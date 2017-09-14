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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:41
Kate0000 написав:detroytred
Де помилка в мене?
Їх дві.
1. Іноземець все ж інакше (важче) оподатковується. Тому і обовʼязків у нього при захисті держави нема.
2.
От немає отієї квартирки громадянина (закордонника), то що отой воюючий не воював би? Чи гірше б воював? Чи як ота наявність квартирки хоч якось негативно сказується на інших громадянах, які в Україні?
Я розширю вашу тезу. Словами начебто від вас, українця.
«А давайте ви всі воюйте за моє місто і моє майно, а я буду в інтернетиках сидіти роками і розказувати вам цікаві історії. Вам що від того, є я на дивані чи нема. Землю боронити зі мною на дивані так само важко, як і коли мене на дивані нема».
Ну і далі можна багато прикладів приводити… Як коли весь будинок скидається на ремонт даху, а ви кажете «а якщо я не скинусь, хіба дірка текти буде більше? Ви ж і так, і так латаєте».
Ну або про квіти біля будинку. Від того, що ви не берете участь в спільному , вони ж не ростимуть гірше.
Ну я думаю ви зрозуміли..
Ні. Поки не зрозумів.
По першому пункту -- якщо справа у різниці в грошах, то її грошами і компенсують. Тобто закоррдонник повинен лише доплатити. І все.
По другому -- уявіть, особисто я так і роблю: виходжу разом з ще 5 мешканцями і за всіх прибираємо, красимо і т.д. Те ж саме і зі сплатою -- платимо і ремонтуємо незалежно від неплатників.
Бо!
Як вже суспільне є і ми вже в цьому суспільному, а не створили будинок з лише отаких платників та відповідальних, то це і наша помилка-лихо-доля тощо.
Треба якось влаштовувати мирне співіснування!
Тупо бикувати, змушувати ... дає вдосталь негативу та і втрат, можна і овсім без будинку залишитись.
Буквально нещодавно -- голова все ж таки поцапалась з новим мешканцем мєнтом... Вийшло капець наскільки дорожче, ніж обійшлися без нього.
Парадігма роби, як кращі; будь піонером; збирай макулатуру; і т.д. і т.п. -- це відголоски совдепу...
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:42
Letusrock написав: pesikot написав:
Не дооформили.
Вирішили з тими, хто кладе на закон, погратись.
Догрались ...
що значить догрались? тобто умовний Ukrainian (який сто років вже де-факто не українець) зараз приїде по вашому з Канади в якесь районне ТЦК ставати на облік і залишиться в Україні до кінця війни чи поки йому не стукне 60 р?
Чи по принципу Хотаба йому ТЦК випише за рік 365 штрафів по 17тис?
Сама ця ідея дотягнутись до таких людей абсурдна і пахне бажанням посваритись з діаспорою
Тем, у кого уже есть другое гражданство, это всё по барабану. Ну, единственное что - не смогут приезжать в Украину. До конца войны, а, может, и вообще никогда. Хотя они и сегодня смогут оформить отказ от гражданства.
Проблемой это будет только для тех, кто другого гражданства не имеет. Не смертельно, но доставит большие неудобства.
И не очень уверен, что к ним будут массово испытывать ненависть. Если ещё можно предъявить претензии к тем, кто уехал уже во время войны, то к уехавшим несколько лет назад... просто смешно. Как предъявлять претензии бывшей жене, с которой давно развёлся, что сегодня, когда вы заболели, она не хочет ухаживать за вами.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:47
detroytred написав:
дає вдосталь негативу та і втрат, можна і овсім без будинку залишитись.
вот именно что эффект от принуждения должен быть больше, чем издержки от него. Когда на комбинате молодой начальник начинал выдумывать штрафы за каждый пук я ему сказал, после того как его возненавидят, работать здесь он не сможет. Так и вышло. Уволили с нулевым результатом. Мало занять должность, люди должны признать твой авторитет.. тогда возможно пойдут за тобой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:48
про рпв, про мирний договір
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:52
detroytred
Ні. Поки не зрозумів.
Все ви зрозуміли.
Є речі спільні. Спільного користування
Звичайно було б гарно не залежати ні від кого ні в якому питанні (будинок, а не квартира, як приклад), але з країною так не вийде. І боронити її можна лише спільно. Кожен хто з дивану розказує цікаві історії, він просто або послабив своєю пасивністю країну, або переклав додатковий тягар (додаткову цеглинку) на тих, хто його взявся нести. Ну десь так само як ваш мєнт змусив вас (кожного в будинку) заплатити трохи більше, щоб це і за нього відмовника було кимось сплачено.
Основне що вам зараз потрібно зрозуміти - це просте математичне. Тягар має вагу. І чим більше сховалось від участі його нести, тим важче кожному окремо, хто не сховався. Це трохи не той принцип , коли «не спіши виконувати, скоро відмінять задачу». Цю задачу не відмінять.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:53
detroytred написав: flysoulfly написав: M-Audio написав:
У 2014 році біженці з Криму і Донбасу абсолютно нічого не могли отримати від європейських держав. Сам не розумію, чого так.
"внутренний конфликт"
и "а шо вы сюда, у вас самих огромная страна"
Це відмазка з боку єврдержав.
