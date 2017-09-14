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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:54
UA написав: buratinyo написав:
Думаю, что ответ не однозначен. Наши переселенцы так или иначе заняли важную нишу среди низкооплачиваемых перечней непрестижных, но важных для западного общества работ. Возврат таких переселенцев в Украину фактически на убой по мнению местных избирателей не может быть справедливым, особенно когда они вдруг узнают, а они точно это узнают, что в Украине не тотальная мобилизация, когда каждый мужчина автоматически становится военнослужащим, включая депутатов всех уровней, их детей и друзей. Не все в Украине работают для фронта и для победы.
Этого, на мой взгляд, достаточная причина для условных европейцев, чтобы не отказываться от результатов работы выехавших к ним украинцев сейчас. А что будет через несколько лет и какова вероятность будущего нападения росии на страны ЕС обычный избиратель не утруждает себя такими рассуждениями, потому что жить ему надо сегодня и сейчас.
Предположить что из ЕС могут выдать мужика для мобилизации может только человек проводящий отпуска исключительно в Египте или Турции, и считающий что он увидел мир.
Разговоры про выдачу из ЕС это украинская ИПСО для внутреннего пользования.
законодательная база ЕС никогда не выдаст беженца обратно в войну. сирийцы годами сидят на социале, украинские беженцы сотнями нелегально пересекают
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Додано: Вів 21 тра, 2024 20:55
detroytred написав:
Ну що?
А до миру (перемир'я, РПВ) готові?
Якщо отак вже в цьому році воно станеться, тоді що?
Вам шось наснилося?
detroytred написав:
Нажаль Lapay пішов. Він спец по РПВ, цікаво було б його бачення почути.
Кому цікаво, а дехто вже "наїлися" того скиглення та задовбалися пояснювати наслідки.
detroytred написав:
Чи є зміни за ці пару місяців.
А ви не бачите зміни чи то не зміни для вас? Кричали про наступ на Харків, тепер кричать про наступ на Мико з кінцевою метою захоплення Одеси. Не лише кричать, ведеться реальна підготовка до зустрічі "хлібом-сіллю".
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:21
fler написав: detroytred написав:
Ну що?
А до миру (перемир'я, РПВ) готові?
Якщо отак вже в цьому році воно станеться, тоді що?
Вам шось наснилося?
detroytred написав:
Нажаль Lapay пішов. Він спец по РПВ, цікаво було б його бачення почути.
Кому цікаво, а дехто вже "наїлися" того скиглення та задовбалися пояснювати наслідки.
detroytred написав:
Чи є зміни за ці пару місяців.
А ви не бачите зміни чи то не зміни для вас? Кричали про наступ на Харків, тепер кричать про наступ на Мико з кінцевою метою захоплення Одеси. Не лише кричать, ведеться реальна підготовка до зустрічі "хлібом-сіллю".
Я вставлю на це думку buratinyo зі сторінки назад:
*Это как путин перед 22 февраля 2022 года на всех своих публичных речах твердил, что войну с Украиной он не допустит и она в принципе невозможна между братскими народами. Т.е. принцип "говорим одно, а делаем другое" является единственно эффективным принципом одержания локальных успехов.*
Тобто може і зараз кричать одне, а робитимуть інше.
А зміни я побачив в нас.
Від Литвиненко - ""Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами.*
Від Данілова більше лунало про перемогу. Не пам'ятаю, про перемовини хоча б десь проскакувало?
Хоча - да. Обидва кажуть, що їх бачення співпадає з формулою миру Зе.
А москалів кажуть, що патрушєв-шойгу були партією війни. Так це чи ні - хз. Може специ по ним підкажуть.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 21 тра, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:22
pesikot написав:
о хитродупість одних(пересічних) помножилась на хитродупість інших
Ви читаєте повідомлення інших?
BeneFuckTor написав:
що відомвитися від укр паспорта майже неможливо, якщо ти не син мосейчук
Є люди які відмовляються від нього з 2020року.
Нагадаю, що якщо ти виїхав на пмж і зробив все по закону налогова + воєнкомат - то сьогодні ти вже порушник закону, бо ти тупо фізично не маєш змоги поїхати в воєнкомат в своє дитяче місто наприклад харків щоб прийти в тцк, та це даже тупому на голову не налазе.
По друге, я Вам вже 3й раз задаю питання в чому хитрожопість/хитродупість тримання паспорта україни? Що він дає?
fler написав:
країна зараз їх захищає, виступає гарантом їх безпеки.
