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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8290829182928293>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:12

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:
  vitaliiangel написав:зацитируйте норму закона где говорится что люди рабы государства. Если такой нормы нет таки нежелание это причина.

Закон про мобілізацію ти певно не читав?

там написано что люди рабы?
  Letusrock написав:От нехоче людина йти, поштрафуйте, дайте строк увязнення, паспорт заберіть, ще шось
та бабки сшибут и всё. Никому эта возня с тюрьмами/паспортами не нужна. .
потрібна і щоб публічна. Пару тисяч треба показово посадити, бажано медійних. Можно б і привладних. Он сина мосійчук для прикладу. Шуму би було. Ну і їй обяснити щоб вона виступила шо правильно, шо підтримує , а потім щоб він попросився сам добровольцем на фронт , но не брати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:15

  Banderlog написав:Пару тисяч треба показово посадити, бажано медійних. Можно б і привладних. Он сина мосійчук для прикладу. Шуму би було. Ну і їй обяснити щоб вона виступила шо правильно, шо підтримує , а потім щоб він попросився сам добровольцем на фронт , но не брати.
хм... мечтателем я вас точно не представлял. Достаточно чтобы половина чиновников и мусоров сказала "мы идём на фронт, кто с нами?". И люди бы потянулись. А так когда одному бронь, другому окоп шо-то желания ноль.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 21 тра, 2024 18:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:15

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Тільки який резон самодостаній Європейській країні яка сповідує християнство останні 300-700 років - давати прихисток бідним мусульманам які хочуть жити на дотації?
Тільки наших, які досі сидять на дотаціях також вистачає.
І, місцевих це вже дико дратує. :|
Все пізнається в порівнянні
Африканці/арабів на дотаціях - 70% від загальної кількості приїхавших з африки/аравії
Європейців на дотаціях -30%....
місцевих на дотаціях-15%.....

У нас в Україні так само 15% на дотаціях...і нічого , якось живемо і воюємо.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:20

  budivelnik написав:3 Дуже часто зустрічаю повівдомлення про те що ОДНА Бригада ЗНАЙШЛА собі кандидата на службу ..а його перенаправили в іншу...
Якби ця людина була примусово мобілізованою - то срачу в ЗМІ про те що її хтось перехопив - точно б не було.

Не перехопив, а відправили куди захотіли, такі скандали з тим що ТЦК та в учебках кладуть на відношення, регулярно виникають, і це РЕАЛЬНА проблема, військова частина НЕ отримує МОТИВОВАНОГО спеціаліста на посаду, людина ВТРАЧАЄ мотивацію. Але всім на це...
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Он сина мосійчук для прикладу. Шуму би було. Ну і їй обяснити щоб вона виступила шо правильно, шо підтримує , а потім щоб він попросився сам добровольцем на фронт , но не брати.

але ж не посадять її сина.
є чітке розділення кому мобілізація загрожує а кому ні. в цьому й проблема. ще й прикордонників 15 тис набирають, і на поліцаїв вже машин не вистачає, скоро в багажниках будуть возитись. Силовий апарат пухне, щоб не дай бог сорти не змішались)).
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:24

  pesikot написав:Оце читаю про громадянство, військовий облік, хтось там живе за кордоном вже багато років, але йому(їм) було муторно оформлювати вихід з громадянства
Дивне порівняння. Відмова від громадянства не була і не є обов'язковою процедурою, яку необхідно було "пройти до кінця". Якщо ваше порівняння застосовувати, то це якби держава через роки після розлучення приймає закон "кожна заміжна жінка зобов'язана народжувати одну дитину на рік", і до цієї жіночці прийшли, навіть не знаю звідки, з відповідною вимогою, вказуючи: а от бачиш, люба, ти все ще одружена, так що будь ласка... І так, свідоцтва про розлучення вже кілька років не видають взагалі, а шлюб реєструють відповідно до указу президента у 18 років автоматично із рандомним неодруженим хлопцем.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:напоркуа Європа сама собі вішає на шию отой гемор з муслімами, африканцями?
Причина та сама, по якій вимираючі племена ( або племена в яких мала кількість) підставляють під приїзжих своїх найкращих жінок...
Краще кров розбавити і націю підсилити
ніж просто з часом вимерти без припливу свіжої крові.
А якщо виставити штучний барьєр таким чином , щоб його могли пройти тільки близькі собі..- то толку не буде, адже одна погана кров просто змішається з іншою..такою самою поганою.