А яка справжня причина?
Чому не хотіли тоді допомагати Україні з цим питанням - з допомогою нашим біженцям?
А в 2024 чомусь схотіли.
Бо?))
Вы серьёзно?
Действительно не видите разницу между 2014 и 2024?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 22:58
У Верховній Раді 20 травня зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінити підходи щодо накладання штрафів на військовозобов’язаних, котрі ухиляються від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст проєкту закону.
Ініціатором законопроєкту виступив нардеп Анатолій Бурміч. Він пропонує забрати у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) право накладати штрафи на призовників, військовозобов’язаних та резервістів за вчинення адміністративних правопорушень. Такі рішення, на думку політика, повинні ухвалювати місцеві суди. Йдеться про порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (статті 210, 210-1, 211 Кодексу про адмінправопорушення (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або Служби зовнішньої розвідки).
Як випливає з пояснювальної записки до законопроєкту, «надмірна концентрація повноважень (включаючи самостійній розгляд справ про адміністративні правопорушення із самостійним винесенням постанов, що передбачають накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів) в межах одного органу (ТЦК та СП) може призвести до дисбалансу системи стримувань і противаг у державній владі». Також нардеп Бурміч хвилюється: рішення про призначення великих штрафів (до 59,5 тис. грн), ухвалюватимуть керівники ТЦК, які можуть не мати юридичної освіти і стажу роботи в галузі права.
«Оскільки вимоги правил військового обліку та вимоги законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію поширюються на дуже велику кількість суб’єктів, на яких в разі порушення цих вимог можуть бути накладені адміністративні стягнення у вигляді великих штрафів… вбачається необхідність внесення законодавчих змін до Кодексу про адмінправопорушення з тим, щоб повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які зараз покладено на ТЦК та СП, передати судовій гілці влади», – вважає автор проєкту закону.
может вообще распустить раду и суды, ТЦК прекрасно справится без них. И откуда цифра 59,5 тис. грн. Вроде 25 был максимум?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:02
Xenon написав:
тобто питання кордонів 91 року і окупованих територій вже не головні для початку переговорів?
А ключові питання стали - ядерна безпека, судноплавство в морі і повернення дітей.
Украина не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла сорвать процесс, — сообщил президент Украины Зеленский в интервью Reuters.
По его словам, ее «привлекут» через посредников уже на следующем этапе.
"Они (российская сторона) все блокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели", — сказал Зеленский.
По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение, а после того проинформировать об этом Россию.
"Эти три пункта, — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех": если все страны поддержат, — разработают технический пошаговый план и потом уже представят России... А тогда уже ей придется отвечать мировому большинству", — объяснил Зеленский.
потім "це саміт рішив щоб заключати мир" треба коритися
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:04
Kate0000 написав:detroytred
Ні. Поки не зрозумів.
Все ви зрозуміли.
Є речі спільні. Спільного користування
Звичайно було б гарно не залежати ні від кого ні в якому питанні (будинок, а не квартира, як приклад), але з країною так не вийде. І боронити її можна лише спільно. Кожен хто з дивану розказує цікаві історії, він просто або послабив своєю пасивністю країну, або переклав додатковий тягар (додаткову цеглинку) на тих, хто його взявся нести. Ну десь так само як ваш мєнт змусив вас (кожного в будинку) заплатити трохи більше, щоб це і за нього відмовника було кимось сплачено.
Основне що вам зараз потрібно зрозуміти - це просте математичне. Тягар має вагу. І чим більше сховалось від участі його нести, тим важче кожному окремо, хто не сховався. Це трохи не той принцип , коли «не спіши виконувати, скоро відмінять задачу». Цю задачу не відмінять.
Ні.
Ви доводите, що за допомогою відмовників було б легше.
Це очевидно!
Але мова за іншу категорію.
Мова про:
- невже без відмовників захисники не захищали б своє? Відмовники не вимагають захисників захищати їх власність. Як неплатники платників або невишедші красити тих, хто вийде красити.
- користування спільною власністю відмовниками, якщо має ціну, то саме і грошима повинно бути сплачено;
- ота квартирка закордонника який негатив несе іншим?
- нахиляти того, хто не хоче добровільно сплачувати за спільне, це так собі рішення... Але мова ж була про квартирку -- особисте майно закордонника, а не спільне.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 21 тра, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 23:04
Banderlog написав: Xenon написав:
тобто питання кордонів 91 року і окупованих територій вже не головні для початку переговорів?
Украина не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла сорвать процесс, — сообщил президент Украины Зеленский в интервью Reuters.
По его словам, ее «привлекут» через посредников уже на следующем этапе.
"Они (российская сторона) все блокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом — как мы это много раз видели", — сказал Зеленский.
По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение, а после того проинформировать об этом Россию.
"Эти три пункта, — ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен "всех на всех": если все страны поддержат, — разработают технический пошаговый план и потом уже представят России... А тогда уже ей придется отвечать мировому большинству", — объяснил Зеленский.
безпека судоходства в азовському морі то потужно.
не просто безпека, а продовольча, діти в Африці будуть голодати
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