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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82878288828982908291 ... 8293>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:19

Бобуа
Ключове питання -- на боці кого буде підтримка народу (населення)? Ухилянта чи того, хто його буде примушувати?

Як ото в пісні: "на их стороне хоть и нету законов, зато - поддержка и энтузиазм миллионов"))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:19

  sashaqbl написав:А тим часом держава живе за стандартами мирного часу.
6 лютого Президент видав указ про стоворення Сил безпілотних систем.

7 травня, тобто через три місяці після оприлюднення Указу президента Міноборони вийшло з комунікацією про прогрес у цьому питанні: уряд підтримав створений раніше Міністерством оборони спільно з Генштабом проєкт указу президента. Тепер Кабмін має підготувати відповідний законопроєкт, що передбачатиме значущий етап в реалізації рішення.

fler, ЛАД, холява та інші прихильники діючого, вони там шо?
Особливо ви, fler, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?

Просто не понял.
Какой "проєкт указу президента" підтримав уряд, если Указ вышел 3 месяца назад?
Ссылку, где прочитать, не дадите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Просто не понял.
Какой "проєкт указу президента" підтримав уряд, если Указ вышел 3 месяца назад?
Ссылку, где прочитать, не дадите?

Ось:
1. https://www.president.gov.ua/documents/512024-49625
2. https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-pidtrymav-initsiatyvu-stvorennia-syl-bezpilotnykh-system-iak-okremoho-rodu-viisk
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:24

  sashaqbl написав:Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?

Маються на увазі перспективний розвиток подій.
Добровольці фактично скінчилися.
Зараз піде невеличка прослойка *якщо призовуть, то піду*.
Яка завдяки тому, що змін нема, тільки рідшує.
А потім?
Тіко примусом...

Он Бобуа гарно показує Ізраїль, от тільки хто буде отих ухилянтів цькувати в суспільстві? Хто? Самі друг дружку?
Тобто звідки візьметься оте негативне відношення до ухилянта?))
Скоріше до ТЦК і всл...
Якщо вони будуть перегинати палицю в своєму невдоволенні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:25

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе

яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?

Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?

Можна не фізично людині зробити неприємно - коли "синок" звертається до всіх однаково,що до молодого "тИкає" , що до чоловіка у костюмі вимагає надати пояснення,а коли бачить посвідчення,не може навіть вибачитися. Культура сьогодення
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:25

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе

яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?

Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?

для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:
а) швиденько все підписуєш та йдеш добровільно
б) прихологічний тиск, потім швиденько все підписуєш та йдеш добровільно
в) утримання в приміщенні тцк (без звязку) поки не станеться пункт б) або д)
г) якщо пункт б) ніяк не настає то тебе пробують відправити у навч центр силою, починаєш опиратись, тоді додають фізичний вплив
д) десь в районі пунктів б-в) хтось з родичів заносить гроші і тебе тимчасово відпускають
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:

А які в них є причини не йти? Я щось не дуже розумію прикол - небажання йти - це якби не причина.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:33

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:

А які в них є причини не йти? Я щось не дуже розумію прикол - небажання йти - це якби не причина.

зацитируйте норму закона где говорится что люди рабы государства. Если такой нормы нет таки нежелание это причина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:34

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але ж тоді розмова була про громадянство, а не про військовий облік, як ти сьогодні написав.

ні, мова була про те що будь в нього штамп про зняття з обліку в ТЦК, він міг їздити туда/сюда хоч кожен день

Ти продовжуєшь казати половину правди.

А половина правди - це ще гірше за брехню

PS. Все ж таки, ти щось пам"ятаєшь з розмов річної давнини. Але часто робишь вигляд, що нічого не пам"ятаєшь :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:зацитируйте норму закона где говорится что люди рабы государства. Если такой нормы нет таки нежелание это причина.

Закон про мобілізацію ти певно не читав?
Ну чесно кажучи, люди, які прийшли з війни і чують таких от вільнолюдів-недоюристів - то тут і в здорової адекватної людини виникає бажання дати по нирках...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 21 тра, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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