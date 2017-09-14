Додано: Вів 21 тра, 2024 18:34

budivelnik написав: detroytred написав: Добровольці фактично скінчилися. Добровольці фактично скінчилися. Брехня

1 Три тисячі засуджених написали заяви про бажання служити в ЗСУ....

При цьому їх гамузом не беруть а перевіряють варто/не варто

2 Рекрутингові відділи деяких Бригад не справляються з кількістю бажаючих в них записатись

3 Дуже часто зустрічаю повівдомлення про те що ОДНА Бригада ЗНАЙШЛА собі кандидата на службу ..а його перенаправили в іншу...

Якби ця людина була примусово мобілізованою - то срачу в ЗМІ про те що її хтось перехопив - точно б не було.



Тому якщо по сраліну

работнікі культури - определитесь.....



Я перефразую

корисні ідіоти-зупиніться ..

і без вас є проблеми які потрібно вирішувати Брехня1 Три тисячі засуджених написали заяви про бажання служити в ЗСУ....При цьому їх гамузом не беруть а перевіряють варто/не варто2 Рекрутингові відділи деяких Бригад не справляються з кількістю бажаючих в них записатись3 Дуже часто зустрічаю повівдомлення про те що ОДНА Бригада ЗНАЙШЛА собі кандидата на службу ..а його перенаправили в іншу...Якби ця людина була примусово мобілізованою - то срачу в ЗМІ про те що її хтось перехопив - точно б не було.Тому якщо по сралінуЯ перефразуюі без вас є проблеми які потрібно вирішувати

"Рамзес" (позивний)Начальник медичної служби одного з батальйонів 80-ї Окремої десантно-штурмової Галицької бригади:*Уже давно минув той час, коли від добровольців не було відбою. Усі, хто хотів, вже так чи інакше у силах оборони. І, на жаль, їх виявилось замало для подолання виклику, який постав перед нами.*ТЦК-ник:*Я спитав тоді напарників, мов, а де наші добровольці? “Та вони закінчилися ще влітку 22-го”. Мене це дійсно здивувало, – каже Микола Павлов.*ФТ:Видання зазначає, що резерв чоловіків, які прагнули добровільно йти захищати Україну, вичерпано, і значна частина чоловіків призовного віку не бажає вирушати на фронт.Начальник ТЦК травень 24:– А чи є ще добровольці, які приходять у ТЦК самостійно?– Є. Звичайно, це не та кількість, яка була у 2022 році, це поодинокі випадки, але вони є. І це дуже тішить. Такі військовозобов’язані є особливо цінними для ЗСУ.По буквах - є. Поодинокі випадки.І т.д._______________________Крокодили літають - да, але низенько-низенько.Що ти голосиш?Звісно, що в деякі бригади черги...Звісно, що поодинокі добровльці в ТЦК є.Але мова про що?Ніззя бути настільки ...Якщо не в стані осилити текст з декількох рядків Присяги, то куди зі звинуваченнями лізеш?Капець... Оцінщик і обвинувачувач, знайшовся.На 3000 зеків в якості аргумента вказує)))Лікуйся або розвивай розум.