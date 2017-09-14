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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83038304830583068307 ... 8310>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Не зрозуміла, шо не так? Дроноводи (підрозділи) є мабуть вже у всіх бригадах (їх створення десь з лютого і почалося, зараз тільки масштабується кількість), забезпечені беспілотниками, тренувальними кімнатами (мають обладнання, на якому навчаються "літати"). Звісно, є речі, яких їм не вистачає та вони це замовляють через волонтерів, але то у всіх так, завжди чогось не вистачає.

Блін, я не розумію, хто ви. Явно не математик, не юрист і не політолог. Стверджуєте, що не домогосподарка... Створення сил безпілотних операцій навіть не почалося.
Те, що відбувається - це по інерції те, що почалося минулого року і не більше...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:35

  sashaqbl написав:
  fler написав:Не зрозуміла, шо не так? Дроноводи (підрозділи) є мабуть вже у всіх бригадах (їх створення десь з лютого і почалося, зараз тільки масштабується кількість), забезпечені беспілотниками, тренувальними кімнатами (мають обладнання, на якому навчаються "літати"). Звісно, є речі, яких їм не вистачає та вони це замовляють через волонтерів, але то у всіх так, завжди чогось не вистачає.

Блін, я не розумію, хто ви. Явно не математик, не юрист і не політолог. Стверджуєте, що не домогосподарка... Створення сил безпілотних операцій навіть не почалося.
Те, що відбувається - це по інерції те, що почалося минулого року і не більше...

Показовий приклад.
Абсолютно протилежне бачення.
Дивитеся обидва на одне і теж, а бачите різне.
І аргументів кожен купу може навести.

Будівельник знайшов просте рішення -- в кого більше досягнення, той і правий.
Можете мірятись хоч в гривнях, хоч у який % входите.
А ліпше зверніться прям до нього. Він поперед вас обох по всім показникам -- вкаже об'єктивно і підтвердить єралашиком.

А якщо серйозно, то й справді: от Флер має свої обгрунтування (зі своїх висот)), ви з місця подій свої ---- і кому з вас повірити?
Якщо самому не хочеться копатися, розбиратися в питанні.

Поки на вашому боці аргумент -- ота волонтерка Марія -цька (точно спец в даній сфері) теж наголошує на паганому стані по дронах. Голосить і стукає в усі барабани.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:49

  anduzenko написав:
  Banderlog написав:В єдиних новинах має бути постоянно караюче правосуддя. Посадили 6 ухилянтів, показали, завтра свіжих посадили.

Да вот же: "затримано жінку з інвалідністю за вивезення ухилянта"
https://tsn.ua/ato/odruzhilisya-za-5-ti ... 82907.html
Или одну мало? Как в старые добрые времена, спускать сверху планы по осуждённым?

"соціальна підтримка" в Тіндері
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 12:55

а це вже "бізнес на крові" чи ще нє?

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.

За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 22 тра, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:06

  Xenon написав:а це вже "бізнес на крові" чи ще нє?

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.

За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».

Фавбет точно визначить, що в нього кожен стратегічно важливий, і сплатить.
Легко.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.

За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».

штрафи 17К-25К
побор за працівника - 20К
Звідки такі +/- схожи ціфри? Воює на нули 300К. Працює 18-60 6млн(чи скільки?) та забронять нехай 2млн
то виходе 4млн*20к = 80млрд. за рік - 1трлн, або десь 35% доходів бюджету.
А морда там не трісне? Чи це підготовка до того, що допомог по 5млрд у.о.\міс вже не буде?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:11

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.

За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».

штрафи 17К-25К
побор за працівника - 20К
Звідки такі +/- схожи ціфри? Воює на нули 300К. Працює 18-60 6млн(чи скільки?) та забронять нехай 2млн
то виходе 4млн*20к = 80млрд. за рік - 1трлн, або десь 35% доходів бюджету.
А морда там не трісне? Чи це підготовка до того, що допомог по 5млрд у.о.\міс вже не буде?

Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця.
Питання ще цікавіше, коли цмудильщики бюджету будуть платити ті самі 20К, які наолядували із платників податків.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 тра, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:12

  flyman написав:Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця
это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця
это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.

послє пєрвой і второй переривчик нєбольшой, спочатку суди-туди, потім ще раз а там і вибори
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14

  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну...
Не очень красивый показатель для молодёжи.

Как часто, заголовок не соответствует содержанию.
Сейчас она не беременная. И беременной на фронт не отправлялась ни разу - беременела на фронте.
Ну, а оставить 4-месячного сына на родителей (?) и отправиться на фронт в 2015 ...
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