Їх дві. 1. Іноземець все ж інакше (важче) оподатковується. Тому і обовʼязків у нього при захисті держави нема. 2.
От немає отієї квартирки громадянина (закордонника), то що отой воюючий не воював би? Чи гірше б воював? Чи як ота наявність квартирки хоч якось негативно сказується на інших громадянах, які в Україні?
Я розширю вашу тезу. Словами начебто від вас, українця. «А давайте ви всі воюйте за моє місто і моє майно, а я буду в інтернетиках сидіти роками і розказувати вам цікаві історії. Вам що від того, є я на дивані чи нема. Землю боронити зі мною на дивані так само важко, як і коли мене на дивані нема». Ну і далі можна багато прикладів приводити… Як коли весь будинок скидається на ремонт даху, а ви кажете «а якщо я не скинусь, хіба дірка текти буде більше? Ви ж і так, і так латаєте». Ну або про квіти біля будинку. Від того, що ви не берете участь в спільному , вони ж не ростимуть гірше. Ну я думаю ви зрозуміли..
В Одесі саме так - загальний лічильник води на будинок ,за 2 роки не всі сплачували вчасно,виник борг, всьому будинку відрізали фізично трубу. Фініта ля комедія.
sens написав:В Одесі саме так - загальний лічильник води на будинок ,за 2 роки не всі сплачували вчасно,виник борг, всьому будинку відрізали фізично трубу. Фініта ля комедія.
Ну і вирішило це проблему? Вода у тих, хто вчасно платив, не зникла?))
В якості аналогії, приклад: Совдеп намагався примусом пропихнути всій території свої правила при незгодних відсотків нехай 30-40%. І для цього йому прийшлося в Громадську ліквідувати ... незгодних по совдепіському жити. А потім для підтримки -- гулаги, доноси, піонери, голодомори, переселення і т.д.
Отих неплатників зараз в будинку відсотків суттєво більше 50... (мається на увазі -- від трохи боржників до повних неплатників). За таких умов банальний примус, сила нічого не вирішить. Тільки гірше може статися. Бо оті відмовники заб'ють не те що на спільний дах, а навіть на свої квартирки... І прийдеться ремонтувати не тільки спільне, а ще й їхні квартирки за них. Щоб у багні не втонути.
До речі, я особисто вже сплатив ремонт-заміну усього водопроводу і каналізації чувакам в сусідньому! під'їзді. На першому поверсі. В їх квартирі. Бо вони тупо топили підвал... Грибок, гниль і все гівно прямо у підвал. Не всі 10 (оті хто ще платить) скинулись, а прийшлося мені особисто тіко самому. Бо 9 сказали - ні. Нам пофіг... Хоча я не на першому поверсі. І мені теж не більш інших це треба.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 тра, 2024 08:01, всього редагувалось 2 разів.
detroytred В якому світі ви живете? Ви пропонуєте робити все по бажанню? Хочеш плати комуналь, хочеш не плати. Без примусу. Хочеш оплачуй штрафи, хочеш не оплачуй. Це де така схема працює? Теорію розбитих вікон памʼятаєте? Що буває, коли пустити все на самотік і не карати негідників. Якби не було механізму відлову нетверезих водіїв, і примусового стягування потім з них штрафів, кожен другий би їздив як мінімум після баночки пивка. Якщо не примушувати через суд платити комуналь, відмовляться більшість. Це де і в якому суспільстві працює схема «хай добровольці тягнуть, а решта спостерігає»? «Нікого не треба примушувати!» Де таке є? Прикольно ви себе виправдовуєте…
Kate0000 написав:detroytred В якому світі ви живете? Ви пропонуєте робити все по бажанню? Хочеш плати комуналь, хочеш не плати. Без примусу. Хочеш оплачуй штрафи, хочеш не оплачуй. Це де така схема працює? Теорію розбитих вікон памʼятаєте? Що буває, коли пустити все на самотік і не карати негідників. Якби не було механізму відлову нетверезих водіїв, і примусового стягування потім з них штрафів, кожен другий би їздив як мінімум після баночки пивка. Якщо не примушувати через суд платити комуналь, відмовляться більшість. Це де і в якому суспільстві працює схема «хай добровольці тягнуть, а решта спостерігає»? «Нікого не треба примушувати!» Де таке є? Прикольно ви себе виправдовуєте…
Ви перекрутили. Прикольного нічого нема. І по бажанню я не пропоную. Я вказав за яких умов оце побажанню є найкращим рішенням, виходом.
Тобто треба змінити умови... І тоді вже буде працювати оті ваші цивілізовані підходи -- з примусом. З примусом для невеликих груп, окремих осіб.
А примус для мас... Це тупік. Треба міняти ..., щоб не було отаких великих відсотків відмовників платити, ухилянтів і т.д. Щось не те в оркестрі... Якщо порушників-водіїв більше 50%, а добровольців їздити по правилам відповідно менш, то ніякі поліції, суди та штрафи нічого не змінять.
Шукайте причину, чому порушників є більш критичної межі, більш рівня 10-20%. Моя схема -- це саме для отакого суспільства, точніше для ПЕРІОДУ отакого стану. Великої частини неплатників, відмовників, ухилянтів. Змінить стан, як в нормальних суспільствах, як стало повинно бути, то отам оті нормальні схеми (на які ви вказуєте, і які офіційно є) будуть діяти.
Добиватися зміни стану тупо примусом -- це ота савєцька влада, яка продавила і підтримувала. Своє, наперекор більшості. Примусом можна, треба і необхідно регулювати отих ПООДИНОКИХ порушників пдд, неплатників, ухилянтів в т.д. Саме так це діє всюди. І від цього ніхто не відмовляється. І я тим паче це не заперечую.
Ви досі не в стані зрозуміти предмет проблеми. Оті умови, ситуація, що є. Вважаєте, що для неї підходять інструменти, які діють і повинні бути в інших -- нормальних умовах.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 тра, 2024 08:29, всього редагувалось 2 разів.
Xenon написав:— сообщил президент Украины Зеленский в интервью Reuters По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение а после того проинформировать об этом Россию.
Походу у зе и ху один кукловод. с 2:19
Багатий тато - бідний тато. (с) Там навіть про Бретонвудську систему.
Water написав:Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.
Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.
Перевага в дронах у 10 разів, артилерії - вже більш ніж в 10, авіація, техніка... - тотальна перевага майже у всіх засобах ураження, але "ми перемагаємо" і "у нас значно менше втрат". Диво дивне або когось мають за лохів. Що буде, якщо впремося з перемовинами - здогадаєтесь? Підкажу, в кінці кінців "сойдемся по сєрєдінє".
Kate0000 Ви даремно марнуєте час на цього екземпляра detroytred, його тупість непробивна, він за час совка навчився викручуватись і робити все щоб нічого не робити, а сидіти протирати штани на дупі і вимагати для себе, трутня, максимум благ за рахунок інших. Це спотворена совком брехлива егоцентричка патологія. Він буде брехати, брехати, брехати і перекручувати любі факти на свою користь, тому, що користі від такої істоти для держави жодної не було, не має і не буде. І не буде він ні працювати, ні боронити Вітчизну ніколи, бо знайде мільйон причин зафлудерасивши форум про свою богообраність, кастовість і т.і.