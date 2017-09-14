Додано: Сер 22 тра, 2024 12:32

Игорь Алексеевич написав: А если без мозгов, но с хорошей фигурой, то ей тоже не до пелёнок. У неё день расписан по минутам - утром кофе, трен. зал, спа салон, маникюр и вечером ужин в кафе. Мужику такая фифа тоже нужна без пелёнок хотя бы до 25-30 лет А если без мозгов, но с хорошей фигурой, то ей тоже не до пелёнок. У неё день расписан по минутам - утром кофе, трен. зал, спа салон, маникюр и вечером ужин в кафе. Мужику такая фифа тоже нужна без пелёнок хотя бы до 25-30 лет

Ну и что с ней делать через 20-30 лет, если она без мозгов? А когда ей стукнет за 50 то все те ваши тренировки и фитнесы не особо то от морщин и помогут...Сколько раз Джоли была замужем? Сколько раз за мужем была Дженифер Лопез? Вроде и с деньгами, вроде и не дуры, но ваша теория тут не срабатывает. Видимо кроме штукатурки сисек и попки есть шото исчо.