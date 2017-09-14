RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 82928293829482958296>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:02

Відповідно до абзацу 2 п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів»: призовники, військовозобов’язані та резервісти, які вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, направляються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки для зняття з військового обліку та вилучення військово-облікових документів.

Поряд з цим, Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженні тією ж постановою Кабміну, визначають, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто прибувати до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району.

Крім того, п. 5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлюється, що громадяни України, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України, підлягають зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України).

А рішення про виїзд на постійне місце за кордон видане Міграційною службою по своїй суті передбачає, що особа, якій дозволено проживати постійно за кордоном, вибуває з України з метою проживання за її межами понад 3 місяці (тобто не тимчасово, а постійно).
https://justicon.ua/ua/blog/expert/vozm ... zenia.html

Тобто треба зніматись з військового обліку. Хоч на працю, хоч на гульки, хоч куди. Якщо 3+ місяців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 19:04, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 28646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:02

  vitaliiangel написав:https://www.youtube.com/watch?v=5zoKAA04ls&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0

видео ни о чём но интересны коменты. искал хоть один который говорил бы всё правильно так и надо
ну и нах и тут еще пиар такому ютюбжулью? у которого все видео ни о чём
flysoulfly
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:04

  flysoulfly написав:ну и нах тут пиар такому ютюбжулью?
я вам что предлагал его смотреть? наоборот я кажется написал что видео ни о чём но коменты интересные.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23394
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:05

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:https://www.youtube.com/watch?v=5zoKAA04ls&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0

видео ни о чём но интересны коменты. искал хоть один который говорил бы всё правильно так и надо
ну и нах и тут еще пиар такому ютюбжулью? у которого все видео ни о чём

А воно без цього не може

Щоб не принести лайна на цей форум, воно це називає - поговорити
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9732
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:07

  M-Audio написав: У 2014 році біженці з Криму і Донбасу абсолютно нічого не могли отримати від європейських держав. Сам не розумію, чого так.
"внутренний конфликт"
и "а шо вы сюда, у вас самих огромная страна"
flysoulfly
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:11

  flysoulfly написав:
  M-Audio написав: У 2014 році біженці з Криму і Донбасу абсолютно нічого не могли отримати від європейських держав. Сам не розумію, чого так.
"внутренний конфликт"
и "а шо вы сюда, у вас самих огромная страна"

Це відмазка з боку єврдержав.
А яка справжня причина?
Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?

А в 2024 чомусь схотіли.
Бо?))
detroytred
 
Повідомлень: 28646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ukrainian, громадянин України ? Ти впевнений ?

а ти впевнений що ні?
  pesikot написав:Бо діаспора, це не завжди громадяни України

незавжди. Але, всі кого я особисто (!) знаю, з тих хто переїхав закордон назавжди, все ще мають паспорт громадянина України. Тому що до 2022 не було жодного сенсу відмовлятись від нього і тратити місяці свого часу на цю процедуру
Тобто з великою ймовірністю навіть ті хто виїхав з України в 90-х все ще можуть мати паспорт UA.
Замість чергових криків цікаво як ти бачиш постановку на облік тих хто 10-15-20 років тому виїхав на ПМЖ закордоном і навіть не планував сюди в гості їхати

  pesikot написав:Hotab хоч на один день знімався з обліку ? Він працював за кордоном

причому тут його облік? я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних
Letusrock
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
А в 2024 чомусь схотіли.
Бо?))

можливо думали що бойові дії під Львовом справа кількох днів/тижнів і біженцям не буде де ховатись.
З другого боку які варіанти якщо мільйонний натовп стоїть на кордоні.
в 2014 ніхто й мріяти неміг тікати за кордон, максимум Дніпро/Київ, Львів. Навіть безвізу небуло. Та й масштаб був не той
Letusrock
 
Повідомлень: 1393
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:19

  detroytred написав:Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
у знакомых супруги-пенсионеры 73+ (не немцы по национальности) уехали с Украины в 2014 в ФРГ.
Подробно не знаю, но какое-то время жили там у сына (он лет 10-15 был в Германии, вроде гражданин),
а потом (где-то в 2016-19) оформили там себя "беженцами"(деталей статуса не знаю)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 21 тра, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4786
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:21

  Bobua написав:
Міністерство оборони України
Статистика оновлень даних на 13:00:
2944: ТЦК та СП
3703: ЦНАП
415 094: Резерв +
Всім дякуємо!
5 год · Публічно


ну то заброньовані ломонулись подивитися на себе шо ж такого там знає держава про них.
подивимся на темпи оновлення як завершаться ті хто не потрапляє в М25-60
mephala
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 82928293829482958296>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 37887
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 198856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 648395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3999)
21.05.2024 20:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.