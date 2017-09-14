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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 19:57
Letusrock написав:
Тобто з великою ймовірністю навіть ті хто виїхав з України в 90-х все ще можуть мати паспорт UA.
Є таке. В мене двоюрідний брат мами так в Латвії живе десь з 1992 чи 93 року, одружився, діти, а ще місяць тому був громадянином України і не був громадянином Латвії. Тепер таки вирішив оформити...
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:02
sashaqbl написав: Letusrock написав: Bobua написав:
А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе
яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?
Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?
Ласі елої до казок. Ох ласі...
Як малі діти. 👻
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:08
Bobua написав:
Ласі елої до казок. Ох ласі...
Як малі діти. 👻
Ну да і мені не погрожували на цьому форумі коліно прострелити
І ти теж погрожував
Вибаченнь не було
А тепер, час пройшов, сподівання, що все забуте, типу нічого не було
Як малі діти ви, чесне слово
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:10
sashaqbl написав:
Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?
Кого били, тот уже на полигоне без телефона или даже КАБ словил, а не по форумам строчит
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:16
sashaqbl написав:
Особливо ви, fler
, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?
Хто воно, воно ніхто?
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