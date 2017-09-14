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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83048305830683078308 ... 8310>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:15

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця
это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.


«Штрафи (від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.) встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі», – каже Ірина Фріз.
https://varta1.com.ua/news/u-verhovniy- ... 81019.html

В принципі поки це теж тіко слова.
Треба дивитися закон.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.

Это тоже домыслы.
Вчера имел разговор со совим адвокатом. Давно с ним сотрудничаю. Он тоже много наговорил. И про то, что штраф вынесенный кабаном из ТЦК - скорее всего можно будет оспорить в суде из-за действующего кодекса про админпорушення, который никто не менял пока.

Но главное - нет практики никакой. Вот вообще. нет ни одного дела в суде с момента вступления закона в силу. А вот когда будет практика - можно будет видеть как оно будет в реале.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Треба дивитися закон.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
Дивіться :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:21

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця
это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.

послє пєрвой і второй переривчик нєбольшой, спочатку суди-туди, потім ще раз а там і вибори

война еще на 2-3 года
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:23

  dimo_0n написав:Это тоже домыслы.

вот нашел
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:24

  vitaliiangel написав:война еще на 2-3 года

І перша світова і ВВВ тривали менше.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:24

  dimo_0n написав:
  detroytred написав:Треба дивитися закон.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
Дивіться :)

Ліньки))
Мене штрафи і т.д. не торкається.
А просто цікавості саме по цьому поки не вистачає.
Тому чекаю, що хтось інший напружиться і кине цитати з закону.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 тра, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:вот нашел

Что нашел? Домыслы депутата? Ну ок. Вам найти домыслы юристов?
Кстати она очень интересно сказал - якщо не оновив данні - МОЖЕ бути виписаний штраф ))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:послє пєрвой і второй переривчик нєбольшой, спочатку суди-туди, потім ще раз а там і вибори

война еще на 2-3 года

А там і 60р скоро.
Щасливим бути легко!
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  vitaliiangel написав:война еще на 2-3 года

І перша світова і ВВВ тривали менше.
Али вони були більш руйнівними
Востаннє редагувалось GALeon в Сер 22 тра, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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