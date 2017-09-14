M-Audio написав:Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны. А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. ..Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.
Ха-ха, з якого переляку ЄС має "стріляти собі в ногу"? Вони чудово розуміють, що Україна зараз їх захищає, виступає гарантом їх безпеки. Прихисток ухилянтів з України зменшує шанси на тривалий захист і збільшує шанси, що країнам ЄС доведеться надсилати своїх військових в Україну. Тобто вибір: повернути ухилянтів в Україну чи відправити на війну в Україну громадян ЄС? Вгадайте з трьох разів, що вони оберуть.
Думаю, что ответ не однозначен. Наши переселенцы так или иначе заняли важную нишу среди низкооплачиваемых перечней непрестижных, но важных для западного общества работ. Возврат таких переселенцев в Украину фактически на убой по мнению местных избирателей не может быть справедливым, особенно когда они вдруг узнают, а они точно это узнают, что в Украине не тотальная мобилизация, когда каждый мужчина автоматически становится военнослужащим, включая депутатов всех уровней, их детей и друзей. Не все в Украине работают для фронта и для победы.
Этого, на мой взгляд, достаточная причина для условных европейцев, чтобы не отказываться от результатов работы выехавших к ним украинцев сейчас. А что будет через несколько лет и какова вероятность будущего нападения росии на страны ЕС обычный избиратель не утруждает себя такими рассуждениями, потому что жить ему надо сегодня и сейчас.
Ну що? А до миру (перемир'я, РПВ) готові? Якщо отак вже в цьому році воно станеться, тоді що?
Ті, хто уявляє можливість РПВ (миру, перемир'я), але воно не станеться -- з ними все більш-менш зрозуміло. Це ніяк не руйнує їх світобачення. Це лише один з цілком можливих варіантів розвитку подій.
А от ті, хто доказують неможливість цього, до того ж аргументуючи це майже зрадою, катастрофою для майбутнього; і т.д. От як їм тоді бути?
Хоча як сама діюча влада зможе це РПВ пояснити -- теж якось важко уявити. Нажаль Lapay пішов. Він спец по РПВ, цікаво було б його бачення почути. Чи є зміни за ці пару місяців. В нього оте РПВ було неминучим, незалежно від бажань сторін.
На додаток до питання, яке вище. Ось так планується змусити рфію:
*На саміті розглядатимуться три пункти: ядерна безпека, харчова безпека (вільне судноплавство у Чорному і Азовському морях), повернення вкрадених дітей України і обмін «всіх на всіх». По цих трьох пунктах, якщо всі країни їх підтримають, розроблять технічні покрокові плани, і потім на різних майданчиках різні країни передадуть їх Росії і будуть спілкуватися з її представниками», - розповів Зеленський.
Росії, за його словами, тоді доведеться відповідати більшості світу.
«Якщо ми зможемо довести до логічного виконання цих трьох пунктів, то ми зможемо переходити до другої частини - складних пунктів, які зможуть привести до закінчення війни. Ніхто не каже, що завтра Росія погодиться, але важливо, щоб ініціатива була у нас, бо проти нас прийшли війною», - зазначив Президент. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... -vsih.html
buratinyo написав: Думаю, что ответ не однозначен. Наши переселенцы так или иначе заняли важную нишу среди низкооплачиваемых перечней непрестижных, но важных для западного общества работ. Возврат таких переселенцев в Украину фактически на убой по мнению местных избирателей не может быть справедливым, особенно когда они вдруг узнают, а они точно это узнают, что в Украине не тотальная мобилизация, когда каждый мужчина автоматически становится военнослужащим, включая депутатов всех уровней, их детей и друзей. Не все в Украине работают для фронта и для победы.
Этого, на мой взгляд, достаточная причина для условных европейцев, чтобы не отказываться от результатов работы выехавших к ним украинцев сейчас. А что будет через несколько лет и какова вероятность будущего нападения росии на страны ЕС обычный избиратель не утруждает себя такими рассуждениями, потому что жить ему надо сегодня и сейчас.
Предположить что из ЕС могут выдать мужика для мобилизации может только человек проводящий отпуска исключительно в Египте или Турции, и считающий что он увидел мир. Разговоры про выдачу из ЕС это украинская ИПСО для внутреннего пользования.
detroytred написав:На додаток до питання, яке вище. Ось так планується змусити рфію:
*На саміті розглядатимуться три пункти: ядерна безпека, харчова безпека (вільне судноплавство у Чорному і Азовському морях), повернення вкрадених дітей України і обмін «всіх на всіх». По цих трьох пунктах, якщо всі країни їх підтримають, розроблять технічні покрокові плани, і потім на різних майданчиках різні країни передадуть їх Росії і будуть спілкуватися з її представниками», - розповів Зеленський.
Росії, за його словами, тоді доведеться відповідати більшості світу.
«Якщо ми зможемо довести до логічного виконання цих трьох пунктів, то ми зможемо переходити до другої частини - складних пунктів, які зможуть привести до закінчення війни. Ніхто не каже, що завтра Росія погодиться, але важливо, щоб ініціатива була у нас, бо проти нас прийшли війною», - зазначив Президент. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... -vsih.html
Отакий хитрий план.
Простите, но этот план пока напоминает замануху и отвлечение внимания с целью что-то готовящееся на фронте скрыть, а не способ завершения войны. Это как путин перед 22 февраля 2022 года на всех своих публичных речах твердил, что войну с Украиной он не допустит и она в принципе невозможна между братскими народами. Т.е. принцип "говорим одно, а делаем другое" является единственно эффективным принципом одержания локальных успехов.