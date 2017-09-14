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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8297829882998300
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:06

  fox767676 написав:
  flyman написав:Зато є Чаплига: скоро вибори

при забаненому електораті патріотичних втікачів
щоб обрати якогось типа проросійського рабіновича, який не відкриє кордони,
бо так погоджено, щоб нащі брутальні захисники не шастали по г..європам,
засумучуючі тамошніх елоїв
такі собі перспективи

як з язика Чаплиги зняв
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:14

detroytred

1. невже без відмовників захисники не захищали б своє?
2. користування спільною власністю відмовниками, якщо має ціну, то саме і грошима повинно бути сплачено;
3. ота квартирка закордонника який негатив несе іншим?
4. Нахиляти того, хто не хоче добровільно сплачувати за спільне, це так собі рішення... Але мова ж була про квартирку -- особисте майно закордонника, а не спільне.


Ви дійсно не розумієте простих речей?
1. Якщо можна відмовитись і перекласти спільну працю на інших (і це треба пробачити і не реагувати), то завтра відмовників стане вдачі більше. А післязавтра майже всі.
2. Нема такого механізму зараз. Може буде. Але щось мені підказує, що знову відсотків десь 90 скажуть «чому я повинен платити?». І якщо зможуть не платити, то не будуть.
3. Порушує принципи справедливості
4. Квартира особиста. А дах (в широкому сенсі) - спільний. І по даху постійно летять ракети. По спільному даху.


P.S. Ви задумувались, чому суд при винесенні вироку по злочину в рамках кримінального судочинства не дивлячись на повне каяття підсудного все одно часто призначає реальний термін? Відомо ж, що нікого тюрма не зробила кращим. Тобто людина точно вийде гіршою. Але його все одно відправляють на зону. Чому?? Бо принцип незворотності покарання. Який впливає на тих, хто думає, вчинити злочин, чи ні.
Востаннє редагувалось Kate0000 в Вів 21 тра, 2024 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:18

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Зато є Чаплига: скоро вибори

при забаненому електораті патріотичних втікачів
щоб обрати якогось типа проросійського рабіновича, який не відкриє кордони,
бо так погоджено, щоб нащі брутальні захисники не шастали по г..європам,
засумучуючі тамошніх елоїв
такі собі перспективи

як з язика Чаплиги зняв

А чого рабіновіча?
Он За оберуть.
І буде з Зе, як з По.
Отже ж не просто так За і Зе полюбовно розстались.

Залізний г-л наче ж всіх влаштовує.
Безамбітний, врівноважений... І не Прометей.
Саме те.
Про супротивника відзивався з величезною повагою...

Ну жодного слабкого місця...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:22

  Kate0000 написав:detroytred

1. невже без відмовників захисники не захищали б своє?
2. користування спільною власністю відмовниками, якщо має ціну, то саме і грошима повинно бути сплачено;
3. ота квартирка закордонника який негатив несе іншим?
4. Нахиляти того, хто не хоче добровільно сплачувати за спільне, це так собі рішення... Але мова ж була про квартирку -- особисте майно закордонника, а не спільне.


Ви дійсно не розумієте простих речей?
1. Якщо можна відмовитись і перекласти спільну працю на інших (і це треба пробачити і не реагувати), то завтра відмовників стане вдачі більше. А післязавтра майже всі.
2. Нема такого механізму зараз. Може буде. Але щось мені підказує, що знову відсотків десь 90 скажуть «чому я повинен платити?». І якщо зможуть не платити, то не будуть.
3. Порушує принципи справедливості
4. Квартира особиста. А дах (в широкому сенсі) - спільний. І по даху постійно летять ракети. По спільному даху.

Ні. Не розумію, бо річ далеко непроста.

Отой відмовники прямо каже і демонструє -- ну тече спільна криша, то й тече...
Ну і нехай.
І згідно отих цінностей - це його вибір...

Нахиляти і вдовблювати йому, що давай, як піонер (робити з нього піонера) -- це з іншої опери.
Отам спільне понад усе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:23

detroytred Цікаво як за ,,талантливого генерала,, будуть голосувати оті без ніг, кого він послав ногами наступати через мінні поля на півдні?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:26

  alex lem написав:detroytred Цікаво як за ,,талантливого генерала,, будуть голосувати оті без ніг, кого він послав ногами наступати через мінні поля на півдні?

А який їх %?
Отож.
А інші, навіть ті, що поруч з ними були, далеко не всі розуміють, що трапилось.
Штукатурка. Матриця осе показує, як треба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:28

  detroytred написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:при забаненому електораті патріотичних втікачів
щоб обрати якогось типа проросійського рабіновича, який не відкриє кордони,
бо так погоджено, щоб нащі брутальні захисники не шастали по г..європам,
засумучуючі тамошніх елоїв
такі собі перспективи

як з язика Чаплиги зняв

А чого рабіновіча?
Он За оберуть.
І буде з Зе, як з По.
Отже ж не просто так За і Зе полюбовно розстались.

Залізний г-л наче ж всіх влаштовує.
Безамбітний, врівноважений... І не Прометей.
Саме те.
Про супротивника відзивався з величезною повагою...

Ну жодного слабкого місця...


Мабуть щоб "Захід" мін відмахнутися від України і сказати
- воювати за європейський вибір до кінця не захотіли
- навіть залізно-патріотичного генерала не захотіли
- будемо з вами на зв'язку але ЄС та НАТО точно не на часі, безвіз на безетріновій паузі

там чапдига наводив якісь методи як досягнуть такого електорального результату,
але я не впевнений
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:30

Фох
Той Чаплига нещодавно доводив, що є зв'язка За+По+Кл.
Така трійця з британською підтримкою має усі шанси.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:31

  alex lem написав:detroytred Цікаво як за ,,талантливого генерала,, будуть голосувати оті без ніг, кого він послав ногами наступати через мінні поля на півдні?

більшість 60% ...
проголосувало ж 73% ...
flyman
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  #<1 ... 8297829882998300
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