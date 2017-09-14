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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8293829482958296
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Тобто з великою ймовірністю навіть ті хто виїхав з України в 90-х все ще можуть мати паспорт UA.

Є таке. В мене двоюрідний брат мами так в Латвії живе десь з 1992 чи 93 року, одружився, діти, а ще місяць тому був громадянином України і не був громадянином Латвії. Тепер таки вирішив оформити...
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:02

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе

яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?

Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?


Ласі елої до казок. Ох ласі... :D
Як малі діти. 👻
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:08

  Bobua написав:Ласі елої до казок. Ох ласі... :D
Як малі діти. 👻


Ну да і мені не погрожували на цьому форумі коліно прострелити :)
І ти теж погрожував

Вибаченнь не було

А тепер, час пройшов, сподівання, що все забуте, типу нічого не було :)

Як малі діти ви, чесне слово
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:10

  sashaqbl написав:Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?

Кого били, тот уже на полигоне без телефона или даже КАБ словил, а не по форумам строчит
Как дети :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:16

  sashaqbl написав:Особливо ви, fler, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?

Хто воно, воно ніхто?
Vadim_
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