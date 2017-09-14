Kate0000 написав:Не захищають - погано. Захищають. - так вони не так захищають! Не моляться і не хрестяться перед вбивством ворога.
вы абсолютно не понимаете о чем речь. вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили. потому как смотря вокруг - нет. не готовы. и после войны будет - мавр может уходить. М-Аудио уже описал одну сторону последствий - не все захотели ее воспринимать.
вы абсолютно не понимаете о чем речь. вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
Суспільству шашечки, чи їхати? Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває. Няні сидять на форумах і перелякано пишуть, як сховатись від ТЦК.
вы абсолютно не понимаете о чем речь. вопрос о последствиях. и готово ли принимать на себя эти последствия общество которое защитили.
Суспільству шашечки, чи їхати? Воно хоче звірячого оскалу бійця, який захищає (а не попові проповіді) , але щоб щоб боєць залишився дитячим нянем? Так не буває.
уверены что после войны им всем удастся справится с сдвигом психики? потому я и спросил - готовы породнится не взирая ни на что? только потому что они защитники. а не искать себе уравновешенного ухылянта. а это все последствия и готовность их принять.
vitaliiangel написав:мы ж решили пока практики нет обсуждаем домыслы.
Ок. Тетя с вашего видео говорит - если человек оплачивает 2-й штраф и не обновляет данные, то он становится ухилянтом и попадает под криминальную ответственность. Где это написано в том же законе от 18 мая?
detroytred написав:Як і отут ВВАЖАЄТЬСЯ.
*У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається в »сірій зоні«, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. * Ухилянт -- то і овсі фольклор.
Саме так! А депутатка може казати на камеру все що завгодно, тут ничого нового
fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність. Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Все гарно, навіть брехня в цифрах. Але наступ в них, а не в нас... Також нагадаю. Сину Оністрата також прелитіло ФПВ... На тої стороні теж свої вподобання.
Я вже казав вам тут, коли ви писали про унітази та бурятів, що в армії є декілька типів вояк: 1) ті хто патріоти 2) Ті хто їде туди за бабло, це про бурятів з унітазами 3) ті хто їде узаконити свої "псіхологічні проблеми", саме про них ви кажете у своєму пості 4) ті хто себе шукає в житті 5) ті кого бусіфіковали Та їдуть саме в цьому порядку...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 22 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 4 разів.
fler написав:Не знаю про всі підрозділи дроноводів по всіх напрямках. Той, про який знаю: щодня нищить понад 50 кацапів один дроновод. Не буду казати скільки їх у підрозділі та скільки техніки та засобів вони мають. Скажу лише, що хлопці мають різні вподобання щодо знищення ворога - один полюбляє голови відривати, інший цілиться у сідниці і т.д., відточують майстерність. Працюють як дорогими, так і дешевими дронами. Також дізналася, що є попит на кацапій череп. Наприклад, у тих хлопців є вже 12 черепів, чистеньких, відмитих (брр).
Пишіть краще про дружбу з Федоровим. Виглядає правдоподібніше...
Mimohod написав:Давно уже выяснили, что как только женщины получают легкий доступ к контрацептивам, они перестают рожать. И это не о доходах. Просто это больно и не совсем не оздоравливает организм.
Всі роблять як їм вигідніше. Хіба чоловіки не так само роблять як їм вигідно? Он Андрій Муха, до прикладу, так економить, що презервативи не купує. Замість них бере овечу кішку, як крлись предки. Причому цю кишку він навіть з вівці не дістає.