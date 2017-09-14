Kate0000 написав:detroytred В якому світі ви живете? Ви пропонуєте робити все по бажанню? Хочеш плати комуналь, хочеш не плати. Без примусу. Хочеш оплачуй штрафи, хочеш не оплачуй. Це де така схема працює? Теорію розбитих вікон памʼятаєте? Що буває, коли пустити все на самотік і не карати негідників. Якби не було механізму відлову нетверезих водіїв, і примусового стягування потім з них штрафів, кожен другий би їздив як мінімум після баночки пивка. Якщо не примушувати через суд платити комуналь, відмовляться більшість. Це де і в якому суспільстві працює схема «хай добровольці тягнуть, а решта спостерігає»? «Нікого не треба примушувати!» Де таке є? Прикольно ви себе виправдовуєте…
Василь-Рівне написав:Kate0000 Ви даремно марнуєте час на цього екземпляра detroytred, його тупість непробивна, він за час совка навчився викручуватись і робити все щоб нічого не робити, а сидіти протирати штани на дупі і вимагати для себе, трутня, максимум благ за рахунок інших. Це спотворена совком брехлива егоцентричка патологія. Він буде брехати, брехати, брехати і перекручувати любі факти на свою користь, тому, що користі від такої істоти для держави жодної не було, не має і не буде. І не буде він ні працювати, ні боронити Вітчизну ніколи, бо знайде мільйон причин зафлудерасивши форум про свою богообраність, кастовість і т.і.
А тобі-то що? Спробуй побудувати претензії не на брехні, перекручуваннях, вигадках, хотєлках. Тоді побачиш хто є хто.
А тупо намагатися прочавити свої хатєлки за допомогою переліченого вище зі мною не пройде. І порівняй нарешті свої і мої аргументи. Це ж очевидно.
Факт є один -- від перевірки своїх *вигадок* на мою адресу зливаєшся саме ти і Ко. Тільки ліпите зі стелі в мій бік. На відміну від мене. Я просто так у ваш бік нічого не висуваю. Отож.
Ти вчора нарешті хоч пару повідомлень за весь час не про мене видав. Так і продовжував би. Але свербить)
Зеленський запідозрив генералів і регіональне керівництво в брехні про стан справ на фронті, — The Economist
Хоча ЗСУ і вдалося зупинити просування російських військ на Харківщині, залишилися питання, чому армії РФ вдалося так легко прорвати оборону на кордоні.
Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський уже почав підозрювати, що не отримує всієї інформації з фронту.
Командир спецназу Денис Ярославський в інтерв’ю The Economist розповів, що першої лінії фортифікацій просто не було, що дозволило російським військам швидко просунутися:
Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують інформацію, що надходить до Києва, про свої провали в управлінні… Вони створюють президенту паралельну реальність, яка не відповідає подіям у реальному секторі.
Ярославський попередив, що якщо на Сумщині такий же стан справ з оборонними позиціями, як і на Харківщині, то слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян — оскільки там буде наступна хвиля наступу