Ребёнок смотрит на своих родителей. Если нормальная семья и дети видят как работает бизнес в семье, то и сами начинают вникать в работу. Им не до детей в 18лет, они стремятся заработать свой личный капитал. А если пивусик, гы...гы... га...га...га на лавочках, то и дети начинают вести такую жизнь.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 22 тра, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Ребёнок смотрит на своих родителей. Если нормальная семья и дети видят как работает бизнес в семье, то и сами начинают вникать в работу. А если пивусик, гы...гы... га...га...га на лавочках, то и дети начинают вести такую жизнь.((
дети видят как оба родителя с утра до ночи впахивают на работе и вообще не хотят работать. Не надо думать, что все дети дурные. Быть как родители уже лет 40 как не в моде. Благодаря сми и интернету можно подыскать более привлекательные примеры. Поэтому впервые за миллионы лет почти до нуля упал авторитет родителей, бабушек и дедушек.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:Ребёнок смотрит на своих родителей. Если нормальная семья и дети видят как работает бизнес в семье, то и сами начинают вникать в работу. А если пивусик, гы...гы... га...га...га на лавочках, то и дети начинают вести такую жизнь.((
Только выходит как то не так как вы пишите. Те кто сделал крупный бизнесс и в последствии хотят передать этот бизнесс детям - зачастую сталкиваются с тем, что дети не хотят этот бизнесс, а хотят гы-гы-га-га и кокс на островах.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:что бы ребёнок не голым по квартире бегал, а жил в достатке и не нуждался в помощи от гос-ва.
сейчас ребенок глава семьи. у знакомой 3е детей. утром она их развозит по школам в обед забирает, везёт покормить потом одну на танцы, других тоже на какие-то кружки, бассейны. Вечером делает с ними домашнее задание. Отдельня тема шоппинг, потратить на детей 20 тыс за выходные - обычное дело.
Хто ж проти, якщо батько забезпечує свою дружину та дітей?! Чи багато чоловіків дають жінкам "20 тис за вихідні" лише на дітей? Звідси і маємо відповідну народжуваність.
fler написав:Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?
Припускаю, що Раісі вбив таки туман. Пілоти не ризикнули сказати, що погода нельотна, і треба чекати. А всі наступні вбивства, якщо вони є/будуть - це вже боротьба за його місце. Якби реально хтось хотів обезголовлювати Іран - то валили б старого попа для початку.
fler написав:Хто ж проти, якщо батько забезпечує свою дружину та дітей?! Чи багато чоловіків дають жінкам "20 тис за вихідні" лише на дітей? Звідси і маємо відповідну народжуваність.
Тама цей, кілька десятків років тому жінки захотіли рівні права... А теперь оруть - ало, чоловік не забезпечує та не дає 20К\міс на ноготочкі )))
Флер, у Швеціях, ну це те, на що ви клипаєте коли кажете про напрямок руху держави - чоловік та жінка мають окреми рахунки, доходи. Та скидаються на їжу\хату... І це для них цілком ОК... А для постсовкових дівчат - та ні, не може так бути, чоловік повинен )))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 12:23, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Не зрозуміла, шо не так? Дроноводи (підрозділи) є мабуть вже у всіх бригадах (їх створення десь з лютого і почалося, зараз тільки масштабується кількість), забезпечені беспілотниками, тренувальними кімнатами (мають обладнання, на якому навчаються "літати"). Звісно, є речі, яких їм не вистачає та вони це замовляють через волонтерів, але то у всіх так, завжди чогось не вистачає.
Блін, я не розумію, хто ви. Явно не математик, не юрист і не політолог. Стверджуєте, що не домогосподарка... Створення сил безпілотних операцій навіть не почалося. Те, що відбувається - це по інерції те, що почалося минулого року і не більше...