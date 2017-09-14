detroytred написав:

Ну що?А до миру (перемир'я, РПВ) готові?Якщо отак вже в цьому році воно станеться, тоді що?Ті, хто уявляє можливість РПВ (миру, перемир'я), але воно не станеться -- з ними все більш-менш зрозуміло. Це ніяк не руйнує їх світобачення. Це лише один з цілком можливих варіантів розвитку подій.А от ті, хто доказують неможливість цього, до того ж аргументуючи це майже зрадою, катастрофою для майбутнього; і т.д.От як їм тоді бути?Хоча як сама діюча влада зможе це РПВ пояснити -- теж якось важко уявити.Нажаль Lapay пішов. Він спец по РПВ, цікаво було б його бачення почути. Чи є зміни за ці пару місяців. В нього оте РПВ було неминучим, незалежно від бажань сторін.