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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:44
fler написав:
Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?
Якось ви дуже нагадуєте учётку яка і досі повинна комусь тут пляшку віскаря
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:48
по сути количество добровольцев и есть реальный рейтинг власти. иначе получается шизофрения, власть поддерживаю но воевать за неё не пойду. В чём тогда поддержка?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 тра, 2024 09:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:48
whois2010 написав: sens написав: Бетон написав:
Результаты правления найвеличнішого:
Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи
Це ще квіточки,як написав Віталій, цукерки закінчилися - залишився батюг
Не впевнений, що цей батог є. Зара ігнорують наявність десятків тисяч СЗЧ, бо не мають адмінресурсу для роботи з ними. Ще додайте хоча б 200-400 тис ухилянтів. Гадаєте, система прожує це?
Якщо заброньовані не зможуть виловити 100000 СЗЧ та(або) 200000-400000 умовно ухилянтів,то системі у вигляді порятунку знадобиться використання свого власного ресурсу - заброньовані почнуть діяти як звичайні військові ( інші умови ) , цей варіант в цьому році не менш можливий ніж,як досить раптово зникають посадові особи країни Іран ,яка не доведено допомагала країні агресору .
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:53
vitaliiangel написав: whois2010 написав:
що цей батог є.
имхо включился последний возможный рычаг - запугивание. Далее верховный жрец должен сказать "вы все предатели я от вас ухожу". Возможно Блинкен и приезжал поговорить на эту тему.
доволі не випадково виглядає смерть посадових осіб з Ірана - якщо це тіж особи що знищили Пригожина ,це питання "чому?", якщо захід втрутився - можливо щось більше серйозніше могло статися.
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3
Додано: Сер 22 тра, 2024 09:56
sens написав: Бетон написав:
Результаты правления найвеличнішого:
Мінус 12..13 мільонів враховуючи ковід, війну, біженців в рф та Європу
Так дегжать тавагищи
Це ще квіточки,як написав Віталій, цукерки закінчилися - залишився батю
г
БатІг
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:57
vitaliiangel написав:
по сути количество добровольцев и есть реальный рейтинг власти. иначе получается шизофрения, власть поддерживаю но воевать за неё не пойду. В чём тогда поддержка?
Один корисний ідот заявив що з добровольцями швах...
Інші пробують розігнати на цій тупій заявці хвилю..
Пробую пояснити на цифрах
Лютий 2022 року - ЗСУ=300 000
серпень 2022 року -ЗСУ=1 000 000
6 місяців + 700 000 - місця заповнені, як і будь-де не на 100% штату, потреба в 3000 мобілізованих(добровольців) в день - просто відсутня.
Між серпнем 2022 і серпнем 2023 якихось страшилок про ТЦК ніхто не чув і не бачив
друга половина 2023 року
Влада робить помилку і пробує вбити клин між суспільством і ЗСУ щоб нівелювати політичний вплив того ж Залужного
Це їй вдається шляхом розкрутки страшилок про ТЦК....свого вона частково досягає, але виявляється що якщо в 2022-2023 вона могла при бажанні мобілізувати 3000 в добу, в 2024 їй слабо вдається мобілізовувати 3000 в місяць...
І це проблема..яка має дві складові
а - потреба в 3000 в добу-зникла
б- добрати 500 в добу ЗСУ вдається
Але на прикладі 3000 більше від 500 в 6 разів - корисні ідіоти , закочують очі до неба з крокодилячими сльозами лементують про
всьо пропало...
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budivelnik
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:06
budivelnik написав: vitaliiangel написав:
по сути количество добровольцев и есть реальный рейтинг власти. иначе получается шизофрения, власть поддерживаю но воевать за неё не пойду. В чём тогда поддержка?
Один корисний ідот заявив що з добровольцями швах...
Інші пробують розігнати на цій тупій заявці хвилю..
Пробую пояснити на цифрах
Лютий 2022 року - ЗСУ=300 000
серпень 2022 року -ЗСУ=1 000 000
6 місяців + 700 000 - місця заповнені, як і будь-де не на 100% штату, потреба в 3000 мобілізованих(добровольців) в день - просто відсутня.
