умники напишут что находятся в Мариуполе или Польше и всё призывать опять некого.
А это зачем или бешеній принтер уже не знает какую муйню напостановить?
Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны.
А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. А проблема серьёзнее, чем это пока можно увидеть наглядно. Понятно, что пока ещё почти у всех есть действующие паспорта, и масштаб будет возрастать по мере истечения сроков годности. И уже другим странам придётся решать, что с этой проблемой делать. Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.
А касательно этой "постановы" (пока не попадалось ни номера/даты, ни полного текста, хотя я и не пытался найти), то вообще не понимаю, с какого бодуна кабинет министров решил, что он может обязать что-то делать граждан. Это не законодательный орган, это не выборный орган, это вообще собрание отраслевых министров, имеющих полномочия в своих экономических и политических сферах. Но граждане не обязаны выполнять то, что не предусмотрено законом, это написано в конституции, а они просто пытаются посягнуть на личные права и свободы.
А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе...:
Radiy Radutny
Трохи про люті ізраїльскі РТЦК та СП.
В каменти запрошуються всі бажаючі розповісти про порушення прав, конституцію, свободу пересування і т.п.
Уникнути служби неможливо! Ти одразу станеш зневаженим суспільством і ненависним державою. Довічно. Краще відразу їхати. Щоправда, багатенькі батьки, які готують чад до міжнародної торгівлі або медицини, можуть захистити їх від ризику загинути за Батьківщину. Але ці випадки поодинокі.
Можна легко косити під дурня. Не візьмуть наркомана і злочинця. Але куди ти потім підеш із таким початком біографії? Гній кидати не візьмуть. Без проблем можна втекти за кордон. Але якщо задумаєш повернутися, то просто від борту літака поїдеш у військовому джипі в наручниках. Терміну давності за дезертирство немає, і що більше гуляєш, то більше отримаєш.
Мати все життя їздила в Америку побачитися із сином-дезертиром. Але ось уже здоров'я не дозволяє. Благає: "Вибачте сина, він уже старий і вам для служби не придатний. Дайте побачити його перед смертю".
- Побачите, матусю, обов'язково побачите, - відповідає влада. - Привеземо вас до в'язниці, дамо побачення.
Інша дівчина поїхала вчитися до США і стала там ученим зі світовим ім'ям. Для неї на батьківщині створили лабораторію і вмовили повернутися. Але... спочатку хай відсидить. Нещодавно в армії виник конфлікт із відомим спортсменом щодо участі у світовому чемпіонаті. Перемогла армія.
Мій приятель Саша Фіксман заліз на хмарочос і почав кричати, що зістрибне. Зірвав голос, поки дочекався лікарів, які визначили його в "дурку" для списання з армії. Кілька днів не дочекавшись оформлення документів, ломонувся в Росію. Там непогано влаштувався в будинок моди. Завдяки ізраїльському паспорту міг без віз оперативно виїжджати за кордон. Але термін дії паспорта закінчився. Пішов у консульство по новий. А там замість паспорта видали документ для в'їзду до Ізраїлю, до якого він, звісно ж, уже ніколи не поїде. Що довше бігаєш, то більший термін, до п'ятнадцяти років.
Джерело: К.Поживилко "Слезы радости", переклад машинний, невичитаний, бо мені ліньки.
А от цікаво -- якщо у бігунця є купа нерухомості, банк.вкладів, майна -- такому/такій у них дадуть змогу продати то все й вивести з країни країни гроші повністю дистанційно?
Люди, візьміться за розум.
Не будуть у світі більше турбуватись про укр.ухилянтів, аніж до цього (не)турбувались про гебрейських...
Чи я щось пропустив за понад два роки у війську?
Чи у світі вже не гебреї сидять на фін.потоках, а укри?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2191
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:09
ЛАД написав: холява написав: ЛАД написав:
Это не обязательно.
Украина такого тоже не даёт.
Достаточно, чтобы разрешали
жить и работать. А это сегодня уже делают.
Доброго дня .
Питання до вас , а де зараз приймають пенсіонерів чи людей похилого віку ,
щоб можно було жити і працювати ?
Складне питання. Жити можна багато де, а ось працювати... Дивлячись ким. Дуже залежить від спеціальності.
А разве это не _везде_ так -- в "этой стране" в том числе? Более того в Европах эйджизм крайне редко встречается, в отличии от...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7850
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:09
_hunter написав: pesikot написав: Letusrock написав:
рік тому нєкто pesikot писав що у знятих з обілку все в ажурі і мій друг сам винен, що раніше не закрив це питання.
Але знову щось пішло не той бік.
... тільки в 2022 році, раптом (!), вирішив, що потрібно вийти з громадянства України, а до цього його все влаштовувало
оно не так, что бы прямо "все устраивало" - банально не настолько мешало, что бы проходить весь головняк с отказом...
Ну так теперь получили ещё бОльший геморрой головного мозга ...
Законы нужно выполнять.
Законы можно обойти, но обойти правильно.
А не забить на закон, чтобы потом пришёл чёрт из анекдота с ведром гвоздей
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9723
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:10
Banderlog написав:
.............
Як на мене на війні ефективності можно досягнути 2 способами . або через позбавленння ворога людськості і культивацію гніву. Або на холодних емоціях , максимум допускаючи азарт(без азарту і спяніння од крові це буде імпотенція а не війна). питання з"цивілізованої" людини краще робити звіра чи робота? Який спосіб менше приведе до 1. емоційного вигорання? 2. незворотності змін в психіці? Тільки не спішіть з відповіддю. З одного боку емпатія це добре, з іншого якщо бачиш в ворогові обичну людину а не звіра то потім можуть лишитись небажані моделі поведінки з нормальними людьми в обичному мирному житті.
..........
Очень интересный вопрос.
Официальная пропаганда всегда выбирает 1-й вариант.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28766
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:11
Bobua написав:
А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе
яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1382
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:16
Letusrock написав: Bobua написав:
А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе
яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?
а вы докажите, снимите на видео как вас бьет ТЦК, приведите 2х свидетелей.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23386
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:16
vitaliiangel написав:
если нет реакции на обстрел русскими Харькова, какую вы хотите реакцию на какую то мелочь типа постановки на учёт?
а какую ждали реакцию? Харьков столица Баварии?
В 2014 русня сбила Боинг, погибли и европейцы, в основном граждане Нидерландов. Какая была реакция Нидерландов и ЕС ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1613 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:17
Letusrock написав: Bobua написав:
А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе
яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?
Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1663
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2024 17:18
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
если нет реакции на обстрел русскими Харькова, какую вы хотите реакцию на какую то мелочь типа постановки на учёт?
а какую ждали реакцию? Харьков столица Баварии?
В 2014 русня сбила Боинг, погибли и европейцы, в основном граждане Нидерландов. Какая была реакция Нидерландов и ЕС ?
Зараз Нідерланди нам дуже багато допомагають...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4855
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|37767
|
|
|1493
|198734
|
|
|6076
|648119
|
|