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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:19
Бобуа
Ключове питання -- на боці кого буде підтримка народу (населення)? Ухилянта чи того, хто його буде примушувати?
Як ото в пісні: "на их стороне хоть и нету законов, зато - поддержка и энтузиазм миллионов"))
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:19
sashaqbl написав:
А тим часом держава живе за стандартами мирного часу.
6 лютого Президент видав указ про стоворення Сил безпілотних систем.
7 травня, тобто через три місяці після оприлюднення Указу президента Міноборони вийшло з комунікацією про прогрес у цьому питанні: уряд підтримав створений раніше Міністерством оборони спільно з Генштабом проєкт указу президента. Тепер Кабмін має підготувати відповідний законопроєкт, що передбачатиме значущий етап в реалізації рішення.fler, ЛАД, холява
та інші прихильники діючого, вони там шо?
Особливо ви, fler
, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?
Просто не понял.
Какой "проєкт указу президента" підтримав уряд, если Указ вышел 3 месяца назад?
Ссылку, где прочитать, не дадите?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:22
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:24
sashaqbl написав:
Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?
Маються на увазі перспективний розвиток подій.
Добровольці фактично скінчилися.
Зараз піде невеличка прослойка *якщо призовуть, то піду*.
Яка завдяки тому, що змін нема, тільки рідшує.
А потім?
Тіко примусом...
Он Бобуа гарно показує Ізраїль, от тільки хто буде отих ухилянтів цькувати в суспільстві? Хто? Самі друг дружку?
Тобто звідки візьметься оте негативне відношення до ухилянта?))
Скоріше до ТЦК і всл...
Якщо вони будуть перегинати палицю в своєму невдоволенні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 21 тра, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:25
sashaqbl написав: Letusrock написав: Bobua написав:
А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе
яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?
Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?
Можна не фізично людині зробити неприємно - коли "синок" звертається до всіх однаково,що до молодого "тИкає" , що до чоловіка у костюмі вимагає надати пояснення,а коли бачить посвідчення,не може навіть вибачитися. Культура сьогодення
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:25
sashaqbl написав: Letusrock написав: Bobua написав:
А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе
яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?
Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?
для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:
а) швиденько все підписуєш та йдеш добровільно
б) прихологічний тиск, потім швиденько все підписуєш та йдеш добровільно
в) утримання в приміщенні тцк (без звязку) поки не станеться пункт б) або д)
г) якщо пункт б) ніяк не настає то тебе пробують відправити у навч центр силою, починаєш опиратись, тоді додають фізичний вплив
д) десь в районі пунктів б-в) хтось з родичів заносить гроші і тебе тимчасово відпускають
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:29
Letusrock написав:
для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:
А які в них є причини не йти? Я щось не дуже розумію прикол - небажання йти - це якби не причина.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:33
sashaqbl написав: Letusrock написав:
для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:
А які в них є причини не йти? Я щось не дуже розумію прикол - небажання йти - це якби не причина.
зацитируйте норму закона где говорится что люди рабы государства. Если такой нормы нет таки нежелание это причина.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:34
Letusrock написав: pesikot написав:
Але ж тоді розмова була про громадянство, а не про військовий облік, як ти сьогодні написав.
ні, мова була про те що будь в нього штамп про зняття з обліку в ТЦК, він міг їздити туда/сюда хоч кожен день
Ти продовжуєшь казати половину правди.
А половина правди - це ще гірше за брехню
PS. Все ж таки, ти щось пам"ятаєшь з розмов річної давнини. Але часто робишь вигляд, що нічого не пам"ятаєшь
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:34
vitaliiangel написав:
зацитируйте норму закона где говорится что люди рабы государства. Если такой нормы нет таки нежелание это причина.
Закон про мобілізацію ти певно не читав?
Ну чесно кажучи, люди, які прийшли з війни і чують таких от вільнолюдів-недоюристів - то тут і в здорової адекватної людини виникає бажання дати по нирках...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 21 тра, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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