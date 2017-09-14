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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 830583068307830883098310>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:я всегда говорил у снижения рождаемости не экономические, а социально-психологические причины.

Да ну. Как раз таки экономические. Одеть\обуть. Дать образование.
100 лет назад куча детей - это твоя пенсия. Потому как они на поле будут пшеницу сеять и коня запрягать. При этом ели они с того же поля и одежки друг за другом носили. Ну и болячки всякие косили не плохо, хорошо если из 10 детей до 40 дотянет 5.
А сейчас - увы. Те кто с деньгами вполне рожают и 2 и 3. Порошенко, Онистрат. Даже у Зе.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:38

  dimo_0n написав:Да ну. Как раз таки экономические
посмотрите какие страны в топе по рождаемости. https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/ ... hdaemosti/

как раз самые богатые.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Идёт глобальная смена ценностей с "сельских" на "городские" с "семейных" на "личностно-ориентированные" (эгоцентричые).

Так и я ж про это. В урбане держать много детей - бессмысленно для держателя. А вот раба вырастить для царей - это да.
  vitaliiangel написав:посмотрите какие страны в топе по рождаемости.

Вы прочитали весь пост? Или только часть? Я там как раз про поля и коней говорил.
А когда приходит цивилизация - то цели становятся другими. Поля сеять не нужно, болячки потомство не косят. Чтобы выжить - нужно образование и работа. Вот и выходит, что вырастить потомство, которое будет конкурентноспособно на рынке в цивилизации - дорого.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Ну и что с ней делать через 20-30 лет, если она без мозгов?
Кто с попкой, то те знают себе цену. И в 50 выглядят как 25 летние. А кто нарожал в 18 и постоянно с пелёнками возился, без СПА салонов, без маникюра, то в 50 выглядят на все 70, зато с дачей и помидорчиками с грядки, но с болячками, на которые нет денег на лечение
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:42

  vitaliiangel написав:
  dimo_0n написав:Та не. Много рожают для себя.
я имел в виду под "гордая и независимая" что она же мать одиночка. Может и неплохо и такая модель общества экономически более гибкая. Идёт глобальная смена ценностей с "сельских" на "городские" с "семейных" на "личностно-ориентированные" (эгоцентричые).

То не від місця село чи місто залежить. Протестанти притримуються консерватизму і рожають з юності. Стоять на ногах і з 11 дітьми.
Коли рожають для себе чоловік в цій схемі лишній виходить. Нащо йому вкладатись в дітей яких роди для себе?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:42

  dimo_0n написав:Я там как раз про поля и коней говорил.
про коней прочитал, но не очень понял связь с последующим примером
  dimo_0n написав:Те кто с деньгами вполне рожают и 2 и 3. Порошенко, Онистрат. Даже у Зе.
им тоже некому поля на конях пахать?
  Banderlog написав:Коли рожають для себе чоловік в цій схемі лишній виходить. Нащо йому вкладатись в дітей яких роди для себе?
спасибо за ремарку, как то об этом не думал что рожать можно для себя или для кого то. Получается цивилизация стимулирует эгоизм. И нивелирует семейные ценности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 12:45, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Кто с попкой, то те знают себе цену. И в 50 выглядят как 25 летние. А кто нарожал в 18 и постоянно с пелёнками возился, без СПА салонов, без маникюра, то в 50 выглядят на все 70, зато с дачей и помидорчиками с грядки, но с болячками, на которые нет денег на лечение

Цена попки во времени - падает. И попки это знают. И среди этих попок есть те, кому так же не свезло, и приходится с потно-жирным папиком БЫТЬ. Но зато денежка )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:44

  Игорь Алексеевич написав:Кто с попкой, то те знают себе цену. И в 50 выглядят как 25 летние.
и по чем сейчас с попкой? Как раз ищу
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:45

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну...
Не очень красивый показатель для молодёжи.

сейчас семья и беременность что-то типа бронхита, надо перетерпеть и всё наладится.

а дитину хай виховує СП, те що при ТЦК
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:им тоже некому поля на конях пахать?

У этих деньги есть, и они могут позволить себе вырастить 2-10 конкурентоспособных в будущем потомков. Т.е. для них не стоит вопрос - где взять денег чтоб устроить в ВУЗ\Британскуюшколу\др.

А когда ты в АТБ сидишь, а муж там же охранником - то тут одного бы до ладу довести, чтоб в АТБ не пошел, а пошел в ИТ или еще куда, ну кароче чтоб был конкурентным в текущем мире и жил не от ЗП до ЗП.
  vitaliiangel написав:Получается цивилизация стимулирует эгоизм. И нивелирует семейные ценности.

Смотря что считать эгоизмом, а что семейными ценностями.
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