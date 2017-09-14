dimo_0n написав:Ну и что с ней делать через 20-30 лет, если она без мозгов?
Кто с попкой, то те знают себе цену. И в 50 выглядят как 25 летние. А кто нарожал в 18 и постоянно с пелёнками возился, без СПА салонов, без маникюра, то в 50 выглядят на все 70, зато с дачей и помидорчиками с грядки, но с болячками, на которые нет денег на лечение
та да. Розкажіть про 50 як 20. Кавалєргарда вєк нє долог. Спа салон і манікюр то штукатурка. Красота в здоровї, це фундамент. Кормити жінку треба добре ,вести здоровий образ життя, вчасно обстежувати і лікувати. Косметика щоб була оздоровча а не лаки фарби шпакльовка то і зберегти можно красоту на довший час.
dimo_0n написав:у Швеціях, ну це те, на що ви клипаєте коли кажете про напрямок руху держави - чоловік та жінка мають окреми рахунки, доходи. Та скидаються на їжу\хату... І це для них цілком ОК... А для пістовкових дівчат - та ні, не може так бути, чоловік повинен )))
цивилизация движется к такой модели семьи, в которой только один родитель. Результат эмансипации. "Гордая и независимая" обречена на одиночество.
vitaliiangel написав:в моде быть детьми до 30, жить на шее родителей, приводить сначала одного мужа, через год другого.
Я про таких и пишу, лавочка, пивусик. Кто работает своими мозгами, то им не до пелёнок и кухаркой на кухне. А если без мозгов, но с хорошей фигурой, то ей тоже не до пелёнок. У неё день расписан по минутам - утром кофе, трен. зал, спа салон, маникюр и вечером ужин в кафе. Мужику такая фифа тоже нужна без пелёнок хотя бы до 25-30 лет
я всегда говорил у снижения рождаемости не экономические, а социально-психологические причины. С детьми проблемно менять мужа раз в год. Кстати зачем столько салонов красоты и фитнесс клубов? Через каждые 100 метров.
потому шо баба після умовних 35 уже поізносівшаяся, а лейбу тримати надо шоб продавать сєбя каждий год новому мужу
У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.
За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 22 тра, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Спа салон і манікюр то штукатурка. Красота в здоровї, це фундамент. Кормити жінку треба добре ,вести здоровий образ життя, вчасно обстежувати і лікувати.
Вы хотите сказать, что те кто ходит в СПА салоны не следят за своим здоровьем. Как раз у них все в порядке с этим, т.к у них есть монеты на гинеколога, стоматолога и т.д. А вот дачники и грядочники с помидорчиками и с пелёнками с 17 лет, как раз и боятся зайти на обследование к врачам, т.к. там сразу им вручат прайс и потом если денег хватит на МРТ, то будут в шоке от анализов. Но зато они посвятили себя детям, а дети теперь всё продают, что бы вылечить маму.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 22 тра, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.