Між серпнем 2022 і серпнем 2023 якихось страшилок про ТЦК ніхто не чув і не бачив
друга половина 2023 року
Влада робить помилку і пробує вбити клин між суспільством і ЗСУ щоб нівелювати політичний вплив того ж Залужного
Це їй вдається шляхом розкрутки страшилок про ТЦК....свого вона частково досягає, але виявляється що якщо в 2022-2023 вона могла при бажанні мобілізувати 3000 в добу, в 2024 їй слабо вдається мобілізовувати 3000 в місяць...
І це проблема..яка має дві складові
а - потреба в 3000 в добу-зникла
б- добрати 500 в добу ЗСУ вдається
Але на прикладі 3000 більше від 500 в 6 разів - корисні ідіоти , закочують очі до неба з крокодилячими сльозами лементують про
всьо пропало...
І тому бусифіцирують тощо недобровольців, кривих, косих.
Вводять жорсткіші покарання.
Хоча добровільців вистачає. Критичної нестачі особового складу у війську нема.
Тобі самому не смішно?
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detroytred
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:07
whois2010 написав:
Не впевнений, що цей батог є. Зара ігнорують наявність десятків тисяч СЗЧ, бо не мають адмінресурсу для роботи з ними. Ще додайте хоча б 200-400 тис ухилянтів. Гадаєте, система прожує це?
теж цікаво.
з одного боку є готові біля 100тис СЗЧ які вже на гачку (пройдено ВЛК, складена присяга, більшість побували в зоні БД), на яких є більший вплив і покарання може бути більшим.
Але замість журавлів в руках, шукають синиць в небі
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:11
detroytred написав: budivelnik написав: vitaliiangel написав:
по сути количество добровольцев и есть реальный рейтинг власти. иначе получается шизофрения, власть поддерживаю но воевать за неё не пойду. В чём тогда поддержка?
Один корисний ідот заявив що з добровольцями швах...
Інші пробують розігнати на цій тупій заявці хвилю..
Пробую пояснити на цифрах
Лютий 2022 року - ЗСУ=300 000
серпень 2022 року -ЗСУ=1 000 000
6 місяців + 700 000 - місця заповнені, як і будь-де не на 100% штату, потреба в 3000 мобілізованих(добровольців) в день - просто відсутня.
Між серпнем 2022 і серпнем 2023 якихось страшилок про ТЦК ніхто не чув і не бачив
друга половина 2023 року
Влада робить помилку і пробує вбити клин між суспільством і ЗСУ щоб нівелювати політичний вплив того ж Залужного
Це їй вдається шляхом розкрутки страшилок про ТЦК....свого вона частково досягає, але виявляється що якщо в 2022-2023 вона могла при бажанні мобілізувати 3000 в добу, в 2024 їй слабо вдається мобілізовувати 3000 в місяць...
І це проблема..яка має дві складові
а - потреба в 3000 в добу-зникла
б- добрати 500 в добу ЗСУ вдається
Але на прикладі 3000 більше від 500 в 6 разів - корисні ідіоти , закочують очі до неба з крокодилячими сльозами лементують про
всьо пропало...
І тому бусифіцирують тощо недобровольців, кривих, косих.
Вводять жорсткіші покарання.
Хоча добровільців вистачає. Критичної нестачі особового складу у війську нема.
Тобі самому не смішно?
1 Те що з 20 000 в місяць - бусифікували 1%....-це і є підстава стати корисним ідіотом?
2 Те що в Україні в 2023 році сталось 23600 ДТП в якій загинуло 3030 осіб - це підстава накласти анафему на транспортні засоби?
Бо кількість загиблих становить 13%..а не 1% як при Бусифікації...
ПС
Вчора спілкувався з військовими
Висновки з спілкування
В останніх два місяці різко зменшились втрати і надходження поранених в госпіталя
Закон про мобілізацію потрібен виключно для того щоб мати уявлення НА МАЙБУТНЄ який у нас ресурс
Критична нестача в тих підрозділах в яких командирів треба гнати сраною мітлою
це не мої слова-це військові.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 22 тра, 2024 10:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:12
budivelnik написав:
Між серпнем 2022 і серпнем 2023 якихось страшилок про ТЦК ніхто не чув і не бачив друга половина 2023 року
Та ну, саме тому із Закарпаття вже в травні-червні 2022 тікали ВПО, яких масово мобілізовували, бусифіковували і роздавали повістки на кожному кроці...
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