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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82948295829682978298>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Тобто з великою ймовірністю навіть ті хто виїхав з України в 90-х все ще можуть мати паспорт UA.

Є таке. В мене двоюрідний брат мами так в Латвії живе десь з 1992 чи 93 року, одружився, діти, а ще місяць тому був громадянином України і не був громадянином Латвії. Тепер таки вирішив оформити...
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:02

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:А яка може “рєакція Запада”, якщо у нас просто впроваджують вже діючу в Ізраїлі модель?
І якщо, можливо(!), це і була ідея Заходу, а потім так само робитимуть і у себе

яку модель: бити по ниркам у підвалі поки не підпишеш "добровільну" згоду на мобілізацію?

Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?


Ласі елої до казок. Ох ласі... :D
Як малі діти. 👻
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:08

  Bobua написав:Ласі елої до казок. Ох ласі... :D
Як малі діти. 👻


Ну да і мені не погрожували на цьому форумі коліно прострелити :)
І ти теж погрожував

Вибаченнь не було

А тепер, час пройшов, сподівання, що все забуте, типу нічого не було :)

Як малі діти ви, чесне слово
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:10

  sashaqbl написав:Наскільки масова ця практика? Мене не били...
Тут на форумі є хоч хтось, кого били в ТЦК?

Кого били, тот уже на полигоне без телефона или даже КАБ словил, а не по форумам строчит
Как дети :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:16

  sashaqbl написав:Особливо ви, fler, може натякнете їм, що така швидкість не дуже задовільняє країну?

Хто воно, воно ніхто?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:31

  fler написав:
  M-Audio написав:Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны.
А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. ..Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.

Ха-ха, з якого переляку ЄС має "стріляти собі в ногу"? Вони чудово розуміють, що Україна зараз їх захищає, виступає гарантом їх безпеки. Прихисток ухилянтів з України зменшує шанси на тривалий захист і збільшує шанси, що країнам ЄС доведеться надсилати своїх військових в Україну. Тобто вибір: повернути ухилянтів в Україну чи відправити на війну в Україну громадян ЄС? Вгадайте з трьох разів, що вони оберуть.

Думаю, что ответ не однозначен. Наши переселенцы так или иначе заняли важную нишу среди низкооплачиваемых перечней непрестижных, но важных для западного общества работ. Возврат таких переселенцев в Украину фактически на убой по мнению местных избирателей не может быть справедливым, особенно когда они вдруг узнают, а они точно это узнают, что в Украине не тотальная мобилизация, когда каждый мужчина автоматически становится военнослужащим, включая депутатов всех уровней, их детей и друзей. Не все в Украине работают для фронта и для победы.

Этого, на мой взгляд, достаточная причина для условных европейцев, чтобы не отказываться от результатов работы выехавших к ним украинцев сейчас. А что будет через несколько лет и какова вероятность будущего нападения росии на страны ЕС обычный избиратель не утруждает себя такими рассуждениями, потому что жить ему надо сегодня и сейчас.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:37

Уявимо

Ну що?
А до миру (перемир'я, РПВ) готові?
Якщо отак вже в цьому році воно станеться, тоді що?

Ті, хто уявляє можливість РПВ (миру, перемир'я), але воно не станеться -- з ними все більш-менш зрозуміло. Це ніяк не руйнує їх світобачення. Це лише один з цілком можливих варіантів розвитку подій.

А от ті, хто доказують неможливість цього, до того ж аргументуючи це майже зрадою, катастрофою для майбутнього; і т.д.
От як їм тоді бути?

Хоча як сама діюча влада зможе це РПВ пояснити -- теж якось важко уявити.
Нажаль Lapay пішов. Він спец по РПВ, цікаво було б його бачення почути. Чи є зміни за ці пару місяців. В нього оте РПВ було неминучим, незалежно від бажань сторін.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:43

На додаток до питання, яке вище.
Ось так планується змусити рфію:

*На саміті розглядатимуться три пункти: ядерна безпека, харчова безпека (вільне судноплавство у Чорному і Азовському морях), повернення вкрадених дітей України і обмін «всіх на всіх». По цих трьох пунктах, якщо всі країни їх підтримають, розроблять технічні покрокові плани, і потім на різних майданчиках різні країни передадуть їх Росії і будуть спілкуватися з її представниками», - розповів Зеленський.

Росії, за його словами, тоді доведеться відповідати більшості світу.

«Якщо ми зможемо довести до логічного виконання цих трьох пунктів, то ми зможемо переходити до другої частини - складних пунктів, які зможуть привести до закінчення війни. Ніхто не каже, що завтра Росія погодиться, але важливо, щоб ініціатива була у нас, бо проти нас прийшли війною», - зазначив Президент.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... -vsih.html

Отакий хитрий план.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:48

  buratinyo написав:
Думаю, что ответ не однозначен. Наши переселенцы так или иначе заняли важную нишу среди низкооплачиваемых перечней непрестижных, но важных для западного общества работ. Возврат таких переселенцев в Украину фактически на убой по мнению местных избирателей не может быть справедливым, особенно когда они вдруг узнают, а они точно это узнают, что в Украине не тотальная мобилизация, когда каждый мужчина автоматически становится военнослужащим, включая депутатов всех уровней, их детей и друзей. Не все в Украине работают для фронта и для победы.

Этого, на мой взгляд, достаточная причина для условных европейцев, чтобы не отказываться от результатов работы выехавших к ним украинцев сейчас. А что будет через несколько лет и какова вероятность будущего нападения росии на страны ЕС обычный избиратель не утруждает себя такими рассуждениями, потому что жить ему надо сегодня и сейчас.

Предположить что из ЕС могут выдать мужика для мобилизации может только человек проводящий отпуска исключительно в Египте или Турции, и считающий что он увидел мир.
Разговоры про выдачу из ЕС это украинская ИПСО для внутреннего пользования.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 20:52

  detroytred написав:На додаток до питання, яке вище.
Ось так планується змусити рфію:

*На саміті розглядатимуться три пункти: ядерна безпека, харчова безпека (вільне судноплавство у Чорному і Азовському морях), повернення вкрадених дітей України і обмін «всіх на всіх». По цих трьох пунктах, якщо всі країни їх підтримають, розроблять технічні покрокові плани, і потім на різних майданчиках різні країни передадуть їх Росії і будуть спілкуватися з її представниками», - розповів Зеленський.

Росії, за його словами, тоді доведеться відповідати більшості світу.

«Якщо ми зможемо довести до логічного виконання цих трьох пунктів, то ми зможемо переходити до другої частини - складних пунктів, які зможуть привести до закінчення війни. Ніхто не каже, що завтра Росія погодиться, але важливо, щоб ініціатива була у нас, бо проти нас прийшли війною», - зазначив Президент.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... -vsih.html

Отакий хитрий план.

Простите, но этот план пока напоминает замануху и отвлечение внимания с целью что-то готовящееся на фронте скрыть, а не способ завершения войны. Это как путин перед 22 февраля 2022 года на всех своих публичных речах твердил, что войну с Украиной он не допустит и она в принципе невозможна между братскими народами. Т.е. принцип "говорим одно, а делаем другое" является единственно эффективным принципом одержания локальных успехов.
buratinyo
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