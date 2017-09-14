pesikot написав:Тут почали плач, що ті, хто не відмовився від громадянства і навіть зняті з обліку (?) Все одно повині стати на облік, згідно нової Постанови КМУ
А мій посил, обов"язково було пройти процедуру відмови від громадянства, то тепер не плачьте
Так не було це ніколи обов'язковим, в тому і річ. Може в них і іншого громадянства-то нема, як відмовлятись? Постійне проживання за кордоном завжди було нормальним явищем, і тільки тепер любителі простих рішень вирішили все зламати.
detroytred написав:напоркуа Європа сама собі вішає на шию отой гемор з муслімами, африканцями?
Причина та сама, по якій вимираючі племена ( або племена в яких мала кількість) підставляють під приїзжих своїх найкращих жінок... Краще кров розбавити і націю підсилити ніж просто з часом вимерти без припливу свіжої крові. А якщо виставити штучний барьєр таким чином , щоб його могли пройти тільки близькі собі..- то толку не буде, адже одна погана кров просто змішається з іншою..такою самою поганою.
про чукчів чув, їх мало, і щоб уникнути наслідків інцесту, але в ЄС десь біля півярда населення
Це. Апофігей. Єралашиків. За всі роки.
І я ще з ним дискутував... Він отак завжди находить отаку просту єралашикову аргументацію на складні та і будь-які питання. Ліпить, як хоче.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Бобуа Ключове питання -- на боці кого буде підтримка народу (населення)? Ухилянта чи того, хто його буде примушувати?
Як ото в пісні: "на их стороне хоть и нету законов, зато - поддержка и энтузиазм миллионов"))
Враховуючи, що мова була про ухилянтів за кордоном, і їхні вологі мрії про “заграніца нам поможет...” -- то є відчуття що їх ненавидітимуть як ще не бувало в історії... 😱🙀 І наш народ (від заздрості) і всі чужі (різні причини). “Рекордна від`ємна підтримка...”
А всередині Україні всі до кого держава зможе дотягнутись -- миттєво отримають оновлення паспортів. Такого як в ссср (млн селян без паспортів) нема й не буде. Захід може бути спокійним...
pesikot написав:Не дооформили. Вирішили з тими, хто кладе на закон, погратись. Догрались ...
що значить догрались? тобто умовний Ukrainian (який сто років вже де-факто не українець) зараз приїде по вашому з Канади в якесь районне ТЦК ставати на облік і залишиться в Україні до кінця війни чи поки йому не стукне 60 р? Чи по принципу Хотаба йому ТЦК випише за рік 365 штрафів по 17тис? Сама ця ідея дотягнутись до таких людей абсурдна і пахне бажанням посваритись з діаспорою
detroytred написав:Бобуа Ключове питання -- на боці кого буде підтримка народу (населення)? Ухилянта чи того, хто його буде примушувати?
Як ото в пісні: "на их стороне хоть и нету законов, зато - поддержка и энтузиазм миллионов"))
Враховуючи, що мова була про ухилянтів за кордоном, і їхні вологі мрії про “заграніца нам поможет...” -- то є відчуття що їх ненавидітимуть як ще не бувало в історії... 😱🙀 І наш народ (від заздрості) і всі чужі (різні причини). “Рекордна від`ємна підтримка...”
А всередині Україні всі до кого держава зможе дотягнутись -- миттєво отримають оновлення паспортів. Такого як в ссср (млн селян без паспортів) нема й не буде. Захід може бути спокійним...
pesikot написав:Тут почали плач, що ті, хто не відмовився від громадянства і навіть зняті з обліку (?) Все одно повині стати на облік, згідно нової Постанови КМУ
А мій посил, обов"язково було пройти процедуру відмови від громадянства, то тепер не плачьте
Так не було це ніколи обов'язковим, в тому і річ. Може в них і іншого громадянства-то нема, як відмовлятись? Постійне проживання за кордоном завжди було нормальним явищем, і тільки тепер любителі простих рішень вирішили все зламати.
В прикладі Letusrock вже було громадянство іншої країни
detroytred написав:напоркуа Європа сама собі вішає на шию отой гемор з муслімами, африканцями?
Причина та сама, по якій вимираючі племена ( або племена в яких мала кількість) підставляють під приїзжих своїх найкращих жінок... Краще кров розбавити і націю підсилити ніж просто з часом вимерти без припливу свіжої крові.
є міста в ЄС яким було б краще вимерти ніж перетворитись у ту клоаку якою вони є завдяки цій "свіжій крові"
pesikot написав:Не дооформили. Вирішили з тими, хто кладе на закон, погратись. Догрались ...
що значить догрались? тобто умовний Ukrainian (який сто років вже де-факто не українець) зараз приїде по вашому з Канади в якесь районне ТЦК ставати на облік і залишиться в Україні до кінця війни чи поки йому не стукне 60 р? Чи по принципу Хотаба йому ТЦК випише за рік 365 штрафів по 17тис? Сама ця ідея дотягнутись до таких людей абсурдна і пахне бажанням посваритись з діаспорою
Ти як почав брехати, так і продовжив Не прокатило з твоїм другом, но ти знайшов нову тему
От не можешь ти не брехати
Ukrainian, громадянин України ? Ти впевнений ?
Hotab хоч на один день знімався з обліку ? Він працював за кордоном
А яке відношення діаспора має до громадянства України ? Ти вкидаєшь "вумні" слова, не маючи жодного розуміння значення цих слів
Бо діаспора, це не завжди громадяни України
Украї́нська діа́спора — збірне визначення української національної спільноти поза межами українських земель (української етнічної території), яка почуває духовний зв'язок з Україною. Станом на 2019 рік за межами України мешкає від 11 до 13 млн українців (не громадян України) і їх нащадків