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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 829882998300830183028303>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:может вообще распустить раду и суды, ТЦК прекрасно справится без них. И откуда цифра 59,5 тис. грн. Вроде 25 был максимум?

Та лишити трійки, вони і будуть вирішувати, нащо паритись? Офіс простих рішень (С).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:56

  Water написав:Військовослужбовці армії рф мають суттєву перевагу у кількості безпілотних систем, дронові запаси ворога перевищують українські у 10 разів. Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

Окрім того, противник також працює над покращення своїх безпілотників різних типів, включно з FPV та "Ланцетами", для того, щоб обходити українські РЕБи.

https://weukraine.tv/exclusive/u-rosija ... g_rewarded

Щось він дискредитує Головнокомандуючого, бо дають дрони в рамках 1 млн. дронів (на середину року поставлено 500 000 дронів від держави) + ще волонтери дають багато дронів (спільнота Стерненка по 1000 дронів в день поставляє).
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 22 тра, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:58

старик детроид в последнее время очень адекватные посты пишет, может где то копирует хз, но аж обидно так как добавить нечего.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:58

  Бетон написав:Зеленський запідозрив генералів і регіональне керівництво в брехні про стан справ на фронті, — The Economist

Хоча ЗСУ і вдалося зупинити просування російських військ на Харківщині, залишилися питання, чому армії РФ вдалося так легко прорвати оборону на кордоні.

Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський уже почав підозрювати, що не отримує всієї інформації з фронту.

Командир спецназу Денис Ярославський в інтерв’ю The Economist розповів, що першої лінії фортифікацій просто не було, що дозволило російським військам швидко просунутися:

Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують інформацію, що надходить до Києва, про свої провали в управлінні… Вони створюють президенту паралельну реальність, яка не відповідає подіям у реальному секторі.

Ярославський попередив, що якщо на Сумщині такий же стан справ з оборонними позиціями, як і на Харківщині, то слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян — оскільки там буде наступна хвиля наступу

Подозревака)

Царь хароший, боярє плохія.
Моделі управління Україною з точки зору Макіавеллі: Пасіка, паханат, ЧЄЛ: вибирай любу, Д - демократія.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:04


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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Результаты правления найвеличнішого:

Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:15

  flyman написав:
  Бетон написав:Зеленський запідозрив генералів і регіональне керівництво в брехні про стан справ на фронті, — The Economist

Хоча ЗСУ і вдалося зупинити просування російських військ на Харківщині, залишилися питання, чому армії РФ вдалося так легко прорвати оборону на кордоні.

Бійці на передовій звинувачують у саботажі та прикрашанні дійсності місцеву владу, яка за півтора року не побудувала мінні загородження та оборонні споруди. За словами одного з урядовців, Володимир Зеленський уже почав підозрювати, що не отримує всієї інформації з фронту.

Командир спецназу Денис Ярославський в інтерв’ю The Economist розповів, що першої лінії фортифікацій просто не було, що дозволило російським військам швидко просунутися:

Українська державна модель управління на регіональному рівні нічим не відрізняється від російської. Керівники на місцях приховують інформацію, що надходить до Києва, про свої провали в управлінні… Вони створюють президенту паралельну реальність, яка не відповідає подіям у реальному секторі.

Ярославський попередив, що якщо на Сумщині такий же стан справ з оборонними позиціями, як і на Харківщині, то слід очікувати такого ж стрімкого просування росіян — оскільки там буде наступна хвиля наступу

Подозревака)

Царь хароший, боярє плохія.
Моделі управління Україною з точки зору Макіавеллі: Пасіка, паханат, ЧЄЛ: вибирай любу, Д - демократія.

При наявності доступу в інтернет, важко повірити, що зезидент не володіє інформацією, яку повідомляють військові в тг та інших ресурсах. Всі ці начебто провтики ОВА чи військового керівництва, насправді заплановані акції по особистому збагаченню чи саботажу та зрадництву. Якщо нема реакції (вироків суду, покарань, чи навіть позасудових страт, а максимум - відсторонено та випущено під заставу) при всій повноті влади, яку зе сконцентрував у своїв руках, то можна зробити висновок, що зезидент особисто від цього отримує відсоток.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:16

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:19

  BIGor написав:Щось він дискредитує Головнокомандуючого, бо дають дрони в рамках 1 млн. дронів (на середину року поставлено 500 000 дронів від держави) + ще волонтери дають багато дронів (спільнота Стерненка по 1000 дронів в день поставляє).

Військові з різних напрямків повідомляють інше: працюють лише з волонтерськими дронами, чи придбаними самостійно. Лише від одних почув, хто зараз у самому п*здорезі, що отримали спочатку року партію у 200 штук ФПВ.
Недарма "порохоскот" вимагає створити слідчу комісію по уріпленнях та дронах, бо мільярди попиляні. І якщо зеленим нема чого ховати, то незрозумілий опір з їх боку.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:22

  Бетон написав:Результаты правления найвеличнішого:

Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи

73% кажуть що треба продовжувати
flyman
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  #<1 ... 829882998300830183028303>
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