про чукчів чув, їх мало, і щоб уникнути наслідків інцесту,
але в ЄС десь біля півярда населення
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 тра, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:напоркуа Європа сама собі вішає на шию отой гемор з муслімами, африканцями?
Причина та сама, по якій вимираючі племена ( або племена в яких мала кількість) підставляють під приїзжих своїх найкращих жінок...
Краще кров розбавити і націю підсилити
ніж просто з часом вимерти без припливу свіжої крові.
А якщо виставити штучний барьєр таким чином , щоб його могли пройти тільки близькі собі..- то толку не буде, адже одна погана кров просто змішається з іншою..такою самою поганою.

Немає в генетиці ніякої "поганої крові". З цієї точки зору мігранти з України в німеччині не гірші за мігрантів з Сирії. Тільки другим чомусь одразу і статус біженця, і гроші, і підтримка, а першим - "тимчасовий прихисток". І то, це тільки зараз. У 2014 році біженці з Криму і Донбасу абсолютно нічого не могли отримати від європейських держав. Сам не розумію, чого так.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:32

  M-Audio написав:
  pesikot написав:Оце читаю про громадянство, військовий облік, хтось там живе за кордоном вже багато років, але йому(їм) було муторно оформлювати вихід з громадянства
Дивне порівняння. Відмова від громадянства не була і не є обов'язковою процедурою, яку необхідно було "пройти до кінця".

Трішки не так ...

Тут почали плач, що ті, хто не відмовився від громадянства і навіть зняті з обліку (?)
Все одно повині стати на облік, згідно нової Постанови КМУ

А мій посил, обов"язково було пройти процедуру відмови від громадянства, а інакше тепер не плачьте

Не дооформили.
Вирішили з тими, хто кладе на закон, погратись.
Догрались ...
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 тра, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Добровольці фактично скінчилися.
Брехня
1 Три тисячі засуджених написали заяви про бажання служити в ЗСУ....
При цьому їх гамузом не беруть а перевіряють варто/не варто
2 Рекрутингові відділи деяких Бригад не справляються з кількістю бажаючих в них записатись
3 Дуже часто зустрічаю повівдомлення про те що ОДНА Бригада ЗНАЙШЛА собі кандидата на службу ..а його перенаправили в іншу...
Якби ця людина була примусово мобілізованою - то срачу в ЗМІ про те що її хтось перехопив - точно б не було.

Тому якщо по сраліну
работнікі культури - определитесь.....

Я перефразую
корисні ідіоти-зупиніться ..
і без вас є проблеми які потрібно вирішувати

"Рамзес" (позивний)
Начальник медичної служби одного з батальйонів 80-ї Окремої десантно-штурмової Галицької бригади:

*Уже давно минув той час, коли від добровольців не було відбою. Усі, хто хотів, вже так чи інакше у силах оборони. І, на жаль, їх виявилось замало для подолання виклику, який постав перед нами.*
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cm50y9z5e9yo

ТЦК-ник:
*Я спитав тоді напарників, мов, а де наші добровольці? “Та вони закінчилися ще влітку 22-го”. Мене це дійсно здивувало, – каже Микола Павлов.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/385 ... krase.html

ФТ:
Видання зазначає, що резерв чоловіків, які прагнули добровільно йти захищати Україну, вичерпано, і значна частина чоловіків призовного віку не бажає вирушати на фронт.
https://visitukraine.today/uk/blog/3544 ... o-the-army

Начальник ТЦК травень 24:
– А чи є ще добровольці, які приходять у ТЦК самостійно?
– Є. Звичайно, це не та кількість, яка була у 2022 році, це поодинокі випадки, але вони є. І це дуже тішить. Такі військовозобов’язані є особливо цінними для ЗСУ.
https://galka.if.ua/postiyno-bihaty-kho ... lizatsiiu/
По буквах - є. Поодинокі випадки.
І т.д.
_______________________
Крокодили літають - да, але низенько-низенько.
Що ти голосиш?
Звісно, що в деякі бригади черги...
Звісно, що поодинокі добровльці в ТЦК є.

Але мова про що?
Ніззя бути настільки ...
Якщо не в стані осилити текст з декількох рядків Присяги, то куди зі звинуваченнями лізеш?
Капець... Оцінщик і обвинувачувач, знайшовся.

На 3000 зеків в якості аргумента вказує)))
Лікуйся або розвивай розум.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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