А навіщо це україні, що це їй дає? Європа відкрила ринки збуту, інвестує гроші, дають зброю?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:27
detroytred написав:
Ну що?
А до миру (перемир'я, РПВ) готові?
Якщо отак вже в цьому році воно станеться, тоді що?
Ті, хто уявляє можливість РПВ (миру, перемир'я), але воно не станеться -- з ними все більш-менш зрозуміло. Це ніяк не руйнує їх світобачення. Це лише один з цілком можливих варіантів розвитку подій.
А от ті, хто доказують неможливість цього, до того ж аргументуючи це майже зрадою, катастрофою для майбутнього; і т.д.
От як їм тоді бути?
Хоча як сама діюча влада зможе це РПВ пояснити -- теж якось важко уявити.
Нажаль Lapay пішов. Він спец по РПВ, цікаво було б його бачення почути. Чи є зміни за ці пару місяців. В нього оте РПВ було неминучим, незалежно від бажань сторін.
Зато є Чаплига: скоро вибори
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:37
Бетон написав: UA написав:
Предположить что из ЕС могут выдать мужика для мобилизации может только человек проводящий отпуска исключительно в Египте или Турции, и считающий что он увидел мир.
Разговоры про выдачу из ЕС это украинская ИПСО для внутреннего пользования.
законодательная база ЕС никогда не выдаст беженца обратно в войну. сирийцы годами сидят на социале, украинские беженцы сотнями нелегально пересекают
72,3% верят что выдадут
У единственного украинца которого вернули польские погранцы оказался запрет на въезд в Польшу.
Ранее там начудил.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:41
Флай
Так це Чаплига вкотре змінив думку.
То волав, що не буде закінчення, тепер про нього.
Аналогічно Арестович. Місяць тому, що Європа ого-го і прийняла рішення нарешті, а тепер - всі, окрім бритів та Зе, за зупинення.
Хоча тепер зрозуміло, чому Блінкен за вибори казав по приїзду. Бо хто оті перемовини (якщо будуть) вести буде?
Ніхто не знає. Можна лише розглядати, як можливий варіант.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 21 тра, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:42
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Пару тисяч треба показово посадити, бажано медійних. Можно б і привладних. Он сина мосійчук для прикладу. Шуму би було. Ну і їй обяснити щоб вона виступила шо правильно, шо підтримує , а потім щоб він попросився сам добровольцем на фронт , но не брати.
хм... мечтателем я вас точно не представлял. Достаточно чтобы половина чиновников и мусоров сказала "мы идём на фронт, кто с нами?". И люди бы потянулись. А так когда одному бронь, другому окоп шо-то желания ноль.
якраз за половину поліції я не казав
я кщо збільшують примус значить треба посилювати каральний апарат тут все логічно. Якщо не буде поліції хто ж тоді буде одправляти ухилянтів?
потом карати показатєльно привладних це не значить всіх. Засобами масової інформації вже можно маштабувати) наприклад з посадкою бені влада явно недоігрує. Де згорьовані родичі? Де розкаявшийся коломойський? В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:45
Banderlog написав:
В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили.
А якже рейтинги?
Є підозра, що ухилянтів і їм співчуваючим навіть не просто більшість, а велика більшість.
(І неважливо є для цього причини чи нема.)
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Додано: Вів 21 тра, 2024 21:49
BeneFuckTor
По друге, я Вам вже 3й раз задаю питання в чому хитрожопість/хитродупість тримання паспорта україни? Що він дає?
Якщо нема нічого в Україні, то нічого. А от є нерухомість, наприклад. Чи рахунки. Зовсім інші податки. Ну і якщо є необхідність (бізнесова, наприклад ) побути в Україні тривалий час, там теж є моменти.
В гілці по еміграції/заробітчанству є люди, які з десяток років як повністю виїхали. Але зберегли квартиру (на всяк випадок, чи в оренді вона). Ну і укр.паспорт звичайно ж є. Зараз мабуть є над чим почухати голову. Квартира може опинитись під арештом через деякий час.
З одного боку несправедливо. А з іншого… Хтось же воює за ту землю, де та квартирка громадянина України
. А сам громадянин просто володіє, здає, отримує профіт. Тобто вже несправедливість виглядає не такою несправедливою.
Востаннє редагувалось Kate0000
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