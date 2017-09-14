Kate0000 написав: P.S. Ви задумувались, чому суд при винесенні вироку по злочину в рамках кримінального судочинства не дивлячись на повне каяття підсудного все одно часто призначає реальний термін? Відомо ж, що нікого тюрма не зробила кращим. Тобто людина точно вийде гіршою. Але його все одно відправляють на зону. Чому?? Бо принцип незворотності покарання. Який впливає на тих, хто думає, вчинити злочин, чи ні.
Це теж очевидно.
От тільки є різниця, коли відмовників у будинку ще поки 1-5, а платить 95 ( і щоб з цих 95 ніхто не схотів до отих 5); і коли платить лише 10, а 90 ні. От тоді приходиться мирно уживатися з відмовниками... І молитися-запевняти відповідальних громадян, щоб з цих 10 ніхто не схотів до отих 90. (Типу - бо що ж я дурень платити, коли оті не платять?)
І отой принцип покарання отих відмовників несе більше шкоди...
А квартирка кожного - це приватна власність. Яка понад усе. В ринку. Аналогічно в європейських цінностях життя, здоров'я, гідність навіть відмовника понад усе.
Суміщення несумісного призводить до ... добровольці тягнуть воза. І це найкращий варіант.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Kate0000 написав:Якщо нема нічого в Україні, то нічого. А от є нерухомість, наприклад. Чи рахунки. Зовсім інші податки. Ну і якщо є необхідність (бізнесова, наприклад ) побути в Україні тривалий час, там теж є моменти.
Дякую Кейт, хочаб щось навели в приклад, і прочитав Ваші майбутні дописи. СобакоКоту як завжди сказати нічого.
Повернемося до вашого. - Щодо податків, далекий від теми теми як і 90% мігрантів, точно знаю схеми є, хтось цим користується. Це одиниці, на пальцях. Більшість звичайні люди і навіть сімки просирають через 2роки. - Рахунки що вони дають, раз в рік заплатити кредиткою, скинути мамці/бабці на подарунок/ГАЗ, так собі привілегія. Можна легко обійтись, дивись пункт 1 про 2роки. - Найголовніше, квартира. Складне питання почну з того що знаю деякі здають, заробили за кордоном, купили квартиру, думали повертатися, почалась війна, беззаконня, продають. Чи є тут якась користь кожному на розсуд. Податки, а хто їх платить, є механізм взагалі?
І саме цікаве, є такі випадки, і їх багато коли хата просто стоїть. Наприклад, умовний сусід який мешкає в сша 25 років купив квартиру років 15 назад в будинку, зробив там ремонт, своєчасно оплачує рахунки та ще й платить сусіду за догляд, де тут держава, податки, спільний дах, доречі останній поверх, гроші осбб на дах висилались, бо ваші сусіди говорили цитую 'В кого ДАХ, ТОГО І ПРОБЛЕМА'. Інший приклад, батьківська квартира пустує, все оплачується, за догляд могорич виставляється, затопило зверху (стояк за який платиться в жек регулярно) їх, над і відповідно під ними, допомогли з ремонтом знизу, свою так і залишили 5й рік, ніхто там не мешкає. Де тут держава, податки і ті сусіди.
В усіх 3х випадках, гроші проінвестовані. В 2х доходу немає і регулярно інвестуються ще.
Тему Ви зачипили дуже спірну, оскільки я точно знаю що квартири з маріуполя продаються і гроші успішно виїзджають до польщі. Не знаю як і що не цікавився, але люди якось і довіреності роблять на їх продаж або може самих документів на нерухомість вистачає, словом якось. Можливо навіть здають, але тут припущення, та й без сусіда не обійтися.
Kate0000 написав:Квартира особиста. А дах (в широкому сенсі) - спільний. І по даху постійно летять ракети. По спільному даху.
Я просто ще раз процитую може хто не бачив. Для мешканців останніх поверхів це дуже добре відома ситуація. Вочевить Ви не є такою персоною.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Сер 22 тра, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Только что рассказывали по телеку, 10 000 рашистских вояк подонков и террористов стоят на границе с Сумской областью, стоят и на границе с Харьковской, потому что нам не дают разрешения по ним бить. Что это за реальный сюрр? Нет слов. У них там совсем головка бо-бо? А британцы же вроде разрешили бить сторм шедовами, какого черта не бьем?
hxbbgaf написав:Только что рассказывали по телеку, 10 000 рашистских вояк подонков и террористов стоят на границе с Сумской областью, стоят и на границе с Харьковской, потому что нам не дают разрешения по ним бить. Что это за реальный сюрр? Нет слов. У них там совсем головка бо-бо? А британцы же вроде разрешили бить сторм шедовами, какого черта не бьем?
більше за200 українців, тим більше допомоги від партнерів - "чим гірше тим краще"
hxbbgaf написав:Только что рассказывали по телеку, 10 000 рашистских вояк подонков и террористов стоят на границе с Сумской областью, стоят и на границе с Харьковской, потому что нам не дают разрешения по ним бить. Что это за реальный сюрр? Нет слов. У них там совсем головка бо-бо? А британцы же вроде разрешили бить сторм шедовами, какого черта не бьем?
Це для того щоб потім на хвилі ресентименту за рабіновічей голосували А тому що дурні , не здатні організувати економічну мобілізацію замість тотальної військової, тому і нема власного виробництва зброї.
Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.
Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.
pesikot написав:Не дооформили. Вирішили з тими, хто кладе на закон, погратись. Догрались ...
що значить догрались? тобто умовний Ukrainian (який сто років вже де-факто не українець) зараз приїде по вашому з Канади в якесь районне ТЦК ставати на облік і залишиться в Україні до кінця війни чи поки йому не стукне 60 р? Чи по принципу Хотаба йому ТЦК випише за рік 365 штрафів по 17тис? Сама ця ідея дотягнутись до таких людей абсурдна і пахне бажанням посваритись з діаспорою
Ні. Це імітація справедливості. Щоб кріпаки не тікали.
Так и есть. Просто популизм для плебса "вот ухилянтам тоже сделали плохо", вау как класно. А в нем уже совсем потерялась изначальная цель - сделать не плохо а чтоб люди вернулись\вышли из тени, а это ж совсем разные задачи, а Карнеги они видимо не читали который говорил "когда я иду на рыбалку я беру червей хотя сам люблю клубнику" в смысле эмоции про справедливость могут не играть на трезвый расчет выполнения задачи