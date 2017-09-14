Додано: Сер 22 тра, 2024 10:20

fler написав: Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно? Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?

Почерк российский этих всех убийств. И чтобы там СМИ не вбрасывали нынешний кремль должен быть первый на подозрении.Вспомним обезглавливание всего руководства Польши путем авиакатастрофы. Когда слышишь о таком проколе польской службы безопасности, допустившей преступную концентрацию руководителей высшего звена экономически успешной Польши в одном самолете, который летел за рубеж в неоднозначную страну, виновную ранее в тайном расстреле большого числа польских военнопленных, то ничего другого кроме предательства этой службы в голову не приходит. А так подкупить службу безопасности Польши может лишь страна, имеющая более мощную во всех смыслах службу безопасности.в какой стране на сегодня самые сильные службы внутренней безопасности и внешней разведки, которые способны провести обезглавливание руководства целой страны, вероятно владеющей ядерным оружием? Перечень таких стран невелик. Это росия, Англия, США и притянем за уши сюда Израиль.1. Израиль после непосредственного нанесения обстрелов его территорий со стороны Ирана естественно уже не питает сомнений, что вся тактическая инициатива нынешнего нападения на Израиль исходила из Ирана, не смотря на то, что хрупкая бедная Палестина формально сделала первый удар. Хватит ли у Израиля сил нанести два последовательных таких удара по руководству Ирана? Сомневаюсь немного. Сомнения основаны на том, что служба безопасности Израиля прощелкала момент нападения на Израиль со стороны Палестины. Расслабились, не учли стратегических движений в мире.2. США находится на такой ступени своего развития, что в состоянии понять преимущества своих экономических побед в области свободной торговли над любыми военными победами других стран, сопровождающимися потерей людских и других ресурсов. Военного присутствия США в Персидском заливе оказалось вполне достаточно чтобы утихомирить Иранского агрессора. Не было смысла в убийстве для США. Потому что Иран как был в сфере деятельности росии, так и остался.3. Англия не озвучивает никаких своих интересов в Иране. Не было явного смысла в убийстве для Англии. Потому что Иран как был в сфере деятельности росии, так и остался.4. росия имела огромные интересы в Иране. росия помогала Ирану в вопросах ядерной энергетики, ядерного вооружения и делала это как инвестицию в будущее в вопросах блокирования строительства конкурирующих газопроводов для Газпрома как через Иран из Туркменистана, так и через ближневосточные страны из Катара. Когда росия начала непосредственную военную агрессию против Украины и США начали выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму возникла потребность в какой-то момент отвлечь внимание США и других союзников от Украины за счет развязывания нового военного конфликта на Ближнем Востоке. Это давало шансы на уменьшение помощи и завершения войны в Украине быстрой победой для росии.Иран в лице погибшего президента выполнил волю путина и осуществил несколько ракетных обстрелов Израиля. Но сделал это не так масштабно как рассчитывали в росии и как пытались вещать заранее подготовленные к такому событию россми. Причина - отставание в технологичности ракетных вооружениях по сравнению с американскими, которые стоят на защите Израиля. Как итог большая война, похожая на третью мировую, не получилась.И естественно нужно сразу же зачищать концы чтобы еще пожить. Ведь одно дело быть обвиненным в развязывании условной военной операции и совсем другое дело в попытке развязать третью мировую войну. Чтобы этого избежать нужно убрать ключевых свидетелей на высоких государственных должностях в Иране, коими и были все погибшие. А так как на польский сценарий авиаперелета все в Иране не купились, то оставшихся некупившихся добивают без заумных сценариев.