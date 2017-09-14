Відповідно до абзацу 2 п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів»: призовники, військовозобов’язані та резервісти, які вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, направляються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки для зняття з військового обліку та вилучення військово-облікових документів.
Поряд з цим, Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженні тією ж постановою Кабміну, визначають, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто прибувати до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району.
Крім того, п. 5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлюється, що громадяни України, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України, підлягають зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України).
А рішення про виїзд на постійне місце за кордон видане Міграційною службою по своїй суті передбачає, що особа, якій дозволено проживати постійно за кордоном, вибуває з України з метою проживання за її межами понад 3 місяці (тобто не тимчасово, а постійно). https://justicon.ua/ua/blog/expert/vozm ... zenia.html
Тобто треба зніматись з військового обліку. Хоч на працю, хоч на гульки, хоч куди. Якщо 3+ місяців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 19:04, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Ukrainian, громадянин України ? Ти впевнений ?
а ти впевнений що ні?
pesikot написав:Бо діаспора, це не завжди громадяни України
незавжди. Але, всі кого я особисто (!) знаю, з тих хто переїхав закордон назавжди, все ще мають паспорт громадянина України. Тому що до 2022 не було жодного сенсу відмовлятись від нього і тратити місяці свого часу на цю процедуру Тобто з великою ймовірністю навіть ті хто виїхав з України в 90-х все ще можуть мати паспорт UA. Замість чергових криків цікаво як ти бачиш постановку на облік тих хто 10-15-20 років тому виїхав на ПМЖ закордоном і навіть не планував сюди в гості їхати
pesikot написав:Hotab хоч на один день знімався з обліку ? Він працював за кордоном
причому тут його облік? я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних
detroytred написав:Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям? А в 2024 чомусь схотіли. Бо?))
можливо думали що бойові дії під Львовом справа кількох днів/тижнів і біженцям не буде де ховатись. З другого боку які варіанти якщо мільйонний натовп стоїть на кордоні. в 2014 ніхто й мріяти неміг тікати за кордон, максимум Дніпро/Київ, Львів. Навіть безвізу небуло. Та й масштаб був не той
detroytred написав:Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
у знакомых супруги-пенсионеры 73+ (не немцы по национальности) уехали с Украины в 2014 в ФРГ. Подробно не знаю, но какое-то время жили там у сына (он лет 10-15 был в Германии, вроде гражданин), а потом (где-то в 2016-19) оформили там себя "беженцами"(деталей статуса не знаю)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 21 тра, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.