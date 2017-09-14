Додано: Сер 22 тра, 2024 12:36

vitaliiangel написав: я всегда говорил у снижения рождаемости не экономические, а социально-психологические причины. я всегда говорил у снижения рождаемости не экономические, а социально-психологические причины.

Да ну. Как раз таки экономические. Одеть\обуть. Дать образование.100 лет назад куча детей - это твоя пенсия. Потому как они на поле будут пшеницу сеять и коня запрягать. При этом ели они с того же поля и одежки друг за другом носили. Ну и болячки всякие косили не плохо, хорошо если из 10 детей до 40 дотянет 5.А сейчас - увы. Те кто с деньгами вполне рожают и 2 и 3. Порошенко, Онистрат. Даже у Зе.