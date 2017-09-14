Додано: Вів 21 тра, 2024 23:59

Kate0000 написав: Якщо нема нічого в Україні, то нічого. А от є нерухомість, наприклад. Чи рахунки. Зовсім інші податки. Ну і якщо є необхідність (бізнесова, наприклад ) побути в Україні тривалий час, там теж є моменти. Якщо нема нічого в Україні, то нічого. А от є нерухомість, наприклад. Чи рахунки. Зовсім інші податки. Ну і якщо є необхідність (бізнесова, наприклад ) побути в Україні тривалий час, там теж є моменти.

Kate0000 написав: Квартира особиста. А дах (в широкому сенсі) - спільний. І по даху постійно летять ракети. По спільному даху. Квартира особиста. А дах (в широкому сенсі) - спільний. І по даху постійно летять ракети. По спільному даху.

Дякую Кейт, хочаб щось навели в приклад, і прочитав Ваші майбутні дописи. СобакоКоту як завжди сказати нічого.Повернемося до вашого.- Щодо податків, далекий від теми теми як і 90% мігрантів, точно знаю схеми є, хтось цим користується. Це одиниці, на пальцях. Більшість звичайні люди і навіть сімки просирають через 2роки.- Рахунки що вони дають, раз в рік заплатити кредиткою, скинути мамці/бабці на подарунок/ГАЗ, так собі привілегія. Можна легко обійтись, дивись пункт 1 про 2роки.- Найголовніше, квартира. Складне питання почну з того що знаю деякі здають, заробили за кордоном, купили квартиру, думали повертатися, почалась війна, беззаконня, продають. Чи є тут якась користь кожному на розсуд. Податки, а хто їх платить, є механізм взагалі?І саме цікаве, є такі випадки, і їх багато коли хата просто стоїть. Наприклад, умовний сусід який мешкає в сша 25 років купив квартиру років 15 назад в будинку, зробив там ремонт, своєчасно оплачує рахунки та ще й платить сусіду за догляд, де тут держава, податки, спільний дах, доречі останній поверх, гроші осбб на дах висилались, бо ваші сусіди говорили цитую 'В кого ДАХ, ТОГО І ПРОБЛЕМА'.Інший приклад, батьківська квартира пустує, все оплачується, за догляд могорич виставляється, затопило зверху (стояк за який платиться в жек регулярно) їх, над і відповідно під ними, допомогли з ремонтом знизу, свою так і залишили 5й рік, ніхто там не мешкає. Де тут держава, податки і ті сусіди.В усіх 3х випадках, гроші проінвестовані. В 2х доходу немає і регулярно інвестуються ще.Тему Ви зачипили дуже спірну, оскільки я точно знаю що квартири з маріуполя продаються і гроші успішно виїзджають до польщі. Не знаю як і що не цікавився, але люди якось і довіреності роблять на їх продаж або може самих документів на нерухомість вистачає, словом якось. Можливо навіть здають, але тут припущення, та й без сусіда не обійтися.Я просто ще раз процитую може хто не бачив. Для мешканців останніх поверхів це дуже добре відома ситуація. Вочевить Ви не є такою персоною.