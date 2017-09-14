vitaliiangel написав:зацитируйте норму закона где говорится что люди рабы государства. Если такой нормы нет таки нежелание это причина.
Закон про мобілізацію ти певно не читав?
там написано что люди рабы?
Letusrock написав:От нехоче людина йти, поштрафуйте, дайте строк увязнення, паспорт заберіть, ще шось
та бабки сшибут и всё. Никому эта возня с тюрьмами/паспортами не нужна. Закон написан для максимального охвата аудитории для сшибания бабок. Кто не может заплатить пойдёт воевать. 10-20 показательных процессов будет, но массово нет. Готовьте 3-8куе в зависимости от жадности военкома и ваше дело снова потеряется. Контроля потерявшихся дел нет. Четких критериев брони тоже. Всё на розсуд военкома. Ковровая дорожка для коррупции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 17:44, всього редагувалось 4 разів.
The_Rebel написав:Пам'ятаю ще років 5-10 назад в ЄС вже не знали куди цих мігрантів дівати. Вмовляли Туреччину хоч якось розрулити ситуацію, давали гранти їй на табори з колючим дротом. А зараз ось як ситуація повернулася конкуренція з ЄС за мігрантів
Узагальненя-погано закінчуються. Ви узагальнили -мігранти... А якщо я розшифрую Мігранти , з мусульманської країни , в якій останні 10 років йде війна між комуністами і фундаменталістами, без освіти , без професії, з затертими до кліше мозгами ,з бажанням жити на субсидії.. і порівняю з іншими Мігранти , з східноЄвропейської країни , християни , високопрофесійні, як мінімум у 70% вища освіта, бажаючі працювати....
І перше і друге мігранти.. Тільки який резон самодостаній Європейській країні яка сповідує християнство останні 300-700 років - давати прихисток бідним мусульманам які хочуть жити на дотації?
budivelnik написав:І перше і друге мігранти.. Тільки який резон самодостаній Європейській країні яка сповідує християнство останні 300-700 років - давати прихисток бідним мусульманам які хочуть жити на дотації?
хоч раз зійшлись думками з будівельником. потрібно десь собі записати цей день))
Труси -хрестик... Пояснюю Якщо у всьому винуваті верхи...то в моєму успіху тільки моя заслуга, адже для своїх працівників я більший верх ніж Зеленський для Дейтройта? Чи все таки , якась частина відповідальності лежить і на низах( моїх ) ? Як тільки дасть собі відповідь -ЯКА саме Частина залежить від Верхів і яка від НИЗІВ - тоді й зможете уявити будову влада/підлеглі... а поки у Вас влада винувата на БАГАТО ( спеціально не даю відсотків щоб ти мене не зміг звинуватити в тому що саме таку цифру ти ніде не називав) , а населення винне МАЛО - доти розуміння не буде.
Якщо ж когось цікавить моя інтерпритація винуватості верху і низу - то я її визначаю як обєм отриманих грошей від реалізації проекту. В моєму випадку - люди отримують і витрачають в три рази менше ніж витрачаю я на себе... Таким чином - від мене залежить 25% , від людей 75%... А далі все просто Над мною -Податкова/Кабмін/Верховна Рада/Президент...То якщо вони отримують в 4 рази менше , то й відповідальність у них в 4 рази менша.... Тобто верхи( ті які дико нагорі) - 5 % Все інше - відповідальність тих хто знизу....