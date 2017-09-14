Додано: Вів 21 тра, 2024 17:51

detroytred написав: Все саме зверху. Там корінець. Все саме зверху. Там корінець.

Труси -хрестик...ПояснююЯкщо у всьому винуваті верхи...то в моєму успіху тільки моя заслуга, адже для своїх працівників я більший верх ніж Зеленський для Дейтройта?Чи все таки , якась частина відповідальності лежить і на низах( моїх ) ?Як тільки дасть собі відповідь -ЯКА саме Частина залежить від Верхів і яка від НИЗІВ - тоді й зможете уявити будову влада/підлеглі...а поки у Вас влада винувата на БАГАТО ( спеціально не даю відсотків щоб ти мене не зміг звинуватити в тому що саме таку цифру ти ніде не називав) , а населення винне МАЛО - доти розуміння не буде.Якщо ж когось цікавить моя інтерпритація винуватості верху і низу - то я її визначаю як обєм отриманих грошей від реалізації проекту.В моєму випадку - люди отримують і витрачають в три рази менше ніж витрачаю я на себе...Таким чином - від мене залежить 25% , від людей 75%...А далі все простоНад мною -Податкова/Кабмін/Верховна Рада/Президент...То якщо вони отримують в 4 рази менше , то й відповідальність у них в 4 рази менша....Тобто верхи( ті які дико нагорі) - 5 %Все інше - відповідальність тих хто знизу....