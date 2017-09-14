цивилизация движется к такой модели семьи, в которой только один родитель. Результат эмансипации. "Гордая и независимая" обречена на одиночество.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 12:23
цивилизация движется к такой модели семьи, в которой только один родитель. Результат эмансипации. "Гордая и независимая" обречена на одиночество.
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я про таких и пишу, лавочка, пивусик. Кто работает своими мозгами, то им не до пелёнок и кухаркой на кухне.
А если без мозгов, но с хорошей фигурой, то ей тоже не до пелёнок. У неё день расписан по минутам - утром кофе, трен. зал, спа салон, маникюр и вечером ужин в кафе. Мужику такая фифа тоже нужна без пелёнок хотя бы до 25-30 лет
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та не. Много рожают для себя. И тянут. При чем успешно. И ничего в єтом страшного нет.
Но в целом - мужиков меньше чем баб. А в УА и рашке - тем более. Так что тут тоже плюсы есть для М пола Будем как 1-й сорт в окружении баб ))) Ну те, кто выживут\ухилятся
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:27
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:29
я всегда говорил у снижения рождаемости не экономические, а социально-психологические причины. С детьми проблемно менять мужа раз в год. Кстати зачем столько салонов красоты и фитнесс клубов? Через каждые 100 метров.
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:30
Дурне це діло коли з мозгами. На все свій час. Потом в 30 -33 з купою болячок од возрастних до статевих од зміни партнерів до 30 років начинають за діти думати. А вже багато кому й піздно. І скільки вона нарожає ? Як в 33 почне? 3 зможе?
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну и что с ней делать через 20-30 лет, если она без мозгов? А когда ей стукнет за 50 то все те ваши тренировки и фитнесы не особо то от морщин и помогут...
Сколько раз Джоли была замужем? Сколько раз за мужем была Дженифер Лопез? Вроде и с деньгами, вроде и не дуры, но ваша теория тут не срабатывает. Видимо кроме штукатурки сисек и попки есть шото исчо.
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:34
я имел в виду под "гордая и независимая" что она же мать одиночка. Может и неплохо и такая модель общества экономически более гибкая. Идёт глобальная смена ценностей с "сельских" на "городские" с "семейных" на "личностно-ориентированные" (эгоцентричые).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:35
Показовий приклад.
Абсолютно протилежне бачення.
Дивитеся обидва на одне і теж, а бачите різне.
І аргументів кожен купу може навести.
Будівельник знайшов просте рішення -- в кого більше досягнення, той і правий.
Можете мірятись хоч в гривнях, хоч у який % входите.
А ліпше зверніться прям до нього. Він поперед вас обох по всім показникам -- вкаже об'єктивно і підтвердить єралашиком.
А якщо серйозно, то й справді: от Флер має свої обгрунтування (зі своїх висот)), ви з місця подій свої ---- і кому з вас повірити?
Якщо самому не хочеться копатися, розбиратися в питанні.
Поки на вашому боці аргумент -- ота волонтерка Марія -цька (точно спец в даній сфері) теж наголошує на паганому стані по дронах. Голосить і стукає в усі барабани.
Додано: Сер 22 тра, 2024 12:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Европа и Америка в 33-35 только думают про детей. У них вначале - работа и становление на ноги. Это у нас при совке говорили - если девушка не выйдет замуж до 20 то уже считалась старой клячей. У нас сейчас молодёжь у которой хороший бизнес не страдают - жить без детей. Будут деньги, значит можно рожать и в 40.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 22 тра, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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