Додано: Вів 21 тра, 2024 23:14



1. невже без відмовників захисники не захищали б своє?

2. користування спільною власністю відмовниками, якщо має ціну, то саме і грошима повинно бути сплачено;

3. ота квартирка закордонника який негатив несе іншим?

4. Нахиляти того, хто не хоче добровільно сплачувати за спільне, це так собі рішення... Але мова ж була про квартирку -- особисте майно закордонника, а не спільне.





Ви дійсно не розумієте простих речей?1. Якщо можна відмовитись і перекласти спільну працю на інших (і це треба пробачити і не реагувати), то завтра відмовників стане вдачі більше. А післязавтра майже всі.2. Нема такого механізму зараз. Може буде. Але щось мені підказує, що знову відсотків десь 90 скажуть «чому я повинен платити?». І якщо зможуть не платити, то не будуть.3. Порушує принципи справедливості4. Квартира особиста. А дах (в широкому сенсі) - спільний. І по даху постійно летять ракети. По спільному даху.P.S. Ви задумувались, чому суд при винесенні вироку по злочину в рамках кримінального судочинства не дивлячись на повне каяття підсудного все одно часто призначає реальний термін? Відомо ж, що нікого тюрма не зробила кращим. Тобто людина точно вийде гіршою. Але його все одно відправляють на зону. Чому?? Бо принцип незворотності покарання. Який впливає на тих, хто думає, вчинити злочин, чи ні.