Додано: Вів 21 тра, 2024 17:52

Оце читаю про громадянство, військовий облік, хтось там живе за кордоном вже багато років, але йому(їм) було муторно оформлювати вихід з громадянстваА тепер стоїть плач ...Наведу один приклад, юридичної процедури, а саме набір дій, які ВСІ потрібно виконатиЖили собі хлопчик та дівчатко.Зустрілись, кохання-зітхання, одружились, народити дитинку. Все чудовоПроте, життя буремне, щось пішло не так, "любовь прошла, завяли помидоры"Вирішили розлучитись, але ж є дитинка. Тому через судОдне судебне засідання, дають час на примирення, інше судове засідання, дають час на примиренняОстанне судібне засідання, постанова - можуть розлучитись ...Всі радіють, рішення суду про розлучення на руках у обох.Все!Все ?А ось не все.Пройшов час, хлопчик вже давно не хлопчик, а статечний чоловік, заробив, купив те-се. Але більше не одружувсяІ прилітає йому позов на розділ майна від колишньої(?) дружиниЩо ? Де ? Коли ?А по факту, ота дівчина, по закону, все ще його дружина. Вони в шлюбіА все що придбано в шлюбі - це спільно надбане майноЯк ? Так ?А все просто, маючи рішення суду про розлучення, жоден з них не дійшов до РАГСу і не оформив свідоцтво про розлучення.Не виконано останній крок юридичної процедури розлучення.То до чого все це.Потрібно виконувати всі кроки юридичних процедур.Щоб потім не було дуже болячеPS. Це не мій прикладPPS. Як вони потім ділили майно, як ділили. Стільки судів та витрат на суди.