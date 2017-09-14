vitaliiangel написав:я всегда говорил у снижения рождаемости не экономические, а социально-психологические причины.
Да ну. Как раз таки экономические. Одеть\обуть. Дать образование. 100 лет назад куча детей - это твоя пенсия. Потому как они на поле будут пшеницу сеять и коня запрягать. При этом ели они с того же поля и одежки друг за другом носили. Ну и болячки всякие косили не плохо, хорошо если из 10 детей до 40 дотянет 5. А сейчас - увы. Те кто с деньгами вполне рожают и 2 и 3. Порошенко, Онистрат. Даже у Зе.
vitaliiangel написав:Идёт глобальная смена ценностей с "сельских" на "городские" с "семейных" на "личностно-ориентированные" (эгоцентричые).
Так и я ж про это. В урбане держать много детей - бессмысленно для держателя. А вот раба вырастить для царей - это да.
vitaliiangel написав:посмотрите какие страны в топе по рождаемости.
Вы прочитали весь пост? Или только часть? Я там как раз про поля и коней говорил. А когда приходит цивилизация - то цели становятся другими. Поля сеять не нужно, болячки потомство не косят. Чтобы выжить - нужно образование и работа. Вот и выходит, что вырастить потомство, которое будет конкурентноспособно на рынке в цивилизации - дорого.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:Ну и что с ней делать через 20-30 лет, если она без мозгов?
Кто с попкой, то те знают себе цену. И в 50 выглядят как 25 летние. А кто нарожал в 18 и постоянно с пелёнками возился, без СПА салонов, без маникюра, то в 50 выглядят на все 70, зато с дачей и помидорчиками с грядки, но с болячками, на которые нет денег на лечение
я имел в виду под "гордая и независимая" что она же мать одиночка. Может и неплохо и такая модель общества экономически более гибкая. Идёт глобальная смена ценностей с "сельских" на "городские" с "семейных" на "личностно-ориентированные" (эгоцентричые).
То не від місця село чи місто залежить. Протестанти притримуються консерватизму і рожають з юності. Стоять на ногах і з 11 дітьми. Коли рожають для себе чоловік в цій схемі лишній виходить. Нащо йому вкладатись в дітей яких роди для себе?
Игорь Алексеевич написав:Кто с попкой, то те знают себе цену. И в 50 выглядят как 25 летние. А кто нарожал в 18 и постоянно с пелёнками возился, без СПА салонов, без маникюра, то в 50 выглядят на все 70, зато с дачей и помидорчиками с грядки, но с болячками, на которые нет денег на лечение
Цена попки во времени - падает. И попки это знают. И среди этих попок есть те, кому так же не свезло, и приходится с потно-жирным папиком БЫТЬ. Но зато денежка )))
mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну... Не очень красивый показатель для молодёжи.
сейчас семья и беременность что-то типа бронхита, надо перетерпеть и всё наладится.
vitaliiangel написав:им тоже некому поля на конях пахать?
У этих деньги есть, и они могут позволить себе вырастить 2-10 конкурентоспособных в будущем потомков. Т.е. для них не стоит вопрос - где взять денег чтоб устроить в ВУЗ\Британскуюшколу\др.
А когда ты в АТБ сидишь, а муж там же охранником - то тут одного бы до ладу довести, чтоб в АТБ не пошел, а пошел в ИТ или еще куда, ну кароче чтоб был конкурентным в текущем мире и жил не от ЗП до ЗП.
vitaliiangel написав:Получается цивилизация стимулирует эгоизм. И нивелирует семейные ценности.
Смотря что считать эгоизмом, а что семейными ценностями.