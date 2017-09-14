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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82898290829182928293>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:52

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:І перше і друге мігранти..
Тільки який резон самодостаній Європейській країні яка сповідує християнство останні 300-700 років - давали прихисток бідним мусульманам які хочуть жити на дотації?

хоч раз зійшлись думками з будівельником. потрібно десь собі записати цей день))

Не так вже й все однозначно.

Я роками так і не знайшов внятної відповіді на питання -- напоркуа Європа сама собі вішає на шию отой гемор з муслімами, африканцями?
Всі оті байки, що не можуть відмовити і фізично оградитися (впритул до забиття дубінками тощо порушників кордону) -- це байки.
Своїх жовтих жилетів, як треба, то лупенять і заливають, аж гай шумить.
А по чужих і овсі міни б розставили та човни перекидали б...

Навіщо ця їх політика, яка сила серед їх або їм це встромила - хз.
Але це спрямований регульований процес.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оце читаю про громадянство, військовий облік, хтось там живе за кордоном вже багато років, але йому(їм) було муторно оформлювати вихід з громадянства

А тепер стоїть плач ...

Наведу один приклад, юридичної процедури, а саме набір дій, які ВСІ потрібно виконати

Жили собі хлопчик та дівчатко.
Зустрілись, кохання-зітхання, одружились, народити дитинку. Все чудово

Проте, життя буремне, щось пішло не так, "любовь прошла, завяли помидоры"
Вирішили розлучитись, але ж є дитинка. Тому через суд

Одне судебне засідання, дають час на примирення, інше судове засідання, дають час на примирення
Останне судібне засідання, постанова - можуть розлучитись ...

Всі радіють, рішення суду про розлучення на руках у обох.
Все!

Все ?
А ось не все.

Пройшов час, хлопчик вже давно не хлопчик, а статечний чоловік, заробив, купив те-се. Але більше не одружувся

І прилітає йому позов на розділ майна від колишньої(?) дружини

Що ? Де ? Коли ?
А по факту, ота дівчина, по закону, все ще його дружина. Вони в шлюбі
А все що придбано в шлюбі - це спільно надбане майно

Як ? Так ?
А все просто, маючи рішення суду про розлучення, жоден з них не дійшов до РАГСу і не оформив свідоцтво про розлучення.
Не виконано останній крок юридичної процедури розлучення.

То до чого все це.
Потрібно виконувати всі кроки юридичних процедур.
Щоб потім не було дуже боляче

PS. Це не мій приклад :)
PPS. Як вони потім ділили майно, як ділили. Стільки судів та витрат на суди.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:53

  Letusrock написав:
  M-Audio написав:А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже.

Захід не бачить проблеми ні в кріпацтві (забороні виїзду), ні в гендерній нерівності (безправї чоловіків), ні в бусифікації і т.д.
Відчуття що в плані розпоряджання людським ресурсом наша влада отримала картбланш

А їм ... права, своя сорочка ближче до тіла, аби орки не напали на них а на когось іншого.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:54

  ЛАД написав:Кроме того, 20-30-летний ещё просто не представляет себе, что его может не быть. Ему ещё кажется, что он бессмертный. В отличие от 40-50-летнего.
Старша людина має певні переваги
Вона знає що в неї ВЖЕ ВСЕ БУЛО...а тому після 50 нічого нового вона вже не побачить, а тому помирати їй менш страшно ніж молодому в якого все попереду....
Так що ..якби не фізіологія( армія це дико великий обєм фізичної праці, яку старші витримати не в стані) - то краще воювати в старшому віці...втрачати нічого , а користь дивишся і принесеш.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:54

  sashaqbl написав:
  M-Audio написав:А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже.

Керівництво країн ЄС читало соціологію, що мобілізуватися у них готові 10-20% у випадку великої війни. І Росія досі становить певні ризики для своїх сусідів. Тому реакція може бути(або вже є) не такою, як вам хочеться.

Але є один ньюанс, через кілька тижнів вибори в ЄС. А там настрої такі, що глобалісти сакс.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:04

  detroytred написав:Добровольці фактично скінчилися.
Брехня
1 Три тисячі засуджених написали заяви про бажання служити в ЗСУ....
При цьому їх гамузом не беруть а перевіряють варто/не варто
2 Рекрутингові відділи деяких Бригад не справляються з кількістю бажаючих в них записатись
3 Дуже часто зустрічаю повівдомлення про те що ОДНА Бригада ЗНАЙШЛА собі кандидата на службу ..а його перенаправили в іншу...
Якби ця людина була примусово мобілізованою - то срачу в ЗМІ про те що її хтось перехопив - точно б не було.

Тому якщо по сраліну
работнікі культури - определитесь.....

Я перефразую
корисні ідіоти-зупиніться ..
і без вас є проблеми які потрібно вирішувати
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:05

  _hunter написав:
  Letusrock написав:не зрозумів, тобто приїхати стати на облік в ТЦК повинні навіть ті хто 10 років тому виїхав на ПМЖ і ніразу не був в Україні?

Если за 10 лет человек так и не закрыл счета/не перепродал недвигу - выходит, что так. Но, в принципе, заплатит разок штраф - что бы про Родину не забывал - и все...
та ладно... разок :twisted: "Это не наш метод"
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:08

  detroytred написав:напоркуа Європа сама собі вішає на шию отой гемор з муслімами, африканцями?
Причина та сама, по якій вимираючі племена ( або племена в яких мала кількість) підставляють під приїзжих своїх найкращих жінок...
Краще кров розбавити і націю підсилити
ніж просто з часом вимерти без припливу свіжої крові.
А якщо виставити штучний барьєр таким чином , щоб його могли пройти тільки близькі собі..- то толку не буде, адже одна погана кров просто змішається з іншою..такою самою поганою.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:11

  budivelnik написав:Тільки який резон самодостаній Європейській країні яка сповідує християнство останні 300-700 років - давати прихисток бідним мусульманам які хочуть жити на дотації?

Тільки наших, які досі сидять на дотаціях також вистачає.
І, місцевих це вже дико дратує. :|
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:12

  sashaqbl написав:то тут і в здорової адекватної людини виникає бажання дати по нирках...
представьте что вы это я и дайте по почкам себе)
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