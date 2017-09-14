Додано: Сер 22 тра, 2024 08:10

Kate0000 написав: detroytred

В якому світі ви живете?

Ви пропонуєте робити все по бажанню? Хочеш плати комуналь, хочеш не плати. Без примусу. Хочеш оплачуй штрафи, хочеш не оплачуй.

Це де така схема працює?

Теорію розбитих вікон памʼятаєте? Що буває, коли пустити все на самотік і не карати негідників.

Якби не було механізму відлову нетверезих водіїв, і примусового стягування потім з них штрафів, кожен другий би їздив як мінімум після баночки пивка.

Якщо не примушувати через суд платити комуналь, відмовляться більшість.

Це де і в якому суспільстві працює схема «хай добровольці тягнуть, а решта спостерігає»? «Нікого не треба примушувати!» Де таке є?

Прикольно ви себе виправдовуєте… В якому світі ви живете?Ви пропонуєте робити все по бажанню? Хочеш плати комуналь, хочеш не плати. Без примусу. Хочеш оплачуй штрафи, хочеш не оплачуй.Це де така схема працює?Теорію розбитих вікон памʼятаєте? Що буває, коли пустити все на самотік і не карати негідників.Якби не було механізму відлову нетверезих водіїв, і примусового стягування потім з них штрафів, кожен другий би їздив як мінімум після баночки пивка.Якщо не примушувати через суд платити комуналь, відмовляться більшість.Це де і в якому суспільстві працює схема «хай добровольці тягнуть, а решта спостерігає»? «Нікого не треба примушувати!» Де таке є?Прикольно ви себе виправдовуєте…

Ви перекрутили.Прикольного нічого нема.І по бажанню я не пропоную.Я вказав за яких умов оце побажанню є найкращим рішенням, виходом.Тобто треба змінити умови...І тоді вже буде працювати оті ваші цивілізовані підходи -- з примусом. З примусом для невеликих груп, окремих осіб.А примус для мас... Це тупік.Треба міняти ..., щоб не було отаких великих відсотків відмовників платити, ухилянтів і т.д.Щось не те в оркестрі...Якщо порушників-водіїв більше 50%, а добровольців їздити по правилам відповідно менш, то ніякі поліції, суди та штрафи нічого не змінять.Шукайте причину, чому порушників є більш критичної межі, більш рівня 10-20%.Моя схема -- це саме для отакого суспільства, точніше для ПЕРІОДУ отакого стану.Великої частини неплатників, відмовників, ухилянтів.Змінить стан, як в нормальних суспільствах, як стало повинно бути, то отам оті нормальні схеми (на які ви вказуєте, і які офіційно є) будуть діяти.Добиватися зміни стану тупо примусом -- це ота савєцька влада, яка продавила і підтримувала. Своє, наперекор більшості.Примусом можна, треба і необхідно регулювати отих ПООДИНОКИХ порушників пдд, неплатників, ухилянтів в т.д.Саме так це діє всюди.І від цього ніхто не відмовляється.І я тим паче це не заперечую.Ви досі не в стані зрозуміти предмет проблеми. Оті умови, ситуація, що є.Вважаєте, що для неї підходять інструменти, які діють і повинні бути в інших -- нормальних умовах.