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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:24
flysoulfly написав:
Подробно не знаю, но какое-то время жили там у сына (он лет 10-15 был в Германии, вроде гражданин), а потом оформили там себя "беженцами"(деталей не знаю)
класичними біженцями можна було оформлятись, багато хлопців навіть у 2000-2010 робили біженство (azyl) у Чехії, якщо була проблема отримати робочу візу. Але там купа обмежень: щомісяця йти в табір на день-два, офіційно працювати неможна, і якщо повернешся в країну від якої просив захист (тобто Україна) тоді шлях в Чехію закритий
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:25
Letusrock написав: detroytred написав:
Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
А в 2024 чомусь схотіли.
Бо?))
можливо думали що бойові дії під Львовом справа кількох днів/тижнів і біженцям не буде де ховатись.
З другого боку які варіанти якщо мільйонний натовп стоїть на кордоні.
в 2014 ніхто й мріяти неміг тікати за кордон, максимум Дніпро/Київ, Львів. Навіть безвізу небуло. Та й масштаб був не той
Гадаю, саме так -- масштаб.
Масштаб визначає.
А не турбота за отого біженця.
Одна справа допомагати Україні, яка бореться проти зірвавшогося з катушок оркостану.
І інша -- перейматись нею і її біженцями, якщо оркостан ще не переткнув допустимі (з їх погляду - партнерів) межі.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:27
Letusrock написав: pesikot написав:
Ukrainian, громадянин України ? Ти впевнений ?
а ти впевнений що ні?
А ти впевнений, що так ?
Letusrock написав: pesikot написав:
Бо діаспора, це не завжди громадяни України
незавжди. Але, всі кого я особисто (!) знаю, з тих хто переїхав закордон назавжди, все ще мають паспорт громадянина України. Тому що до 2022 не було жодного сенсу відмовлятись від нього і тратити місяці свого часу на цю процедуру
Тобто з великою ймовірністю навіть ті хто виїхав з України в 90-х все ще можуть мати паспорт UA.
Замість чергових криків цікаво як ти бачиш постановку на облік тих хто 10-15-20 років тому виїхав на ПМЖ закордоном і навіть не планував сюди в гості їхати
Які фантазії пішли
Що ти не зробишь, щоб власну брехню виправдовувати
Взагалі, людина, яка бреше, завжди буде свою брехню оберігати, а коли викрили її брехню, то буде генерувати нову брехню
Замість признати, ну був не правий
Letusrock написав: pesikot написав:
Hotab хоч на один день знімався з обліку ? Він працював за кордоном
причому тут його облік? я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних
Ти сам написав про Hotab
'а
Ти обісрався
Наведи його цитату
я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних
наведешь цитату ?
PS. Ти сцикло, яке прикриває свою сцикливість брехнею
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:29
Letusrock написав: flysoulfly написав:
Подробно не знаю, но какое-то время жили там у сына (он лет 10-15 был в Германии, вроде гражданин), а потом оформили там себя "беженцами"(деталей не знаю)
класичними біженцями можна було оформлятись, багато хлопців навіть у 2000-2010 робили біженство (azyl) у Чехії, якщо була проблема отримати робочу візу. Але там купа обмежень: щомісяця йти в табір на день-два, офіційно працювати неможна, і якщо повернешся в країну від якої просив захист (тобто Україна) тоді шлях в Чехію закритий
От бачишь, ти розумієшь хитродупість
Але ... хочешь сам таким бути
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:31
Песікіт
Не шуми. Тебе ж ніхто в цьому обговоренні не ображав? Ти ж хочеш з'ясувати думку опонента?
Спитай Хотаба чи знімався він з обліку.
Тоді шуми.
Бо, якщо я не помиляюсь, то при 3+ міс. за кордон треба зніматися.
Спокійно ж можна подискутувати.
Ви ж не корову ділите...
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:35
Letusrock написав: detroytred написав:
Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
А в 2024 чомусь схотіли.
Бо?))
можливо думали що бойові дії під Львовом справа кількох днів/тижнів і біженцям не буде де ховатись.
З другого боку які варіанти якщо мільйонний натовп стоїть на кордоні.
в 2014 ніхто й мріяти неміг тікати за кордон, максимум Дніпро/Київ, Львів. Навіть безвізу небуло. Та й масштаб був не той
Я помню, как тогда наши власти призывали всех выехавших оставаться за рубежом.
Тогда думали, что Украине (прозападной) скоро хана и пытались выгнать население по максимуму, чтобы рашке не досталось.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:38
pesikot написав:
Ти сам написав про Hotab'а
Ти обісрався
Наведи його цитату
я про його ідею що ТЦК зможе щоденно штрафувати по 17тис поки не зявишся для оновлення даних
наведешь цитату ?
вистачить?
Hotab написав:flyman
якщо введення, то всі сроки протухли
БУ-ГА-ГА)
«відколи стало відомо про порушення»
Перший за неоновлення, а далі до безкінечності
за неявку по повісткам.
який же ти душніла, замість того щоб по суті написати строчить простині про брехню і т.д. по десятому кругу.
Є що написати по нижче написаному? Якщо ні то не засоряй чат
Замість чергових криків цікаво як ти бачиш постановку на облік тих хто 10-15-20 років тому виїхав на ПМЖ закордоном і навіть не планував сюди в гості їхати
pesikot написав:
PS. Ти сцикло, яке прикриває свою сцикливість брехнею
сказало несцикло що має обєктивні причини нейти в ЗСУ))
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 21 тра, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:40
detroytred написав:
Не шуми. Тебе ж ніхто в цьому обговоренні не ображав? Ти ж хочеш з'ясувати думку опонента?
Спитай Хотаба чи знімався він з обліку.
вище написав що мова йшла про ідею Хотаба штрафувати до безкінечності поки "ухилянт" не оновить дані. Звідки песікот взяв щось про облік Хотаба уяви не маю
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:42
sashaqbl написав:
А тим часом держава живе за стандартами мирного часу.
6 лютого Президент видав указ про стоворення Сил безпілотних систем.
Тепер Кабмін має підготувати відповідний законопроєкт, що передбачатиме значущий етап в реалізації рішення.fler, ЛАД, холява
та інші прихильники діючого, вони там шо?
Особливо ви, fler
, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?
Не зрозуміла, шо не так? Дроноводи (підрозділи) є мабуть вже у всіх бригадах (їх створення десь з лютого і почалося, зараз тільки масштабується кількість), забезпечені беспілотниками, тренувальними кімнатами (мають обладнання, на якому навчаються "літати"). Звісно, є речі, яких їм не вистачає та вони це замовляють через волонтерів, але то у всіх так, завжди чогось не вистачає.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:56
M-Audio написав:
Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны.
А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. ..Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.
Ха-ха, з якого переляку ЄС має "стріляти собі в ногу"? Вони чудово розуміють, що Україна зараз їх захищає, виступає гарантом їх безпеки. Прихисток ухилянтів з України зменшує шанси на тривалий захист і збільшує шанси, що країнам ЄС доведеться надсилати своїх військових в Україну. Тобто вибір: повернути ухилянтів в Україну чи відправити на війну в Україну громадян ЄС? Вгадайте з трьох разів, що вони оберуть.
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