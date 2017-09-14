M-Audio написав:Видя отсутствие реакции Запада на беспредел с паспортами, решили, что тормоза теперь вообще не нужны. А реакция Запада просто обязана была быть, на самом деле. Потому что эти решения затрагивают взаимоотношения не только внутри Украины, но и в других странах тоже. ..Я наивно полагал, что такие головняки никому не нужны, поэтому украинских чиновников быстро поставят на место, но все как в рот воды набрали.
Ха-ха, з якого переляку ЄС має "стріляти собі в ногу"? Вони чудово розуміють, що Україна зараз їх захищає, виступає гарантом їх безпеки. Прихисток ухилянтів з України зменшує шанси на тривалий захист і збільшує шанси, що країнам ЄС доведеться надсилати своїх військових в Україну. Тобто вибір: повернути ухилянтів в Україну чи відправити на війну в Україну громадян ЄС? Вгадайте з трьох разів, що вони оберуть.
Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну... Не очень красивый показатель для молодёжи.
mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну... Не очень красивый показатель для молодёжи.
сейчас семья и беременность что-то типа бронхита, надо перетерпеть и всё наладится.
mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну... Не очень красивый показатель для молодёжи.
Можна з іншого боку - Головне - функція. Функцію виконує й молодець.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 тра, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Если воевать уже некому или не хотят, то значит всё - приехали... Какие наступления и терит. 91г., если нет людей, а если и набирают то с плёткой и насильно. Ещё пару заходов с плётками и тогда только - расстрел на месте, кто не захочет добровольно прийти в ТЦК.
Скажений принтер-Кабмін своєю постановою вимагає щоб роботодавець видавав повістки своїм працівникам. + Направляв на ВЛК і оперативно направляв списки хто відмовляється проходити ВЛК і звільнився з роботи. Шах і мат терпілам. Я вже писав що в нас тут в місті так вже наловили хом'яків яких прислали в тцк списком з підприємства. І поїхали на навчальний центр. Слава Героям. Будуть усі пам'ятати. Але це не точно. (У відпустці відпочиваю, не здивуюсь що скинуть з роботи на вайбер список кому на м'ясо явиться в тцк).
mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну... Не очень красивый показатель для молодёжи.
шо можуть зробити батьки коли доросла дочка не ночує дома? Гроші на морозиво перестати давати? Не треба міряти своєю елойською міркою молодьож. Шо странного в бєрємєнності на війні? Те що лишила 4 місячну дитину і вернулась те ще можно засудити. А так... своїх дочок звичайно б старався одрадити, но не привяжеш же дорослу людину до батереї. Було б достатньо чоловіків то гнати б їх треба по домам щоб стояли бєрємєнні босі коло плити а навколо діти сопляві
Letusrock написав:знову цифри від балди? скоріше навпаки - 1% небусифіковані Всі мобілізовані (після 2022) яких я знаю пройшли через бусик, крім 2-3 що вже були на гачку в ТЦК. Наприклад помер інвалід за яким здійснювався догляд і т.д.
З обох боків % від балди. В мене враження, що бусифікованих не так то й багато. Серед моїх знайомих: із сіл значно більшість пішли просто по повістці, а в місті - тих, кого при оформленні відстрочки/броні в ТЦК обманули і ті "просто підписались" не там, де треба.
Banderlog написав:шо можуть зробити батьки коли доросла дочка не ночує дома?
Если ума нет не у родителей не у дочки, то ????. Сейчас 18 летняя молодёжь с мозгами стараются себя на ноги поставить до 30-33 лет, а уж потом обзаводится детьми, что бы ребёнок не голым по квартире бегал, а жил в достатке и не нуждался в помощи от гос-ва.
Игорь Алексеевич написав:что бы ребёнок не голым по квартире бегал, а жил в достатке и не нуждался в помощи от гос-ва.
сейчас ребенок глава семьи. у знакомой 3е детей. утром она их развозит по школам в обед забирает, везёт покормить потом одну на танцы, других тоже на какие-то кружки, бассейны. Вечером делает с ними домашнее задание. Отдельня тема шоппинг, потратить на детей 20 тыс за выходные - обычное дело.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.