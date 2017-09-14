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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82998300830183028303>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:24

  flyman написав:
  Бетон написав:Результаты правления найвеличнішого:

Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи

73% кажуть що треба продовжувати

Дайтє єму ещьо сто днєй
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:24

  fler написав:Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?

Серіал Madam Secretary
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:27

  Бетон написав:Результаты правления найвеличнішого:

Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи


Це ще квіточки,як написав Віталій, цукерки закінчилися - залишився батюг
sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:29

  whois2010 написав:висновок, що зезидент особисто від цього отримує

Що він отримує не отримує матеріально - це можна лише здогадуватися.

А от фактично можна побачити який вибір робить президент: на кого владі (йому) спиратися -- на тих, хто отримує щось від зашкварів, чи на тих, хто невдоволений та потрепає від отих зашкварів.
Він обирає перших.
А чому - хз.
Причин може бути купа. І кожна сама окремо може бути вирішальною.
Тут тільки інсайд потрібен.

А те, що все він чудово знає, безспорно. Оте інтерв'ю, де він поцапався з Бутусовим, показало, що з розумом в нього все Ок.
Образ лише маска.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:37

  sens написав:Віталій, цукерки закінчилися - залишився батюг

Подивимось.
Для створення діючого батога диктатори витрачають роки...

Поки є лише ілюзія його наявності.
Тому в нас суворість покарання стикається-компенсується фактичним невиконанням.
Ну і з усіх щилин наслідки примусу почнуть лізти. Це теж проблема.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:38

  detroytred написав:Для створення діючого батога диктатори витрачають роки...
это система круговой поруки щедро финансируемая из бюджета. Пока парадигма такая, 1й сорт защищает власть от 2го и 3го. А 2й и 3й сорт защищают 1й от русни.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 09:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:38

  sens написав:
  Бетон написав:Результаты правления найвеличнішого:

Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи


Це ще квіточки,як написав Віталій, цукерки закінчилися - залишився батюг

Не впевнений, що цей батог є. Зара ігнорують наявність десятків тисяч СЗЧ, бо не мають адмінресурсу для роботи з ними. Ще додайте хоча б 200-400 тис ухилянтів. Гадаєте, система прожує це?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:40

  whois2010 написав:що цей батог є.
имхо включился последний возможный рычаг - запугивание. Далее верховный жрец должен сказать "вы все предатели я от вас ухожу". Возможно Блинкен и приезжал поговорить на эту тему.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:42

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:що цей батог є.
имхо включился последний возможный рычаг - запугивание. Далее верховный жрец должен сказать "вы все предатели я от вас ухожу"

Це агонія. Криза влади, державності, законів. Весільні фотографи машуть чєпчіками, флер їх захищає, по зелемарафону броня крєпка і супостат бєжіт
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:43

  detroytred написав:Яку він в очі не бачив.
ещё есть эмпирические методы и даже шариков может со временем в них продвинуться. Не нужно на человеке ставить крест до его смерти.
vitaliiangel
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