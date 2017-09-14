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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8293829482958296>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:Подробно не знаю, но какое-то время жили там у сына (он лет 10-15 был в Германии, вроде гражданин), а потом оформили там себя "беженцами"(деталей не знаю)

класичними біженцями можна було оформлятись, багато хлопців навіть у 2000-2010 робили біженство (azyl) у Чехії, якщо була проблема отримати робочу візу. Але там купа обмежень: щомісяця йти в табір на день-два, офіційно працювати неможна, і якщо повернешся в країну від якої просив захист (тобто Україна) тоді шлях в Чехію закритий
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:25

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
А в 2024 чомусь схотіли.
Бо?))

можливо думали що бойові дії під Львовом справа кількох днів/тижнів і біженцям не буде де ховатись.
З другого боку які варіанти якщо мільйонний натовп стоїть на кордоні.
в 2014 ніхто й мріяти неміг тікати за кордон, максимум Дніпро/Київ, Львів. Навіть безвізу небуло. Та й масштаб був не той

Гадаю, саме так -- масштаб.
Масштаб визначає.
А не турбота за отого біженця.

Одна справа допомагати Україні, яка бореться проти зірвавшогося з катушок оркостану.
І інша -- перейматись нею і її біженцями, якщо оркостан ще не переткнув допустимі (з їх погляду - партнерів) межі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:27

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ukrainian, громадянин України ? Ти впевнений ?

а ти впевнений що ні?

А ти впевнений, що так ?
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Бо діаспора, це не завжди громадяни України

незавжди. Але, всі кого я особисто (!) знаю, з тих хто переїхав закордон назавжди, все ще мають паспорт громадянина України. Тому що до 2022 не було жодного сенсу відмовлятись від нього і тратити місяці свого часу на цю процедуру
Тобто з великою ймовірністю навіть ті хто виїхав з України в 90-х все ще можуть мати паспорт UA.
Замість чергових криків цікаво як ти бачиш постановку на облік тих хто 10-15-20 років тому виїхав на ПМЖ закордоном і навіть не планував сюди в гості їхати

Які фантазії пішли
Що ти не зробишь, щоб власну брехню виправдовувати

Взагалі, людина, яка бреше, завжди буде свою брехню оберігати, а коли викрили її брехню, то буде генерувати нову брехню

Замість признати, ну був не правий

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Hotab хоч на один день знімався з обліку ? Він працював за кордоном

причому тут його облік? я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних


Ти сам написав про Hotab
Ти обісрався

Наведи його цитату
я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних

наведешь цитату ?

PS. Ти сцикло, яке прикриває свою сцикливість брехнею
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:29

  Letusrock написав:
  flysoulfly написав:Подробно не знаю, но какое-то время жили там у сына (он лет 10-15 был в Германии, вроде гражданин), а потом оформили там себя "беженцами"(деталей не знаю)

класичними біженцями можна було оформлятись, багато хлопців навіть у 2000-2010 робили біженство (azyl) у Чехії, якщо була проблема отримати робочу візу. Але там купа обмежень: щомісяця йти в табір на день-два, офіційно працювати неможна, і якщо повернешся в країну від якої просив захист (тобто Україна) тоді шлях в Чехію закритий

От бачишь, ти розумієшь хитродупість

Але ... хочешь сам таким бути :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:31

Песікіт
Не шуми. Тебе ж ніхто в цьому обговоренні не ображав? Ти ж хочеш з'ясувати думку опонента?
Спитай Хотаба чи знімався він з обліку.
Тоді шуми.

Бо, якщо я не помиляюсь, то при 3+ міс. за кордон треба зніматися.
Спокійно ж можна подискутувати.
Ви ж не корову ділите...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:35

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
А в 2024 чомусь схотіли.
Бо?))

можливо думали що бойові дії під Львовом справа кількох днів/тижнів і біженцям не буде де ховатись.
З другого боку які варіанти якщо мільйонний натовп стоїть на кордоні.
в 2014 ніхто й мріяти неміг тікати за кордон, максимум Дніпро/Київ, Львів. Навіть безвізу небуло. Та й масштаб був не той

Я помню, как тогда наши власти призывали всех выехавших оставаться за рубежом.
Тогда думали, что Украине (прозападной) скоро хана и пытались выгнать население по максимуму, чтобы рашке не досталось.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти сам написав про Hotab'а
Ти обісрався
Наведи його цитату
я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних
наведешь цитату ?


вистачить?
  Hotab написав:flyman
якщо введення, то всі сроки протухли

БУ-ГА-ГА)
«відколи стало відомо про порушення» :lol:
Перший за неоновлення, а далі до безкінечності за неявку по повісткам. :lol:


який же ти душніла, замість того щоб по суті написати строчить простині про брехню і т.д. по десятому кругу.
Є що написати по нижче написаному? Якщо ні то не засоряй чат
Замість чергових криків цікаво як ти бачиш постановку на облік тих хто 10-15-20 років тому виїхав на ПМЖ закордоном і навіть не планував сюди в гості їхати

  pesikot написав:PS. Ти сцикло, яке прикриває свою сцикливість брехнею
сказало несцикло що має обєктивні причини нейти в ЗСУ))
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 тра, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не шуми. Тебе ж ніхто в цьому обговоренні не ображав? Ти ж хочеш з'ясувати думку опонента?
Спитай Хотаба чи знімався він з обліку.

вище написав що мова йшла про ідею Хотаба штрафувати до безкінечності поки "ухилянт" не оновить дані. Звідки песікот взяв щось про облік Хотаба уяви не маю
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:42

  sashaqbl написав:А тим часом держава живе за стандартами мирного часу.
6 лютого Президент видав указ про стоворення Сил безпілотних систем.
Тепер Кабмін має підготувати відповідний законопроєкт, що передбачатиме значущий етап в реалізації рішення.

fler, ЛАД, холява та інші прихильники діючого, вони там шо?
Особливо ви, fler, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?

Не зрозуміла, шо не так? Дроноводи (підрозділи) є мабуть вже у всіх бригадах (їх створення десь з лютого і почалося, зараз тільки масштабується кількість), забезпечені беспілотниками, тренувальними кімнатами (мають обладнання, на якому навчаються "літати"). Звісно, є речі, яких їм не вистачає та вони це замовляють через волонтерів, але то у всіх так, завжди чогось не вистачає.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:56

  M-Audio написав:Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны.
А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. ..Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.

Ха-ха, з якого переляку ЄС має "стріляти собі в ногу"? Вони чудово розуміють, що Україна зараз їх захищає, виступає гарантом їх безпеки. Прихисток ухилянтів з України зменшує шанси на тривалий захист і збільшує шанси, що країнам ЄС доведеться надсилати своїх військових в Україну. Тобто вибір: повернути ухилянтів в Україну чи відправити на війну в Україну громадян ЄС? Вгадайте з трьох разів, що вони оберуть.
fler
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