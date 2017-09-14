Water написав:Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.
Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.
Щось він дискредитує Головнокомандуючого, бо дають дрони в рамках 1 млн. дронів (на середину року поставлено 500 000 дронів від держави) + ще волонтери дають багато дронів (спільнота Стерненка по 1000 дронів в день поставляє).
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 22 тра, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Зеленський запідозрив генералів і регіональне керівництво в брехні про стан справ на фронті, — The Economist
Хоча ЗСУ і вдалося зупинити просування російських військ на Харківщині, залишилися питання, чому армії РФ вдалося так легко прорвати оборону на кордоні.
Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський уже почав підозрювати, що не отримує всієї інформації з фронту.
Командир спецназу Денис Ярославський в інтерв’ю The Economist розповів, що першої лінії фортифікацій просто не було, що дозволило російським військам швидко просунутися:
Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують інформацію, що надходить до Києва, про свої провали в управлінні… Вони створюють президенту паралельну реальність, яка не відповідає подіям у реальному секторі.
Ярославський попередив, що якщо на Сумщині такий же стан справ з оборонними позиціями, як і на Харківщині, то слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян — оскільки там буде наступна хвиля наступу
Подозревака)
Царь хароший, боярє плохія. Моделі управління Україною з точки зору Макіавеллі: Пасіка, паханат, ЧЄЛ: вибирай любу, Д - демократія.
Бетон написав:Зеленський запідозрив генералів і регіональне керівництво в брехні про стан справ на фронті, — The Economist
Хоча ЗСУ і вдалося зупинити просування російських військ на Харківщині, залишилися питання, чому армії РФ вдалося так легко прорвати оборону на кордоні.
Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський уже почав підозрювати, що не отримує всієї інформації з фронту.
Командир спецназу Денис Ярославський в інтерв’ю The Economist розповів, що першої лінії фортифікацій просто не було, що дозволило російським військам швидко просунутися:
Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують інформацію, що надходить до Києва, про свої провали в управлінні… Вони створюють президенту паралельну реальність, яка не відповідає подіям у реальному секторі.
Ярославський попередив, що якщо на Сумщині такий же стан справ з оборонними позиціями, як і на Харківщині, то слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян — оскільки там буде наступна хвиля наступу
Подозревака)
Царь хароший, боярє плохія. Моделі управління Україною з точки зору Макіавеллі: Пасіка, паханат, ЧЄЛ: вибирай любу, Д - демократія.
При наявності доступу в інтернет, важко повірити, що зезидент не володіє інформацією, яку повідомляють військові в тг та інших ресурсах. Всі ці начебто провтики ОВА чи військового керівництва, насправді заплановані акції по особистому збагаченню чи саботажу та зрадництву. Якщо нема реакції (вироків суду, покарань, чи навіть позасудових страт, а максимум - відсторонено та випущено під заставу) при всій повноті влади, яку зе сконцентрував у своїв руках, то можна зробити висновок, що зезидент особисто від цього отримує відсоток.
BIGor написав:Щось він дискредитує Головнокомандуючого, бо дають дрони в рамках 1 млн. дронів (на середину року поставлено 500 000 дронів від держави) + ще волонтери дають багато дронів (спільнота Стерненка по 1000 дронів в день поставляє).
Військові з різних напрямків повідомляють інше: працюють лише з волонтерськими дронами, чи придбаними самостійно. Лише від одних почув, хто зараз у самому п*здорезі, що отримали спочатку року партію у 200 штук ФПВ. Недарма "порохоскот" вимагає створити слідчу комісію по уріпленнях та дронах, бо мільярди попиляні. І якщо зеленим нема чого ховати, то незрозумілий опір з їх боку.