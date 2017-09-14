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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82978298829983008301 ... 8303>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:43

  Mimohod написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Не дооформили.
Вирішили з тими, хто кладе на закон, погратись.
Догрались ...


що значить догрались? тобто умовний Ukrainian (який сто років вже де-факто не українець) зараз приїде по вашому з Канади в якесь районне ТЦК ставати на облік і залишиться в Україні до кінця війни чи поки йому не стукне 60 р?
Чи по принципу Хотаба йому ТЦК випише за рік 365 штрафів по 17тис?
Сама ця ідея дотягнутись до таких людей абсурдна і пахне бажанням посваритись з діаспорою

Ні. Це імітація справедливості. Щоб кріпаки не тікали.


Так и есть. Просто популизм для плебса "вот ухилянтам тоже сделали плохо", вау как класно. А в нем уже совсем потерялась изначальная цель - сделать не плохо а чтоб люди вернулись\вышли из тени, а это ж совсем разные задачи, а Карнеги они видимо не читали который говорил "когда я иду на рыбалку я беру червей хотя сам люблю клубнику" в смысле эмоции про справедливость могут не играть на трезвый расчет выполнения задачи
katso
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 01:56

  Water написав:Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.

https://weukraine.tv/exclusive/u-rosija ... g_rewarded

Україна перемагає у ракетно-дроновій війні, ППО Росії у стані хаосу, – The Telegraph
https://24tv.ua/viyna-ukrayini-kiyiv-us ... i_n2560235
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:27

  Xenon написав:— сообщил президент Украины Зеленский в интервью Reuters
По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение а после того проинформировать об этом Россию.




Походу у зе и ху один кукловод. с 2:19
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 07:57

Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:21

  Vadim_ написав:
  Xenon написав:— сообщил президент Украины Зеленский в интервью Reuters
По его словам, замысел состоит в том, чтобы выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, которые выносят на обсуждение а после того проинформировать об этом Россию.




Походу у зе и ху один кукловод. с 2:19

Багатий тато - бідний тато. (с)
Там навіть про Бретонвудську систему.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:21

  Ukrainian написав:
  Water написав:Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.

https://weukraine.tv/exclusive/u-rosija ... g_rewarded

Україна перемагає у ракетно-дроновій війні, ППО Росії у стані хаосу, – The Telegraph
https://24tv.ua/viyna-ukrayini-kiyiv-us ... i_n2560235

Перевага в дронах у 10 разів, артилерії - вже більш ніж в 10, авіація, техніка... - тотальна перевага майже у всіх засобах ураження, але "ми перемагаємо" і "у нас значно менше втрат". Диво дивне або когось мають за лохів.
Що буде, якщо впремося з перемовинами - здогадаєтесь? Підкажу, в кінці кінців "сойдемся по сєрєдінє".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

просто в существует две параллельные (непересекающиеся) вселенные, одна в украинском информационном пространстве, другая на нуле
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:31

  Schmit написав:"сойдемся по сєрєдінє".

в контексті подій останніх років ця фраза набула певного змісту,

ЛБ і ПБ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський запідозрив генералів і регіональне керівництво в брехні про стан справ на фронті, — The Economist

Хоча ЗСУ і вдалося зупинити просування російських військ на Харківщині, залишилися питання, чому армії РФ вдалося так легко прорвати оборону на кордоні.

Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський уже почав підозрювати, що не отримує всієї інформації з фронту.

Командир спецназу Денис Ярославський в інтерв’ю The Economist розповів, що першої лінії фортифікацій просто не було, що дозволило російським військам швидко просунутися:

Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують інформацію, що надходить до Києва, про свої провали в управлінні… Вони створюють президенту паралельну реальність, яка не відповідає подіям у реальному секторі.

Ярославський попередив, що якщо на Сумщині такий же стан справ з оборонними позиціями, як і на Харківщині, то слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян — оскільки там буде наступна хвиля наступу

Подозревака)
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:41

  fler написав:Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?

Звідки інфо?
Investor_K
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