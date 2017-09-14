Додано: Вів 21 тра, 2024 19:02

Відповідно до абзацу 2 п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів»: призовники, військовозобов’язані та резервісти, які вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, направляються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки для зняття з військового обліку та вилучення військово-облікових документів.Поряд з цим, Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженні тією ж постановою Кабміну, визначають, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто прибувати до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району.Крім того, п. 5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлюється, що громадяни України, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України, підлягають зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України).А рішення про виїзд на постійне місце за кордон видане Міграційною службою по своїй суті передбачає, що особа, якій дозволено проживати постійно за кордоном, вибуває з України з метою проживання за її межами понад 3 місяці (тобто не тимчасово, а постійно).Тобто треба зніматись з військового обліку. Хоч на працю, хоч на гульки, хоч куди. Якщо 3+ місяців.