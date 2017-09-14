Оце читаю про громадянство, військовий облік, хтось там живе за кордоном вже багато років, але йому(їм) було муторно оформлювати вихід з громадянства
А тепер стоїть плач ...
Наведу один приклад, юридичної процедури, а саме набір дій, які ВСІ потрібно виконати
Жили собі хлопчик та дівчатко.
Зустрілись, кохання-зітхання, одружились, народити дитинку. Все чудово
Проте, життя буремне, щось пішло не так, "любовь прошла, завяли помидоры"
Вирішили розлучитись, але ж є дитинка. Тому через суд
Одне судебне засідання, дають час на примирення, інше судове засідання, дають час на примирення
Останне судібне засідання, постанова - можуть розлучитись ...
Всі радіють, рішення суду про розлучення на руках у обох.
Все!
Все ?
А ось не все.
Пройшов час, хлопчик вже давно не хлопчик, а статечний чоловік, заробив, купив те-се. Але більше не одружувся
І прилітає йому позов на розділ майна від колишньої(?) дружини
Що ? Де ? Коли ?
А по факту, ота дівчина, по закону, все ще його дружина. Вони в шлюбі
А все що придбано в шлюбі - це спільно надбане майно
Як ? Так ?
А все просто, маючи рішення суду про розлучення, жоден з них не дійшов до РАГСу і не оформив свідоцтво про розлучення.
Не виконано останній крок юридичної процедури розлучення.
То до чого все це.
Потрібно виконувати всі кроки юридичних процедур.
Щоб потім не було дуже боляче
PS. Це не мій приклад
PPS. Як вони потім ділили майно, як ділили. Стільки судів та витрат на суди.