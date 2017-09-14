flyman написав:Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця
это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.
«Штрафи (від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.) встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі», – каже Ірина Фріз. https://varta1.com.ua/news/u-verhovniy- ... 81019.html
В принципі поки це теж тіко слова. Треба дивитися закон.
vitaliiangel написав:это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.
Это тоже домыслы. Вчера имел разговор со совим адвокатом. Давно с ним сотрудничаю. Он тоже много наговорил. И про то, что штраф вынесенный кабаном из ТЦК - скорее всего можно будет оспорить в суде из-за действующего кодекса про админпорушення, который никто не менял пока.
Но главное - нет практики никакой. Вот вообще. нет ни одного дела в суде с момента вступления закона в силу. А вот когда будет практика - можно будет видеть как оно будет в реале.