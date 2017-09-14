RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8298829983008301
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:42

  Kate0000 написав:
P.S. Ви задумувались, чому суд при винесенні вироку по злочину в рамках кримінального судочинства не дивлячись на повне каяття підсудного все одно часто призначає реальний термін? Відомо ж, що нікого тюрма не зробила кращим. Тобто людина точно вийде гіршою. Але його все одно відправляють на зону. Чому?? Бо принцип незворотності покарання. Який впливає на тих, хто думає, вчинити злочин, чи ні.

Це теж очевидно.

От тільки є різниця, коли відмовників у будинку ще поки 1-5, а платить 95 ( і щоб з цих 95 ніхто не схотів до отих 5); і коли платить лише 10, а 90 ні.
От тоді приходиться мирно уживатися з відмовниками...
І молитися-запевняти відповідальних громадян, щоб з цих 10 ніхто не схотів до отих 90. (Типу - бо що ж я дурень платити, коли оті не платять?)

І отой принцип покарання отих відмовників несе більше шкоди...

А квартирка кожного - це приватна власність. Яка понад усе. В ринку.
Аналогічно в європейських цінностях життя, здоров'я, гідність навіть відмовника понад усе.

Суміщення несумісного призводить до ... добровольці тягнуть воза. І це найкращий варіант.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 тра, 2024 23:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28660
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

підвищать скоро і військовий збір і плату за кавалірко-метри у власності
багато питань відпаде
fox767676
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kate0000 написав:Якщо нема нічого в Україні, то нічого. А от є нерухомість, наприклад. Чи рахунки. Зовсім інші податки. Ну і якщо є необхідність (бізнесова, наприклад ) побути в Україні тривалий час, там теж є моменти.


Дякую Кейт, хочаб щось навели в приклад, і прочитав Ваші майбутні дописи. СобакоКоту як завжди сказати нічого.

Повернемося до вашого.
- Щодо податків, далекий від теми теми як і 90% мігрантів, точно знаю схеми є, хтось цим користується. Це одиниці, на пальцях. Більшість звичайні люди і навіть сімки просирають через 2роки.
- Рахунки що вони дають, раз в рік заплатити кредиткою, скинути мамці/бабці на подарунок/ГАЗ, так собі привілегія. Можна легко обійтись, дивись пункт 1 про 2роки.
- Найголовніше, квартира. Складне питання почну з того що знаю деякі здають, заробили за кордоном, купили квартиру, думали повертатися, почалась війна, беззаконня, продають. Чи є тут якась користь кожному на розсуд. Податки, а хто їх платить, є механізм взагалі?

І саме цікаве, є такі випадки, і їх багато коли хата просто стоїть. Наприклад, умовний сусід який мешкає в сша 25 років купив квартиру років 15 назад в будинку, зробив там ремонт, своєчасно оплачує рахунки та ще й платить сусіду за догляд, де тут держава, податки, спільний дах, доречі останній поверх, гроші осбб на дах висилались, бо ваші сусіди говорили цитую 'В кого ДАХ, ТОГО І ПРОБЛЕМА'.
Інший приклад, батьківська квартира пустує, все оплачується, за догляд могорич виставляється, затопило зверху (стояк за який платиться в жек регулярно) їх, над і відповідно під ними, допомогли з ремонтом знизу, свою так і залишили 5й рік, ніхто там не мешкає. Де тут держава, податки і ті сусіди.

В усіх 3х випадках, гроші проінвестовані. В 2х доходу немає і регулярно інвестуються ще.

Тему Ви зачипили дуже спірну, оскільки я точно знаю що квартири з маріуполя продаються і гроші успішно виїзджають до польщі. Не знаю як і що не цікавився, але люди якось і довіреності роблять на їх продаж або може самих документів на нерухомість вистачає, словом якось. Можливо навіть здають, але тут припущення, та й без сусіда не обійтися.



  Kate0000 написав:Квартира особиста. А дах (в широкому сенсі) - спільний. І по даху постійно летять ракети. По спільному даху.

Я просто ще раз процитую може хто не бачив. Для мешканців останніх поверхів це дуже добре відома ситуація. Вочевить Ви не є такою персоною.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Сер 22 тра, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 85
З нами з: 21.11.19
Подякував: 220 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:02

Только что рассказывали по телеку, 10 000 рашистских вояк подонков и террористов стоят на границе с Сумской областью, стоят и на границе с Харьковской, потому что нам не дают разрешения по ним бить. :twisted: Что это за реальный сюрр? Нет слов. У них там совсем головка бо-бо? А британцы же вроде разрешили бить сторм шедовами, какого черта не бьем? :evil:
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22527
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:10

  hxbbgaf написав:Только что рассказывали по телеку, 10 000 рашистских вояк подонков и террористов стоят на границе с Сумской областью, стоят и на границе с Харьковской, потому что нам не дают разрешения по ним бить. :twisted: Что это за реальный сюрр? Нет слов. У них там совсем головка бо-бо? А британцы же вроде разрешили бить сторм шедовами, какого черта не бьем? :evil:

більше за200 українців, тим більше допомоги від партнерів - "чим гірше тим краще"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35103
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1582 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:11

  hxbbgaf написав:Только что рассказывали по телеку, 10 000 рашистских вояк подонков и террористов стоят на границе с Сумской областью, стоят и на границе с Харьковской, потому что нам не дают разрешения по ним бить. :twisted: Что это за реальный сюрр? Нет слов. У них там совсем головка бо-бо? А британцы же вроде разрешили бить сторм шедовами, какого черта не бьем? :evil:


Це для того щоб потім на хвилі ресентименту за рабіновічей голосували
А тому що дурні , не здатні організувати економічну мобілізацію замість тотальної військової, тому і нема власного виробництва зброї.
fox767676
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.

https://weukraine.tv/exclusive/u-rosija ... g_rewarded
Water
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:43

  Mimohod написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Не дооформили.
Вирішили з тими, хто кладе на закон, погратись.
Догрались ...


що значить догрались? тобто умовний Ukrainian (який сто років вже де-факто не українець) зараз приїде по вашому з Канади в якесь районне ТЦК ставати на облік і залишиться в Україні до кінця війни чи поки йому не стукне 60 р?
Чи по принципу Хотаба йому ТЦК випише за рік 365 штрафів по 17тис?
Сама ця ідея дотягнутись до таких людей абсурдна і пахне бажанням посваритись з діаспорою

Ні. Це імітація справедливості. Щоб кріпаки не тікали.


Так и есть. Просто популизм для плебса "вот ухилянтам тоже сделали плохо", вау как класно. А в нем уже совсем потерялась изначальная цель - сделать не плохо а чтоб люди вернулись\вышли из тени, а это ж совсем разные задачи, а Карнеги они видимо не читали который говорил "когда я иду на рыбалку я беру червей хотя сам люблю клубнику" в смысле эмоции про справедливость могут не играть на трезвый расчет выполнения задачи
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 01:56

  Water написав:Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.

https://weukraine.tv/exclusive/u-rosija ... g_rewarded

Україна перемагає у ракетно-дроновій війні, ППО Росії у стані хаосу, – The Telegraph
https://24tv.ua/viyna-ukrayini-kiyiv-us ... i_n2560235
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12016
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8298829983008301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 37981
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 198999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 648731
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5375)
22.05.2024 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.