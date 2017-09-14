Kate0000 написав:З одного боку несправедливо. А з іншого… Хтось же воює за ту землю, де та квартирка громадянина України . А сам громадянин просто володіє, здає, отримує профіт. Тобто вже несправедливість виглядає не такою несправедливою.
А якщо від супротивного? От немає отієї квартирки громадянина (закордонника), то що отой воюючий не воював би? Чи гірше б воював? Чи як ота наявність квартирки хоч якось негативно сказується на інших громадянах, які в Україні?
Це як бізнеси або власність іноземців в Україні. Ми ж не кажемо їм воюйте, бо наші всл ваші бізнеси захищають.
Тобто від що від бізнесів іноземців, що від квартирки закордонника-українця, да хоч бігунця може тільки користь? Ще й подякувати повинні їм))
Де помилка в мене? Відчуваю, що є. Але недопетрю. Поки.
тобто питання кордонів 91 року і окупованих територій вже не головні для початку переговорів? А ключові питання стали - ядерна безпека, судноплавство в морі і повернення дітей.
Украина не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла сорвать процесс, — сообщил президент Украины Зеленский в интервью Reuters.
По его словам, ее «привлекут» через посредников уже на следующем этапе.
"Они (российская сторона) все блокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели", — сказал Зеленский.
По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение, а после того проинформировать об этом Россию.
"Эти три пункта, — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех": если все страны поддержат, — разработают технический пошаговый план и потом уже представят России... А тогда уже ей придется отвечать мировому большинству", — объяснил Зеленский.
Xenon написав:тобто питання кордонів 91 року і окупованих територій вже не головні для початку переговорів?
Украина не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла сорвать процесс, — сообщил президент Украины Зеленский в интервью Reuters.
По его словам, ее «привлекут» через посредников уже на следующем этапе.
"Они (российская сторона) все блокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели", — сказал Зеленский.
По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение, а после того проинформировать об этом Россию.
"Эти три пункта, — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех": если все страны поддержат, — разработают технический пошаговый план и потом уже представят России... А тогда уже ей придется отвечать мировому большинству", — объяснил Зеленский.
Їх дві. 1. Іноземець все ж інакше (важче) оподатковується. Тому і обовʼязків у нього при захисті держави нема. 2.
От немає отієї квартирки громадянина (закордонника), то що отой воюючий не воював би? Чи гірше б воював? Чи як ота наявність квартирки хоч якось негативно сказується на інших громадянах, які в Україні?
Я розширю вашу тезу. Словами начебто від вас, українця. «А давайте ви всі воюйте за моє місто і моє майно, а я буду в інтернетиках сидіти роками і розказувати вам цікаві історії. Вам що від того, є я на дивані чи нема. Землю боронити зі мною на дивані так само важко, як і коли мене на дивані нема». Ну і далі можна багато прикладів приводити… Як коли весь будинок скидається на ремонт даху, а ви кажете «а якщо я не скинусь, хіба дірка текти буде більше? Ви ж і так, і так латаєте». Ну або про квіти біля будинку. Від того, що ви не берете участь в спільному , вони ж не ростимуть гірше. Ну я думаю ви зрозуміли..
Xenon Я в цьому зазіркаллі вже гублюсь. Ну не можу я зрозуміти (і як це можна зрозуміти. За кого вважають людей???)
Є вже: *Генасамблея ООН на спеціальній сесії прийняла резолюцію, яка закликає Росію припинити бойові дії та вивести війська з України. Генсек ООН Антоніу Гуттеріш в четвер засудив російське вторгнення в Україну, назвавши його образою колективної совісті світу.
при забаненому електораті патріотичних втікачів щоб обрати якогось типа проросійського рабіновича, який не відкриє кордони, бо так погоджено, щоб нащі брутальні захисники не шастали по г..європам, засумучуючі тамошніх елоїв такі собі перспективи
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 21 тра, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.