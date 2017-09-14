Kate0000 написав:



Де помилка в мене?







От немає отієї квартирки громадянина (закордонника), то що отой воюючий не воював би? Чи гірше б воював? Чи як ота наявність квартирки хоч якось негативно сказується на інших громадянах, які в Україні?





Їх дві.1. Іноземець все ж інакше (важче) оподатковується. Тому і обовʼязків у нього при захисті держави нема.2.Я розширю вашу тезу. Словами начебто від вас, українця.«А давайте ви всі воюйте за моє місто і моє майно, а я буду в інтернетиках сидіти роками і розказувати вам цікаві історії. Вам що від того, є я на дивані чи нема. Землю боронити зі мною на дивані так само важко, як і коли мене на дивані нема».Ну і далі можна багато прикладів приводити… Як коли весь будинок скидається на ремонт даху, а ви кажете «а якщо я не скинусь, хіба дірка текти буде більше? Ви ж і так, і так латаєте».Ну або про квіти біля будинку. Від того, що ви не берете участь в спільному , вони ж не ростимуть гірше.Ну я думаю ви зрозуміли..