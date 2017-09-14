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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83068307830883098310>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:49

  anduzenko написав:
  Banderlog написав:В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили.

Да вот же: "затримано жінку з інвалідністю за вивезення ухилянта"
https://tsn.ua/ato/odruzhilisya-za-5-ti ... 82907.html
Или одну мало? Как в старые добрые времена, спускать сверху планы по осуждённым?

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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:49

  flyman написав:а дитину хай виховує СП, те що при ТЦК
может в тцк набирать женщин, пусть сами рожают и через 25 лет своих же детей призывают?
  dimo_0n написав:Смотря что считать эгоизмом, а что семейными ценностями.
а что есть разные мнения? эгоизм - жизнь для себя и ради себя. Семейные ценности как минимум наличие супруга, и далее по списку, дети, родители, собаки, коты, куры, гуси, кролики. Можно и без супруга.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 тра, 2024 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:51

  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:Ну и что с ней делать через 20-30 лет, если она без мозгов?
Кто с попкой, то те знают себе цену. И в 50 выглядят как 25 летние. А кто нарожал в 18 и постоянно с пелёнками возился, без СПА салонов, без маникюра, то в 50 выглядят на все 70, зато с дачей и помидорчиками с грядки, но с болячками, на которые нет денег на лечение
та да. Розкажіть про 50 як 20. :lol: Кавалєргарда вєк нє долог. Спа салон і манікюр то штукатурка. Красота в здоровї, це фундамент. Кормити жінку треба добре ,вести здоровий образ життя, вчасно обстежувати і лікувати. Косметика щоб була оздоровча а не лаки фарби шпакльовка то і зберегти можно красоту на довший час.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:52

  vitaliiangel написав:
  dimo_0n написав:у Швеціях, ну це те, на що ви клипаєте коли кажете про напрямок руху держави - чоловік та жінка мають окреми рахунки, доходи. Та скидаються на їжу\хату... І це для них цілком ОК... А для пістовкових дівчат - та ні, не може так бути, чоловік повинен )))
цивилизация движется к такой модели семьи, в которой только один родитель. Результат эмансипации. "Гордая и независимая" обречена на одиночество.

і цей родітєль "государство"
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:55

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:в моде быть детьми до 30, жить на шее родителей, приводить сначала одного мужа, через год другого.
Я про таких и пишу, лавочка, пивусик. Кто работает своими мозгами, то им не до пелёнок и кухаркой на кухне.
А если без мозгов, но с хорошей фигурой, то ей тоже не до пелёнок. У неё день расписан по минутам - утром кофе, трен. зал, спа салон, маникюр и вечером ужин в кафе. Мужику такая фифа тоже нужна без пелёнок хотя бы до 25-30 лет

я всегда говорил у снижения рождаемости не экономические, а социально-психологические причины. С детьми проблемно менять мужа раз в год. Кстати зачем столько салонов красоты и фитнесс клубов? Через каждые 100 метров.

потому шо баба після умовних 35 уже поізносівшаяся, а лейбу тримати надо шоб продавать сєбя каждий год новому мужу
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:55

а це вже "бізнес на крові" чи ще нє?

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.

За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 22 тра, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:56

Banderlog


Кормити жінку треба добре ,вести здоровий образ життя, вчасно обстежувати і лікувати. Косметика щоб була оздоровча а не лаки фарби шпакльовка то і зберегти можно красоту на довший час.


На 120 дол + ліжко-місце .


Поля сеять не нужно, болячки потомство не косят. Чтобы выжить - нужно образование и работа. Вот и выходит, что вырастить потомство, которое будет конкурентноспособно на рынке в цивилизации - дорого.



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Востаннє редагувалось Kate0000 в Сер 22 тра, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:58

  vitaliiangel написав:
  dimo_0n написав:Да ну. Как раз таки экономические
посмотрите какие страны в топе по рождаемости. https://merkator.org.ua/ru/spravochnik/ ... hdaemosti/

как раз самые богатые.

Монако 666
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Спа салон і манікюр то штукатурка. Красота в здоровї, це фундамент. Кормити жінку треба добре ,вести здоровий образ життя, вчасно обстежувати і лікувати.
Вы хотите сказать, что те кто ходит в СПА салоны не следят за своим здоровьем. Как раз у них все в порядке с этим, т.к у них есть монеты на гинеколога, стоматолога и т.д. А вот дачники и грядочники с помидорчиками и с пелёнками с 17 лет, как раз и боятся зайти на обследование к врачам, т.к. там сразу им вручат прайс и потом если денег хватит на МРТ, то будут в шоке от анализов. Но зато они посвятили себя детям, а дети теперь всё продают, что бы вылечить маму.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 22 тра, 2024 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:05

  Kate0000 написав:Banderlog


Кормити жінку треба добре ,вести здоровий образ життя, вчасно обстежувати і лікувати. Косметика щоб була оздоровча а не лаки фарби шпакльовка то і зберегти можно красоту на довший час.


На 120 дол + ліжко-місце .


Поля сеять не нужно, болячки потомство не косят. Чтобы выжить - нужно образование и работа. Вот и выходит, что вырастить потомство, которое будет конкурентноспособно на рынке в цивилизации - дорого.



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Катя Хотаб, з яких пір тебе так возбуждає, $120 в місяць базовий дохід від "партнера" + ліжко-місце на його жилплощі?
flyman
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