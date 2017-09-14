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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 828882898290829182928293>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:34

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:

А які в них є причини не йти? Я щось не дуже розумію прикол - небажання йти - це якби не причина.

Такі ж самі, як небажання держави виконувати деякі свої обов'язки в повному обсязі.

Ось держава призупиняє.... (бо по закону відмовити не може).
Точ само громадян призупиняє своє виконання обов'язку. Призупиняє))

Держава не може забезпечити повне виконання обов'язків по медицині, соціалці і т.д..
Точ само і громадянин частково виконує свої.

Тобто або голий примус, або бажання, консенсус.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А які в них є причини не йти? Я щось не дуже розумію прикол - небажання йти - це якби не причина.


а я не розумію прикол рабства. навіть кацапи таким не займаються.
От нехоче людина йти, поштрафуйте, дайте строк увязнення, паспорт заберіть, ще шось
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:36

  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:зацитируйте норму закона где говорится что люди рабы государства. Если такой нормы нет таки нежелание это причина.

Закон про мобілізацію ти певно не читав?

там написано что люди рабы?
  Letusrock написав:От нехоче людина йти, поштрафуйте, дайте строк увязнення, паспорт заберіть, ще шось
та бабки сшибут и всё. Никому эта возня с тюрьмами/паспортами не нужна. Закон написан для максимального охвата аудитории для сшибания бабок. Кто не может заплатить пойдёт воевать. 10-20 показательных процессов будет, но массово нет. Готовьте 3-8куе в зависимости от жадности военкома и ваше дело снова потеряется. Контроля потерявшихся дел нет. Четких критериев брони тоже. Всё на розсуд военкома. Ковровая дорожка для коррупции.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 17:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:39

Олександр
Держава-громадянин навпроти один одного.
Дивимось обов'язки-зобов'язання обох.
І хто більший ухилянт?))
Питання виявиться дискусійним))

Як держава знайде обгрунтування своїх ухилянь, так і громадян теж.
Це тупік. Розгляд в такому ракурсі.

От тільки нюанс. В нас держава соціальна. Людина для держави, а не навпаки.
Тому - що понад усе?
Офіційно і сприянтне для суспільства.
Інакше тіко силою...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:43

  The_Rebel написав:Пам'ятаю ще років 5-10 назад в ЄС вже не знали куди цих мігрантів дівати. Вмовляли Туреччину хоч якось розрулити ситуацію, давали гранти їй на табори з колючим дротом. А зараз ось як ситуація повернулася конкуренція з ЄС за мігрантів
Узагальненя-погано закінчуються.
Ви узагальнили -мігранти...
А якщо я розшифрую
Мігранти , з мусульманської країни , в якій останні 10 років йде війна між комуністами і фундаменталістами, без освіти , без професії, з затертими до кліше мозгами ,з бажанням жити на субсидії..
і порівняю з іншими
Мігранти , з східноЄвропейської країни , християни , високопрофесійні, як мінімум у 70% вища освіта, бажаючі працювати....

І перше і друге мігранти..
Тільки який резон самодостаній Європейській країні яка сповідує християнство останні 300-700 років - давати прихисток бідним мусульманам які хочуть жити на дотації?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:та бабки сшибут и всё. Никому эта возня с тюрьмами/паспортами не нужна.

будуть далі фізично пресувати і брати гроші, інакше раптом виявиться що пару мільонів згодні на вязницю а пару сотень тисяч віддати паспорти
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І перше і друге мігранти..
Тільки який резон самодостаній Європейській країні яка сповідує християнство останні 300-700 років - давати прихисток бідним мусульманам які хочуть жити на дотації?

хоч раз зійшлись думками з будівельником. потрібно десь собі записати цей день))
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:46

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:та бабки сшибут и всё. Никому эта возня с тюрьмами/паспортами не нужна.

будуть далі фізично пресувати і брати гроші, інакше раптом виявиться що пару мільонів згодні на вязницю а пару сотень тисяч віддати паспорти

братки из 90х тоже не массажем бабки выбивали.

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:50

  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:та бабки сшибут и всё. Никому эта возня с тюрьмами/паспортами не нужна.

будуть далі фізично пресувати і брати гроші, інакше раптом виявиться що пару мільонів згодні на вязницю а пару сотень тисяч віддати паспорти

братки из 90х тоже не массажем бабки выбивали. Впрочем по деградации 90е мы уже прошли. Движемся к 37му. Вижу лозунг 2025 года "плати, воюй или сиди".

Не маєш грошей - не посадять. Підеш воювати.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:51

  detroytred написав:Все саме зверху. Там корінець.
Труси -хрестик...
Пояснюю
Якщо у всьому винуваті верхи...то в моєму успіху тільки моя заслуга, адже для своїх працівників я більший верх ніж Зеленський для Дейтройта?
Чи все таки , якась частина відповідальності лежить і на низах( моїх ) ?
Як тільки дасть собі відповідь -ЯКА саме Частина залежить від Верхів і яка від НИЗІВ - тоді й зможете уявити будову влада/підлеглі...
а поки у Вас влада винувата на БАГАТО ( спеціально не даю відсотків щоб ти мене не зміг звинуватити в тому що саме таку цифру ти ніде не називав) , а населення винне МАЛО - доти розуміння не буде.

Якщо ж когось цікавить моя інтерпритація винуватості верху і низу - то я її визначаю як обєм отриманих грошей від реалізації проекту.
В моєму випадку - люди отримують і витрачають в три рази менше ніж витрачаю я на себе...
Таким чином - від мене залежить 25% , від людей 75%...
А далі все просто
Над мною -Податкова/Кабмін/Верховна Рада/Президент...То якщо вони отримують в 4 рази менше , то й відповідальність у них в 4 рази менша....
Тобто верхи( ті які дико нагорі) - 5 %
Все інше - відповідальність тих хто знизу....
budivelnik
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