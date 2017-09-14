Kate0000 написав:Не захищають - погано. Захищають. - так вони не так захищають! Не моляться і не хрестяться перед вбивством ворога.
вы абсолютно не понимаете о чем речь. вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили. потому как смотря вокруг - нет. не готовы. и после войны будет - мавр может уходить. М-Аудио уже описал одну сторону последствий - не все захотели ее воспринимать.
вы абсолютно не понимаете о чем речь. вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
Суспільству шашечки, чи їхати? Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває. Няні сидять на форумах і перелякано пишуть, як сховатись від ТЦК.
вы абсолютно не понимаете о чем речь. вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
Суспільству шашечки, чи їхати? Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває.
уверены что после войны им всем удастся справится с сдвигом психики? потому я и спросил - готовы породнится не взирая ни на что? только потому что они защитники. а не искать себе уравновешенного ухылянта. а это все последствия и готовность их принять.
vitaliiangel написав:мы ж решили пока практики нет обсуждаем домыслы.
Ок. Тетя с вашего видео говорит - если человек оплачивает 2-й штраф и не обновляет данные, то он становится ухилянтом и попадает под криминальную ответственность. Где это написано в том же законе от 18 мая?
detroytred написав:Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.
*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. * Ухилянт -- то і овсі фольклор.
Саме так! А депутатка може казати на камеру все що завгодно, тут ничого нового
fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність. Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Все гарно, навіть брехня в цифрах. Але наступ в них, а не в нас... Також нагадаю. Сину Оністрата також прелитіло ФПВ... На тої стороні теж свої вподобання.
Я вже казав вам тут, коли ви писали про унітази та бурятів, що в армії є декілька типів вояк: 1) ті хто патріоти 2) Ті хто їде туди за бабло, це про бурятів з унітазами 3) ті хто їде узаконити свої "псіхологічні проблеми", саме про них ви кажете у своєму пості 4) ті хто себе шукає в житті 5) ті кого бусіфіковали Та їдуть саме в цьому порядку...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 4 разів.
fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність. Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Пишіть краще про дружбу з Федоровим. Виглядає правдоподібніше...